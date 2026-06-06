Qué iPad comprar (2026). Análisis del catálogo de tablets de Apple con recomendaciones en función del uso y presupuesto

Apple tiene ahora un catálogo de tablets muy bien segmentado según el uso que queramos darle. Los precios han ido bajando con las últimas generaciones para hacerlos más asequibles y el rendimiento general de todo el catálogo sigue siendo muy bueno. Pero... ¿cuál comprar? Nosotros lo tenemos claro y elegiríamos el iPad (11ª generación) por su relación calidad-precio.

El iPad (11ª generación) no es el modelo más potente, es un hecho. Pero sí que es el modelo que está más orientado a un público amplio. Tenemos una buena pantalla, una batería que alcanza una gran autonomía y su rendimiento es excelente. Además, viene con el chip A16, el mismo que montaban los iPhone 14 Pro y iPhone 15.

Sí, el iPad puede haberse quedado algo desactualizado por este mismo chip, ya que el hecho de no contar con una versión más reciente significa que se queda sin las funciones de Apple Intelligence. Pero por todo lo demás, hablamos de un modelo que se comporta excepcionalmente bien para el precio en el que suele moverse.

Los destacados

MODELO PERFECTO PARA TI LO MEJOR LO PEOR PRECIO DESDE iPad (11ª generación) Si quieres un iPad y no quieres gastarte demasiado dinero, sobre todo si la vas a utilizar de forma puntual o con frecuencia con apps no demasiado exigentes. Su relación calidad-precio es excelente. No es compatible con las funciones de Apple Intelligence. 349€ iPad air m4 Si buscas una tablet lo suficientemente potente como para poder estudiar o trabajar. Es muy potente y tiene una buena relación calidad-precio. Es tan potente que se echa en falta que iPadOS funcione de forma simultánea con macOS. 619€ ipad mini (7ª generación) Si quieres un iPad para utilizarlo fuera de casa. Su tamaño es perfecto para llevarlo cómodamente fuera de casa. Es potente, pero su chip se ha quedado un poco atrás del resto del modelos. 501€ iPad Pro M5 Si buscas el iPad más potente para estudiar y trabajar. Es lo suficientemente potente como para ser una alternativa a un MacBook de cara al estudio y de trabajo. Es la tablet más potente del mercado, por lo que se hace más patente el hecho de contar con macOS funcionando simultáneamente con iPadOS. 1.029€

Por qué destacan

De entre todos los iPad que componen el catálogo actual de Apple, nos quedamos con el iPad (11ª generación) por su relación calidad-precio. A continuación, vamos a hacer un repaso de las principales características de los iPad para que tengas claro qué criterio seguir en el caso de querer comprar alguno de los modelos actuales.

Pantalla. Si bien es cierto que Apple se ha quedado un poco atrás con respecto a la competencia en lo referente a las pantallas de los iPad, poco a poco vamos viendo mejores características. No obstante, cabe destacar que algunos modelos mantienen la tasa de refresco a 60 Hz.

En cualquier caso, por lo general son pantallas que se ven especialmente bien, sobre todo en los modelos más caros (Air y Pro). Justo estos iPad también cuentan con varias versiones que incorporan distintos tamaños de 11 y 13 pulgadas.

Chips. Los iPad son tablets que sobre todo destacan por su potencia. Algunos, como el Air y el Pro, tienen procesadores de ordenadores. Independientemente del modelo que tengamos delante, podemos hablar de un buen rendimiento en todo momento. Y sí, esto es gracias a sus chips, pero también a lo bien optimizado que está el software.

Los iPad (11ª generación) y iPad mini (7ª generación) son los únicos que incorporan procesadores de móviles. No son tan potentes como los M4 del Air y los M5 del Pro, pero igualmente hablamos de procesadores que ofrecen un rendimiento excelente.

Apple Intelligence. Apple se ha quedado atrás en la carrera por implementar funciones de inteligencia artificial en sus dispositivos. Apple Intelligence aún no ha dado los frutos que esperábamos desde un principio, aunque en mayor o menor medida está disponible para la mayoría de sus tablets.

