SK Hynix está apostando a que el ciclo de la memoria ha muerto. Lo demuestra haciendo justo lo que siempre lo mató

SK Hynix debutó en el Nasdaq con una subida del 13% el viernes pasado, tras colocar 26.500 millones de dólares en la mayor salida a bolsa de una empresa extranjera en la historia de Estados Unidos.

Y ese dinero no va a dividendos ni a recompras. Va a construir más fábricas.

Qué ha ocurrido. La surcoreana ha vendido 177,9 millones de ADR a 149 dólares cada uno, con una prima del 2,9% sobre su cotización en Seúl, algo inusual en este tipo de colocaciones (suelen salir con descuento para atraer compradores). La demanda ha multiplicado por siete la oferta disponible. El primer día de contratación, el título llegó a tocar los 170 dólares.

Con esta operación, SK Hynix se convierte en la segunda empresa surcoreana en superar el billón de dólares de capitalización, tras Samsung. En los últimos doce meses su acción ha subido más de un 630% en su mercado de origen, Seúl.

Por qué es importante. El sector de la memoria lleva desde los noventa atrapado en el mismo patrón:

Exceso de demanda. Inversiones enormes en capacidad. Sobreoferta Y colapso de precios.

Ha pasado en 1997, en 2001 y en 2008. Esta vez SK Hynix defiende que la IA ha roto ese patrón para siempre, que la demanda de memoria de alto rendimiento no tiene techo previsible.

Y para demostrarlo, hace lo único que en las tres crisis anteriores encendió la mecha: meter miles de millones en ampliar fábricas justo cuando los márgenes están en máximos históricos.

En cifras:

SK Hynix controla algo más de la mitad del mercado mundial de memoria HBM, la que necesitan las GPUs de NVIDIA para entrenar modelos de IA.

Su margen operativo del primer trimestre de 2026 ha sido del 72%, con un margen neto del 77%.

Junto a Samsung, ha comprometido más de 500.000 millones de dólares en dos nuevos complejos de fabricación.

El fondo destinado solo a equipos de litografía ultravioleta extrema asciende a unos 7.900 millones de dólares.

El contexto. Todo esto tiene un motivo técnico: el HBM4 de 16 capas. NVIDIA ha pedido a SK Hynix, Samsung y Micron que lo tengan listo antes de que acabe 2026, cuando el estándar anterior de 12 capas ni siquiera ha entrado en producción masiva. Apilar 16 capas obliga a adelgazar cada oblea hasta 30 micrómetros, un tercio de un cabello, con un margen de error casi nulo: un solo defecto arruina la pila.

SK Hynix ya ha mostrado un módulo de 48 GB y prevé fabricarlo en serie este trimestre. Samsung va por detrás, con un rendimiento por oblea de apenas el 10% a comienzos de año. Micron ha preferido no arriesgar: ya ha vendido toda su producción de HBM4 de 2026 y aplaza el salto a 16 capas hasta 2027. Quien gane esta carrera se queda con los pedidos de la próxima plataforma de GPU de NVIDIA, donde SK Hynix ya suministraría en torno al 70% de la memoria.

Entre líneas. El mercado dice creer en el fin del ciclo, pero no actúa como tal. Lo que dices vs lo que haces: en junio, un simple comentario de SK Hynix sobre ralentizar parte de su negocio de memoria para IA provocó el quinto peor día de la historia del Kospi. Micron, su referencia en Estados Unidos, sigue creciendo mucho, pero ya no al ritmo de hace unos trimestres.

Sí, pero. SK Hynix, Samsung y Micron controlan juntos más del 90% del mercado y afrontan una demanda por presunto pacto de precios en el salto de DRAM estándar a HBM. Y las tres están ampliando capacidad a la vez, con la fábrica de Micron en Nueva York sin aportar volumen real hasta 2028.

Cuando toda esa producción llegue junta, el sector volverá a la pregunta de siempre: qué pasa cuando la oferta alcanza a la demanda. SK Hynix apuesta a que, con la IA, la respuesta ya no es la misma.

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