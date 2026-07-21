ASML vende las máquinas más importantes de la industria del chip. Ahora todo apunta a que serán más caras

ASML, la única empresa del mundo capaz de fabricar los equipos de litografía ultravioleta extrema (EUV) necesarios para producir los chips más avanzados, se prepara para una subida de costes en su maquinaria. Y el primero en plantar cara ha sido, precisamente, su cliente más importante: TSMC. Y es que según ha revelado The Information, el fabricante taiwanés empieza a resistirse ante las negociaciones.

Por qué es importante. ASML es el cuello de botella de toda la industria de los semiconductores. Sin sus máquinas, ni Nvidia, ni Apple, ni TSMC, ni Samsung podrían fabricar los chips que alimentan el boom de la inteligencia artificial. Que decida subir precios, algo que según The Information rara vez ha hecho en su historia, es una señal de hasta qué punto la demanda de IA le ha dado a la compañía un poder de negociación que antes no tenía.

En detalle. Los planes de ASML afectan a sus dos grandes familias de máquinas. Por un lado, según ha confirmado el propio director financiero de la compañía, Roger Dassen, durante la presentación de resultados del segundo trimestre, existe recorrido para subir el precio de los sistemas EUV de baja apertura numérica (Low-NA), su tecnología más demandada.

Por otro, ASML ya ha comunicado a varios clientes, incluidos fabricantes chinos, que sus equipos DUV (de ultravioleta profundo, algo menos avanzados pero igualmente esenciales) costarán un 10% más, según comparte el medio. Algunos clientes chinos ya han aceptado pagar ese sobrecoste; TSMC, en cambio, no ha querido pasar de momento por el aro.

Cada nueva generación de las máquinas de ASML procesa más obleas por hora y mejora la precisión del grabado, lo que se traduce en más chips y de mayor calidad para sus clientes. Es lo que la propia compañía llama "precio basado en valor", pues la lógica que sigue es que si sus equipos generan más beneficio económico para las fábricas que los usan, ASML quiere quedarse con una parte de ese beneficio adicional, según explicaba Dassen en la conferencia con analistas.

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Entre líneas. El enfado de TSMC tiene su explicación. Y es que el fabricante taiwanés lleva años defendiendo que no necesita el salto a los carísimos equipos High-NA (que superan los 350 millones de euros por unidad) y que puede seguir exprimiendo sus máquinas Low-NA, más baratas, mediante mejoras de diseño y técnicas de fotolitografía computacional. De hecho, según cuentan desde Tom’s Hardware, toda su hoja de ruta de fabricación hasta 2030 se apoya en esa premisa.

Si ASML encarece precisamente esas máquinas Low-NA a medida que mejora su rendimiento, la ventaja de coste que TSMC había construido con esa estrategia se reduce. Además, TSMC necesita comprar decenas de estas máquinas para sus nuevas plantas en Taiwán, Estados Unidos y Japón, por lo que incluso una subida moderada puede sumar miles de millones de dólares a su inversión.

También cabe destacar que ASML tiene su capacidad de producción prácticamente vendida hasta 2027 y buena parte de 2028, con precios ya pactados en esos contratos. Eso significa que, en la práctica, la compañía solo podría aplicar las nuevas tarifas a los pedidos que se entreguen a partir de la segunda mitad de 2028. TSMC no notará el golpe de inmediato, pero sabe que lo que se negocie ahora marcará el precio de cientos de máquinas en los próximos años.

Y ahora qué. El pulso llega en un momento de resultados históricos para ASML. Y es que la compañía elevó el miércoles su previsión de ventas para 2026 hasta un rango de entre 43.000 y 45.000 millones de euros, muy por encima de lo esperado por el mercado, según recoge Bloomberg. El margen bruto también mejorará hasta el 56%, frente al 53% previsto anteriormente. Para hacer frente a la demanda, ASML planea aumentar un 30% su capacidad de fabricación de sus máquinas EUV más importantes este mismo año, y estudia otro incremento similar para 2028.

Imagen de portada | ASML

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