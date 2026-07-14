La Nintendo Switch 2 de oferta con videojuego a elegir entre dos opciones: así es el chollo de Fnac durante su Ahórrate el IVA

Pronto subirá el precio de la Nintendo Switch 2, por lo que estamos viendo muchos packs montados por las tiendas. ¿Es un buen momento para dar el salto a la generación actual? Lo es teniendo en cuenta la variedad y calidad de las ofertas, como es el caso de la que trae Fnac en su Ahórrate el IVA. La consola no está de oferta porque cuesta 469,99 euros, pero por 25 euros más (494,99 euros en total) te puedes llevar uno de estos dos videojuegos:

' Kirby Air Riders '.

'. 'Mario Tennis Fever'.

Eso sí, MediaMarkt tiene una oferta más atractiva.

Un pack con videojuego a elegir

El pack de la Nintendo Switch 2 montado por Fnac es muy similar al que lleva lanzando MediaMarkt desde hace semanas. De hecho, pese a ser un buen pack, MediaMarkt lo tiene a mejor precio, ya que la tienda permite elegir entre cuatro opciones diferentes y no dos, e incluso tiene ambos títulos disponibles. Por 459 euros, te llevas la consola con uno de estos cuatro juegos a elegir:

' Kirby Air Riders '.

'. ' Mario Tennis Fever '.

'. ' Hades 2 '.

'. 'Metroid Prime 4 Beyond'.

En cualquier caso, hablamos de buenos packs que han montado las tiendas, y que son lo suficientemente atractivos como para aprovecharlos antes de la subida de precio en el caso de que estuviésemos pensando hacerlo. Recordamos que el 1 de septiembre el precio de la consola subirá de los 469 euros actuales hasta los 499 euros. La diferencia no es tan agresiva como la que han sufrido PlayStation 5 y Xbox Series X en varias ocasiones, pero no deja de ser un precio más elevado al actual.

⚡ EN RESUMEN: oferta del pack de Nintendo Switch 2 hoy ✅ LO MEJOR Un videojuego a elegir entre dos opciones diferentes .

. El pack está disponible antes de la subida de precio. ❌ LO PEOR La oferta de Fnac no es tan atractiva como la de MediaMarkt. 💡 CÓMPRALO SI... Tienes una tienda Fnac cerca y prefieres pagar un poco más para recoger la consola en persona. ⛔ NO LO COMPRES SI... Quieres que la consola te llegue a casa. En ese caso, MediaMarkt tiene el mejor precio y una mayor variedad de videojuegos a elegir.

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Imágenes | Alejandro Alcolea, Nintendo

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