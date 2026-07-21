Mientras Mercadona se dedicaba a conquistar toda España, un supermercado le ha comido el terreno en casa: Consum

Desde hace años ya, hablar en España de supermercados es hacerlo de Mercadona. Y es lógico. La cadena valenciana ha ido ampliando poco a poco su cuota hasta acaparar casi un 30% del sector a cierre de 2025 y su apuesta por el servicio 'Listo para comer' está dando alas a un nuevo concepto de negocio en España: los mercaurantes. Sin embargo, a pesar de ese dominio rotundo del retail, la empresa de Juan Roig se ha encontrado con una sorpresa en la Comunidad Valenciana, la región que la vio nacer a finales de los años 70: Consum acaba de adelantarla en un parámetro clave del negocio.

La pregunta es… ¿Qué significa eso?

¿Qué ha pasado? Básicamente, que el portal especializado infoRETAIL ha publicado un informe sobre el sector de la distribución alimentaria que, por primera vez en mucho tiempo, relega a Mercadona a un segundo puesto.

El estudio, basado en Retail Data, concluye que la cadena de Juan Roig ha perdido su rol dominante en la Comunidad Valenciana en uno de los parámetros clave del negocio: los metros cuadrados de superficie de venta. Si nos fijamos en ese aspecto, a cierre del primer trimestre Consum estaba mejor posicionada.

¿Qué dicen los datos? Muestran que ahora mismo Consum domina las superficies de venta valencianas con el 25,9% del espacio. Traducido en metros, eso equivale a 436.835 m2 en la región que se reparten por 533 locales. La firma dirigida por Antonio Rodríguez Lázaro también destaca en ese aspecto: no hay otra cadena en la región con más tiendas. Mercadona ocupa el segundo puesto con 431.688 m2 y 262 tiendas, lo que que le otorga una cuota del 25,6%.

¿Es un indicador importante? Sí, porque nos muestra cómo de extendida está la red de ventas de la cadena, una baza clave a la hora de competir con sus rivales. Con todo, hay que tener en cuenta un detalle crucial: no es lo mismo la cuota de superficie que la de valor. La primera se mide básicamente en metros cuadrados con mercancía expuesta. La segunda en euros facturados.

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infoRETAIL no aporta datos actualizados sobre es último indicador (cuota de valor), pero en primavera Expansión se hizo eco de un estudio de Worlpanel by Numerator que refleja que la cadena de Roig domina con claridad en ese frente. Su cuota de negocio en el Levante era del 33,6%, por encima de la que alcanza en otras regiones de España y de la registrada por Consum, que ostentaba el 16,8%.

¿Tanto ha crecido? Si hablamos de superficie, la respuesta es 'sí'. En 2025 Consum estrenó 18 nuevos supermercados, de los que siete se repartían por la Comunidad Valenciana, y para 2026 se ha marcado un objetivo similar: abrir 18 nuevos establecimientos, de los que buena parte se distribuirán por localidades de la región (Orihuela, Cox, Sagunto, Ontinyent, Torrevieja y València).

Eso explica que la cuota de superficie de venta de Consum en la Comunidad Valenciana haya aumentado cerca de un 0,2% en cuestión de un año. Durante el mismo período la cuota de Mercadona se redujo un 0,1%. En general, Mercadona se despidió de 2025 con menos tiendas en su red de ventas que en 2024. Esa caída no afectó a su facturación, que creció un 8%, hasta 41.800 millones.

¿Y el resto de cadenas? El trueque de posiciones de Mercadona y Consum no es el único cambio que ha experimentado el sector en la Comunidad Valenciana. Los resultados de Retail Data muestran que Lidl ha logado asentarse en el "TOP 5" valenciano con 101.777 m2 repartidos por 83 establecimientos. La firma de origen alemán aventaja así a Masymas, que dispone de 100.519 m2 en 180 tiendas. La foto se completa con Aldi, que suma 89.154 m2 en 78 tiendas.

El mercado valenciano no es solo importante por su potencial económico, lo es también a nivel simbólico. Al fin y al cabo es la cuna de tres grandes cadenas en lid: Mercadona, Masymas y Consum, que echó a andar en 1975 en Alaquàs y cerró 2025 con una facturación de 5.163 millones de euros, un 9,7% más que el año anterior. En su balance anual ya avanzaba un aumento de superficie del 5,6%.

Imágenes | Wikipedia 1, 2 y 3

En Xataka | Bernardo Rodilla, experto en retail: "El 'Listo para comer' gana peso, al final queremos dedicar el menor tiempo posible a cocinar"