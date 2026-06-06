Han preguntado a un juez gallego si Raynair y Vueling pueden cobrar por el equipaje de mano. La respuesta no puede ser más gallega

Dos años después, será Europa la que aporte su punto de vista. La respuesta será clave para decidir si Ryanair, Vueling o Volotea pueden cobrar por el equipaje de mano. La decisión recae sobre un tribunal de A Coruña, después de que el ministerio Fiscal demandara a estas tres compañías. Los implicados tendrán que esperar a saber qué dice el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea.

La demanda. Ryanair, Vueling y Volotea son tres compañías que han estado operando en el Aeropuerto de A Coruña. Todas ellas son de bajo coste y son conocidas por aplicar medidas muy estrictas en lo que a equipaje de mano se refiere. Tan estrictas que los pasajeros llevan años en los que solo pueden pasar con una pequeña mochila si no quieren afrontar un sobrecoste en su vuelo.

El Ministerio Fiscal, sin embargo, considera que estas prácticas son abusivas. Es la misma línea que ha seguido el Gobierno que incluso llegó a sancionar a las tres por esta política de equipajes. En aquella multa, Ryanair con más de 100 millones de euros de castigo era la que peor parada salía pero la legalidad de esa multa está en duda.

¿Y qué ha pasado? Que el tribunal coruñés que lleva el asunto ha elevado el asunto al Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea (TJUE), según explican en El Periódico Mediterráneo. Ahora, el TJUE debe dar una respuesta razonada al asunto y con dicha respuesta el magistrado decidirá. De momento, el procedimiento está suspendido.

Esto se produce porque el magistrado que lleva el asunto requiere de la implicación de Bruselas a dos preguntas. La primera es si la normativa de libertad para la fijación de precios de la Unión Europea va en contra de la normativa española que obliga a que las aerolíneas permitan viajar con equipaje de mano de manera gratuita. Y, segundo, si este sobreprecio en el billete es un abuso hacia los consumidores.

No hay nada claro. No es la primera vez que un magistrado español pide ayuda al TJUE. En la pregunta elevada se hace referencia a una decisión similar tomada en 2014 a favor de Vueling pero según el magistrado aquella victoria de la aerolínea no es suficiente para dirimir ahora este nuevo enfrentamiento.

Y es que la propia justicia en España ha tomado decisiones que pueden parecer contradictorias. De hecho, hay dos ejemplos muy claros:

Gana la aerolínea: el año pasado, en Sevilla, Ryanair ganaba un juicio en el que se le acusaba de posición de poder al cobrar por el equipaje de mano.

Gana el pasajero: también el año pasado, en Salamanca, Ryanair perdió un juicio en el que se le reclamaban 147 euros por el cobro de la maleta de mano a una pasajera en diferentes trayectos entre 2019 y 2024.

¿Por qué sucede? El problema es que las normas que regulan el tráfico aéreo no especifican claramente qué es o no el equipaje de mano. Y tampoco especifican unas medidas mínimas. Eso ha provocado una tensión en España que se repite.

Para el Gobierno, las medidas que utilizan las compañías de bajo coste son claramente insuficientes para llevar el equipaje indispensable. Al contrario, estas empresas defienden que sí dejan pasar una mochila en los términos ofertados y que la ley les ampara cuando deciden poner precio a bultos más grandes.

Además, señalan que en sus aviones no hay espacios para que todos los viajeros lleven su equipaje en una maleta pero desde el Gobierno defienden que si el equipaje entra debajo del asiento, esto no puede ser una excusa.

Y Europa ya se ha posicionado. El problema es que Europa ya se ha posicionado reiteradamente sobre este tema. Primero, sabemos que la Unión Europea ha trabajado en un nuevo reglamento en el que sí especificará qué medidas mínimas son exigibles... y el problema para España es que esas medidas coinciden con las que pide Ryanair en sus viajes.

Además, el Comisario de Transporte de la Comisión Europea parece haberse posicionado claramente a favor de las empresas. De hecho, ya se abrió un expediente a España por la multa impuesta a Ryanair y el resto de empresas low cost en relación al cobro del equipaje de mano.

Con todo y hasta que no haya una regla clara, parece que el conflicto puede repetirse en el tiempo.

Foto | Dimitri Karastelev y Ray Freimanis

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