Cambios para los trámites del paro online: esto es lo que el SEPE ha cambiado a partir del 16 de julio del 2026

Vamos a decirte qué cosas ha cambiado el SEPE para poder solicitar el paro online. Con el paso de los años ya hemos visto cómo se está digitalizando el proceso, teniendo un simulador virtual para calcular lo que te corresponde y pudiendo sellar el paro por el móvil.

Hay dos tipos de cambios que entran en vigor a partir de ahora. Uno tiene que ver con los métodos con los que puedes identificarte online, y el otro con la manera en la que puedes firmar procedimientos online para dar tu confirmación sin tener que ir a una oficina a firmar a mano.

Dos nuevos métodos de identificación

Según ha sido publicado en el BOE, desde el 16 de julio del 2026 se amplían las opciones para identificarte a la hora de hacer cualquier trámite por Internet o por tu teléfono relacionado con el paro o subsidio por desempleo.

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Hasta ahora, para hacer estas gestiones podías identificarte con tu certificado digital, incluyendo el certificado de la FNMT y el del DNIe para verificar tu identidad con el sistema cl@ve. Pero ahora, se han añadido dos nuevas opciones para identificarte:

Código de un solo uso (SMS o email) : Se te enviará una clave rápida al número de móvil o correo electrónico que tengas configurados en tu cuenta.

: Se te enviará una clave rápida al número de móvil o correo electrónico que tengas configurados en tu cuenta. Datos de contraste: Se te preguntará información personal o información de otras solicitudes que solo tú conozcas, como el número de una carta que te ha llegado o preguntas de seguridad, entre otras.

Dos nuevos métodos de confirmación

También se han añadido dos nuevos métodos para confirmar solicitudes sin tener que ir físicamente a firmar un papel a la oficina del SEPE. Son los siguientes dos:

Formulario web : Cuando rellenes tu solicitud, podrás firmar de manera sencilla aceptando los términos e introduciendo un código temporal que te llegará por SMS al móvil o al correo.

: Cuando rellenes tu solicitud, podrás firmar de manera sencilla aceptando los términos e introduciendo un código temporal que te llegará por SMS al móvil o al correo. Por teléfono: Si haces un trámite por teléfono con el SEPE, podrás confirmar tu firma diciéndole al agente un código temporal que te enviarán por teléfono. También podrás confirmar tu consentimiento con la app móvil oficial del SEPE o la web mientras llamas.

Todo el proceso quedará grabado y registrado en tu expediente para que nadie pueda suplantar tu identidad. El trámite tendrá la misma validez legal que una firma física. Además, la norma se aplica a todo lo relacionado con las prestaciones y subsidios por desempleo, como solicitar el paro, entregar documentación que te hayan pedido, darte de baja de una ayuda, etc.

En Xataka Basics | Cómo saber el paro que se te queda si pierdes tu trabajo con el simulador del SEPE