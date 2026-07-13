Un pasajero de Ryanair ya sabe para qué sirve el cinturón de seguridad. Y lo ha descubierto con medio cuerpo fuera del avión

Memmingen es una ciudad alemana a una hora y media en coche de Munich. Al sur de Alemania y al norte del Lago Constanza, la ciudad se encuentra en un enclave perfecto para recibir los vuelos de quienes viajan a la ciudad bávara o a Suiza. Por eso, es perfecto para aerolíneas de bajo coste como Ryanair. Uno de sus vuelos con origen en Grecia, sin embargo, no ha llegado después de un tremendo susto.

Por fuera del avión. Es, según fuentes que han ofrecido su testimonio a medios como Bloomberg o Reuters, el estado en el que se encontró un pasajero de un vuelo de Ryanair que partía de Salónica (Grecia) con destino Memmingen (Alemania) durante el despegue.

Según las informaciones recopiladas, un hombre fue succionado por la ventanilla del avión y medio cuerpo quedó fuera del fuselaje. Por suerte, el cinturón de seguridad y la ayuda de los propios pasajeros impidió que los daños (fue trasladado al hospital con quemaduras) fueran mayores.

¿Qué ha pasado? Explican los medios griegos como la versión local de CNN que durante un vuelo con destino Alemania, los pasajeros oyeron un sonido similar al del reventón de un neumático. Acto seguido, un pasajero se encontraba con la cabeza y los hombros fuera del avión.

Esto vino provocado porque una pieza de un motor se rompió e impactó contra ventanilla, rompiéndola al instante. Inmediatamente, la propia ventanilla succionó al pasajero que viajaba justo en ese asiento y la cabina se despresurizo. La emergencia llevó al piloto a hacer un aterrizaje de emergencia en la ciudad de Salónica (Grecia) donde el resto de viajeros fueron trasladados en un nuevo avión a la ciudad alemana.

¿Cómo actuaron? Explican en Flight Radar que el incidente se produjo cuando el avión había alcanzado los 15.000 pies de altura en plena maniobra de despegue, aseguran en El Mundo. Es decir, el avión superaba en ese momento los 4.500 metros de altitud. Fue entonces cuando sucedió el accidente. El avión tuvo, incluso, que quemar combustible antes de aterrizar con la cabina despresurizada.

Cuando la cabina se despresuriza, el oxígeno en el interior de la cabina del avión se pierde ya que a la altura que se vuela hay poca cantidad del mismo. En ese momento, tal y como sucedió en este caso, unas mascarillas caen desde la zona superior de los asientos y los pasajeros deben ponérselas inmediatamente para respirar con normalidad.

¿Por qué salió despedido? Para poder mantenernos con vida a dicha altura, los aviones sellan herméticamente las cabinas. En su interior se simulan condiciones de presión similares a 1.500 metros de altura, muy lejos de la baja presión real del exterior. Esa diferencia de presión impide, por ejemplo que un ser humano por sí mismo pueda abrir la puerta de un avión mientras vuela porque tiene que ejercer una fuerza imposible de alcanzar.

El problema se produce cuando, como en este caso, un agente externo rompe una ventanilla y de golpe la cabina sufre un cambio repentino de presión. En ese caso, como en el de Aloha Airlines cuando un hombre salió despedido por no llevar puesto el cinturón de seguridad.

Es el propio cambio de presión la que provoca que el aire salga del avión con tanta fuerza que arrastre los objetos que tiene a su paso. Y entre los objetos puede estar una persona que no tenga el cinturón de seguridad abrochado.

Investigando. Ahora, las autoridades aéreas tendrán que estudiar por qué se rompió la ventanilla y, si como todo indica, se debió a la rotura de una pieza del motor. El avión afectado es un Boeing 737-800 que fue fabricado en Estados Unidos. Ryanair sólo utiliza aviones Boeing, con una flota que supera los 600 aviones de este tipo. Serán las autoridades de Macedonia del Norte las que lideren las investigaciones ya que cuando sucedió el accidente el avión ya se encontraba en su territorio.

Foto | Burak Şahin y Dan Barrett

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