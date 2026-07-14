Hoy en Lidl (y a mitad de precio) unos auriculares inalámbricos sencillos que son ideales para este verano

Entrar en Lidl es, la mayoría de los días, encontrar una buena oferta en algún tipo de dispositivo. La de hoy es ideal para esas personas que buscan unos auriculares inalámbricos buenos, bonitos y baratos, ya sea como una opción todoterreno para viajar o para hacer deporte. Se trata de estos Anker Soundcore, rebajados ahora mismo a la mitad de precio: salen por 19,99 euros.

Auriculares Anker Soundcore PVP en Lidl — 19,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Tanto si no llegas a esta oferta como si prefieres una alternativa, tienes rebajados también los Redmi Buds 8 Lite de Xiaomi. Son unos auriculares muy económicos con buena autonomía y cancelación activa de ruido que ahora mismo salen por 19 euros.

Unos auriculares inalámbricos por menos de 20 euros en Lidl

Estos Anker Soundcore son unos auriculares muy sencillos e ideales para los presupuestos más ajustados. Son perfectos para los usuarios menos exigentes que simplemente quieren unos auriculares inalámbricos sin gastar demasiado, ya sea para viajar, para hacer deporte o incluso si quieres unos de “recambio”.

Lo que más podemos destacar de estos auriculares inalámbricos es, sin duda, su autonomía. Ofrecen hasta 10 horas de reproducción por carga, que podemos subir hasta las 30 horas si sumamos la batería del estuche. Además, el fabricante promete hasta 2 horas de autonomía por una carga rápida de 10 minutos, lo que es ideal si se te olvida cargarlos antes de salir de casa.

A todo lo anterior podemos sumarle un diseño sencillo que hace que sean cómodos y un estuche ligero que cuenta con una correa de transporte. También cuentan con dos micrófonos integrados para hacer llamadas y un sistema con IA para reducir el ruido exterior en las mismas. Además, podremos descargar una app en el móvil para configurar el sonido y utilizar una función que hará que emitan un pitido fuerte por si los hemos perdido.

⚡ EN RESUMEN: oferta de los anker soundcore ✅ LO MEJOR No llegan a 20 euros: Son unos auriculares muy baratos, ideales para presupuestos ajustados o para usuarios que no son nada exigentes a la hora de escuchar música.

Son unos auriculares muy baratos, ideales para presupuestos ajustados o para usuarios que no son nada exigentes a la hora de escuchar música. Muy buena duración de batería: Contando el estuche, la batería de los auriculares llega hasta las 30 horas. Y cuentan con carga rápida. ❌ LO PEOR Sin cancelación activa de ruido: No tienen ANC, algo que notaremos especialmente en entornos ruidosos. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas unos auriculares muy baratos y quieres que tengan autonomía de sobra. ⛔ NO LO COMPRES SI... Prefieres una opción que tenga cancelación activa de ruido o directamente prefieres que ofrezca un sonido de más nivel.

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Imágenes | Lidl, Anker

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