Si bien es cierto que la mayor parte de modelos son compatibles con Apple Intelligence (incluso el iPad mini, que es el más antiguo de todos), no lo son todos. Concretamente, el iPad (11ª generación) no es compatible con Apple Intelligence, y es por el chip que lleva incorporado.

iPadOS. Cada tipo de dispositivo de Apple lleva su propio software o sistema operativo, y evidentemente las tablets no son ninguna excepción. Todas ellas vienen con iPadOS, que se acerca más a lo que encontramos en iOS con los iPhone que a macOS con los ordenadores. Y esto es algo que cada vez nos resulta más incomprensible.

Algunos iPad, como los Air y los Pro, llevan incorporados chips de ordenadores, por lo que son muy potentes. De hecho, son tan potentes que podríamos hablar de alternativas a los MacBook si no fuese por el hecho de que iPad está más limitado que macOS. Y esto es importante porque algunas aplicaciones únicamente son compatibles con el software de ordenadores.

Además, como ocurre con los iPhone, los iPad suelen recibir actualizaciones de software durante muchos años.

Batería. La batería es uno de los terrenos donde más suele destacar Apple, al menos en dispositivos como los MacBook o los iPad. Independientemente del modelo que tengamos delante, vamos a encontrar buenas cifras en autonomía, algo especialmente interesante si no queremos depender tanto del cargador.

Como referencia, Apple siempre suele hablar de una autonomía teórica con un uso concreto, ya sea de navegación web o reproducción de contenido multimemedia. En cualquier caso, los iPad suelen aguantar aproximadamente una autonomía de 10 horas de uso.

Otras opciones a considerar

Aunque te hemos recomendado el iPad (11ª generación) como el mejor iPad por su relación calidad-precio, hay otras alternativas que conviene tener en mente, sobre todo si buscas otras características. Aquí tienes todos los modelos que podemos encontrar en el catálogo actual de Apple:

iPad Air M4. Si bien es cierto que su precio es bastante más elevado, el iPad Air M4 es otra de las tablets con mejor relación calidad-precio del catálogo actual de Apple. La generación actual lleva incorporado el chip M4 (el penúltimo base lanzado en MacBook). Su pantalla se ve bastante bien, cuenta con 12 GB de RAM y está disponible en dos tamaños de 11 y 13 pulgadas. Además, su grosor es de tan solo 6,1 milímetros y la versión más pequeña pesa 464 gramos.

iPad mini (7ª generación). El iPad mini (7ª generación) es uno de los modelos más atractivos por su formato, ya que hablamos del iPad más pequeño con una pantalla de 8,3 pulgadas. Está orientado, sobre todo, a usarlo fuera de casa y llevarlo en una mochila sin que ocupe demasiado espacio. Su chip es el A17 Pro, por lo que ofrece un buen rendimiento.

iPad Pro M5. Por último, el iPad Pro M5 es la tablet más potente de Apple. Incorpora el chip M5, ofreciendo de esta forma una potencia y un rendimiento excepcionalmente buenos. También está disponible en dos tamaños de 11 y 13 pulgadas, su pantalla cuenta con tecnología OLED y alcanza una tasa de refresco de 120 Hz y dispone de tratamiento antirreflectante.

Configuraciones y extras

Además de todo lo que hemos mencionado antes, conviene tener en cuenta que hay muchas configuraciones y extras que podemos encontrar en cada uno de los modelos de iPad.

Almacenamiento y memoria unificada (RAM). Cada iPad está disponible en varias configuraciones de almacenamiento y de memoria unificada o RAM. Dependiendo del uso que queramos darle, conviene decantarse por una u otra. En cualquier caso, las configuraciones más bajas o mínimas suelen ser las que más ofertas reciben y las que mejores precios tienen.

Pantallas. Como hemos comentado en los párrafos anteriores, los iPad Air y iPad Pro están disponibles con dos tamaños diferentes de pantallas, de 11 y 13 pulgadas. Conviene aclarar que al haber diferencias en el tamaño también las hay en el peso.

