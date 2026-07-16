"Los drones han alterado fundamentalmente la guerra moderna": la OTAN quiere subirse al carro de los drones antes de que sea tarde

Dos semanas. Eso es lo que ha tardado Europa en confirmar que su reconstrucción militar ya tiene unos protagonistas absolutos: los drones. La OTAN ha presentado una nueva iniciativa específica para esta tecnología, Reino Unido ha destinado miles de millones de libras a sistemas antidrones, Alemania se ha movido para adquirir 50.000 unidades para Ucrania, y la empresa emergente alemana Helsing acaba de cerrar una ronda que la valora en 18.000 millones de dólares.

No es casualidad. Las lecciones del campo de batalla ucraniano, sumadas al uso por parte de Irán de drones Shahed de bajo coste en Oriente Medio, han dejado clara una cosa: los drones baratos y habilitados por inteligencia artificial (IA), capaces de recopilar inteligencia, extender el alcance de las armas convencionales y operar de una forma cada vez más autónoma, se han convertido en el elemento central del campo de batalla moderno.

Esta lección está reescribiendo las decisiones de compra de los Gobiernos de toda Europa, abriendo una ventana de oportunidad no solo para los fabricantes de drones, sino también para las empresas de software, guerra electrónica y comunicaciones seguras.

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La OTAN, Reino Unido y Alemania se lanzan a por los drones al mismo tiempo

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, anunció la semana pasada que la alianza se convertirá en una organización drone-ready, con una inversión de más de 40.000 millones de dólares en capacidades antidrones a lo largo de los próximos cinco años. Rutte fue tajante: los drones han alterado fundamentalmente el carácter de la guerra moderna y se han convertido en un factor decisivo en el campo de batalla, citando la guerra entre Rusia y Ucrania como ejemplo. Reino Unido, por su parte, comprometió 5.000 millones de libras (unos 6.700 millones de dólares) dentro de su Plan de Inversión en Defensa para un programa de "transformación de drones" nacional.

El futuro de la guerra dependerá tanto del software y la autonomía como del hardware militar tradicional

Alemania está siguiendo el mismo camino, aunque con un movimiento más discreto. El pasado lunes la compañía de software de defensa Auterion y el fabricante ucraniano Skyfall anunciaron un pedido de 90 millones de euros por 50.000 drones equipados con el sistema operativo de Auterion, encargado por un país miembro de la OTAN que, según confirmó una fuente a CNBC, es Alemania. Su director general, Lorenz Meier, lo resume con elocuencia: esta es la primera guerra que se libra en un momento en el que el software ya define el campo de batalla, y su sistema operativo permite que los drones sigan alcanzando sus objetivos pese a las interferencias electrónicas.

En cualquier caso, el símbolo más claro de este giro es Helsing. Esta compañía con sede en Múnich, que fabrica drones y sistemas de vigilancia submarina además de desarrollar software de IA para aplicaciones militares, acaba de asegurar esa valoración de 18.000 millones de dólares de la que hemos hablado en el primer párrafo de este artículo. Es una cifra que confirma hacia dónde mira la industria de defensa europea: el futuro de la guerra dependerá tanto del software y la autonomía como del hardware militar tradicional.

Sea como sea, la fotografía completa deja un mensaje contundente: en apenas quince días, la OTAN, Reino Unido, Alemania y el mercado de capitales han dado un paso al frente por la misma tecnología. Europa ya no llega tarde a la guerra de los drones, aunque todavía tenga mucho que demostrar.

Imagen | Pok Rie

Más información | CNBC

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