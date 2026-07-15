Christopher Nolan replica al derrotismo de Matt Damon sobre 'La Odisea': "El cine es vital y esencial, y sigue transformándose"

Matt Damon salió del rodaje de 'La Odisea' con la sensación de haber hecho algo que ya no se va a repetir. Christopher Nolan, su director, cree que ese pesimismo es infundado. Y que de hecho, la forma más fácil de rebatirlo es con los datos de taquilla de las últimas semanas. Significamente, el más clásico y tradicional de los directores actuales no le teme a la IA.

Lo que dijo Matt Damon. Durante la promoción de la película, Damon contó que tuvo una sensación de nostalgia mientras la rodaba, porque se parecía a las películas de cuando empezó a trabajar, y admitió que sabía que ese tipo de cine se está acabando. Llegó a decir que aquella era su última oportunidad de hacer una película así, y que no cree que la industria vaya a tener recursos para rodar de esta manera durante mucho más tiempo.

La respuesta de Nolan. Nolan no comparte ese diagnóstico, y lo entró a comentar el polémico tema de la inteligencia artificial. En una entrevista, el director señaló que nunca ha visto "una tecnología tan exitosamente adoptada por Wall Street, los inversores y las tecnológicas, y a la vez tan rechazada por el público". Apuntó directamente a la generación más joven: fueron ellos, dijo, quienes acuñaron el término "AI slop" para describir el contenido generado por IA que ha inundado las redes, y quienes "muestran más desdén" hacia todo lo relacionado con esta tecnología.

No, pero. Nolan no rechaza la IA por completo. Cree que puede aportar herramientas útiles para el trabajo con imáagenes, pero afirma que "la idea de que la IA reemplace por completo a los humanos y su creatividad es, en mi opinión, un disparate". Su opinión, básicamente, es que la creatividad del cine es más fuerte: "El cine es vital y esencial, y sigue transformándose".

Estamos con la gente. Nolan defiende, para justificar sus palabras, la actitud de los espectadores más jóvenes y cita, por ejemplo, dos éxitos de la temporada como prueba de que el público de veinte años no ha perdido interés por el cine hecho con cámara y localizaciones reales: 'Backrooms' y 'Obsession'.

Es decir, son exitos de taquilla indiscutibles que, a su juicio, desmontan otra idea que le incomoda desde hace tiempo, la de que el público joven ya no tiene capacidad de atención para una película épica de tres horas. Nolan defendió que las películas que triunfan entre esa generación son misteriosas y reflexivas, y llegó a comparar algunas partes de 'Backrooms' con el cine más enigmático de David Lynch.

El precedente de 'Oppenheimer'. Esta no es la primera vez que Nolan mete la IA en la conversación pública. Ya en 2023, con el estreno de 'Oppenheimer', dijo que veía paralelismos muy fuertes entre los llamamientos del físico a la contención nuclear y las advertencias de expertos en IA que pedían frenar el desarrollo de la tecnología, citando entre ellos a Geoffrey Hinton, el investigador que dejó Google para hablar con más libertad del riesgo existencial que representa la IA avanzada. Ya entonces insistía en que la IA puede acabar siendo una herramienta poderosa, pero que la responsabilidad no puede recaer solo en la tecnología.

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