Conectividad. También podemos encontrar diferentes versiones de iPad en función de la conectividad. Todos los modelos cuentan con conexión por WiFi, pero es importante que tengamos en cuenta que cada uno de las tablets de Apple tienen otra versión que además incluye conexión Cellular (4G).

Accesorios. Los iPad están pensados para la productividad, por lo que son compatibles con un buen surtido de accesorios, tanto de Apple como de marcas externas. Es importante tener claro qué accesorios son compatibles con según qué modelo de iPad, ya que la compatibilidad varía dependiendo de la tablet.

Preguntas frecuentes sobre el mejor iPad

¿Qué iPad elegir en función del uso que vayamos a darle?

Esta es la pregunta más importante que tenemos que hacernos antes de comprar un modelo u otro. El iPad básico está orientado a la mayor parte del público porque funciona muy bien. Si quieres tener Apple Intelligence sin perder el tamaño de la pantalla, y además ganar una buena potencia, el iPad Air es la mejor opción. Si quieres el iPad más compacto, el iPad mini es el más atractivo. Y si buscamos la mayor potencia y la mejor calidad de pantalla, la elección es el iPad Pro.

¿Cuánto almacenamiento interno elegir?

Esta es otra pregunta importante, sobre todo porque el precio tiene una gran repercusión en la respuesta. La mayoría de ofertas se dan en las configuraciones más básicas (normalmente de 128 y 256 GB). No obstante, la versión de 128 GB se puede quedar justa a poco que queramos guardar mucha información en local.

¿Los iPad pueden sustituir a un ordenador portátil?

Por potencia, sí. Pero iPadOS no ofrece la misma compatibilidad de aplicaciones que macOS. Esto es importante tenerlo en cuenta. Quizás en algunos casos sí que te pueda servir como sustituto de un MacBook, pero depende mucho de las aplicaciones que quieras utilizar. Además, para hablar de un "sustituto" es necesario contar con accesorios como un teclado o un ratón.

¿Qué diferencias hay entre un chip A y un chip M?

Mientras que los chips A proceden de los iPhone, los chips M vienen de los MacBook. Los primeros son buenos para utilizar el iPad en el día a día, mientras que los segundos son especialmente interesantes por su potencia. ¿Vas a exprimir toda la potencia de estos últimos chips? Probablemente no, pero son muy buenos para ejecutar apps pensadas para la productividad.

¿Cuánto dura la batería de un iPad?

La autonomía depende mucho del uso que le demos al iPad, ya sea si estamos reproduciendo música, si tenemos el brillo muy alto, si utilizamos redes WiFi y Bluetooth, etc. En cualquier caso, Apple ofrece una cifra teórica en todos sus modelos, que suele ser de aproximadamente 10 horas de uso.

¿Durante cuánto tiempo se actualiza el sistema operativo de un iPad?

De forma similar a lo que encontramos en la telefonía de Apple, los iPad suelen recibir actualizaciones de software durante muchos años. Generalmente suelen recibir actualizaciones durante cinco o siete años.

Recomendación final

De entre las distintas propuestas que hay dentro del catálogo de Apple, nos quedamos con el iPad (11ª generación) por su relación calidad-precio. Es una tablet orientada al público más amplio de usuarios tanto por el precio como por el rendimiento que ofrece con un uso diario.

Sin embargo, es posible que estés buscando una tablet con características distintas. En este caso, el iPad Air M4 es el segundo modelo con mejor relación calidad-precio, ya que por un lado tenemos un precio más o menos ajustado y un chip que vemos en ordenadores de Apple.

También es importante tener en cuenta que el iPad mini (7ª generación) es un modelo especialmente interesante por su portabilidad al contar con la pantalla más pequeña del catálogo actual de tablets de Apple, o el iPad Pro M5 que destaca por la gran potencia de su chip M5 y por la calidad tan buena que tiene su pantalla.

Nota: algunos de los enlaces aquí publicados son de afiliados. A pesar de ello, ninguno de los artículos mencionados han sido propuestos ni por las marcas ni por las tiendas, siendo su introducción una decisión única del equipo de editores.

Imágenes | Álvaro García M. en Applesfera, Apple

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