Lo que AEMET llevaba semanas previendo está a punto de hacerse realidad: 44º C en algunos puntos de España

Este verano tiene muchas papeletas para ser uno de los más cálidos desde que tenemos registros, si no el peor. Los expertos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) llevan tiempo advirtiéndolo, mientras que el mercurio de los termómetros daba los primeros avisos. Pero lo peor estaba y está por llegar, como bien podremos ver con el calor de esta semana, en la que se espera que se alcancen las temperaturas más altas de lo que va de 2026.

La tercera ola de calor del verano. Esta semana se espera la tercera ola de calor del verano. Según ha explicado el portavoz de la AEMET, Rubén del Campo, a lo largo de los primeros días de esta semana se sucederán las altas temperaturas en zonas del este, centro y sur de la península, con madrugadas especialmente sofocantes. Las mínimas en el centro, el área mediterránea peninsular, Baleares y Guadalquivir no bajarán de los 23ºC-25ºC. Incluso es probable que ciudades como Barcelona no bajen de 26 o 27 ºC.

Por el día subirán las temperaturas en el oeste de Andalucía y en el tercio norte y el calor será muy intenso, superándose de forma casi generalizada los 36ºC en el norte peninsular y los 38ºC en el sur. Además, se alcanzarán o superarán 38 a 40ºC en las zonas del este, centro y sur y los 40 a 42 ºC puntualmente en el sureste de Andalucía.

A partir del jueves. Las últimas predicciones de la AEMET, publicadas este lunes 20 de julio, señalaban que las predicciones a partir del jueves cuentan aún con algo de incertidumbre. Sin embargo, lo más probable es que continúe el calor intenso este día en la mayor parte de España, quizás con algunas bajadas, pero con una excepción importante en el área mediterránea. Allí, sobre todo en el interior de las regiones bañadas por el Mediterráneo, se alcanzarán los 42-44ºC. En Murcia capital incluso se podrían superar los 45ºC. Sería la temperatura más alta de lo que llevamos de año.

A partir del fin de semana sí que puede que bajen algo las temperaturas, aunque subirían de nuevo la semana que viene.

En Canarias. En las islas Canarias habrá intervalos nubosos en el norte, con cielos más despejados en el sur. Podrán superarse los 30-32ºC en el sur de las islas montañosas y en las islas orientales, sobre todo en el sur de Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura.

Rayos, calima y granizo. Estas temperaturas extremas pueden ir acompañadas de episodios de tormentas eléctricas y granizo. Además, se espera que haya bastante calima, por lo que empeorará mucho la calidad del aire.

Cuidado con los incendios. En sus declaraciones a los medios de comunicación, del Campo alerta que esta ola de calor situará nuestro país en riesgo extremo de incendios, por lo que se deben extremar las precauciones.

No pinta bien. 2025 fue el tercer año más cálido desde que existen los registros. Sin embargo, hablamos del año completo. Si nos centramos solo en los meses de verano, fueron los más calurosos que se han medido jamás. Se sentó un precedente que, según las predicciones de la AEMET, posiblemente seguirá aumentando.

De hecho, todo apunta a que este año quedará dentro del tercil cálido. Esta es una medida que se usa para ordenar las temperaturas en un lugar y un momento determinado. Todos los valores se ordenan y se dividen en tres grupos iguales, con un 33% de datos en cada uno. Eso son los terciles. El primero es el tercil frío, el segundo el normal y el tercero el cálido. 2026 se ha metido de lleno en el cálido y posiblemente no salga de ahí. Los 45ºC de Murcia de esta semana y los más de 40 en buena parte del mapa español son solo el principio.

Imágenes | AEMET

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