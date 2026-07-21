España parece haber resuelto el problema de las ayudas a la compra de coches eléctricos. Solo ha necesitado siete años de caos

Las ayudas para comprar un coche eléctrico son un caos. Deberían dejar de serlo próximamente. Muy pronto, de hecho. O, al menos, esa es la (enésima) promesa que ha hecho el Gobierno a este respecto. Lo ha anunciado en el Consejo de Ministros, confirmando que la presentación de las bases para recibir el Plan Auto+ está a la vuelta de la esquina.

Esto es lo que sabemos.

Lo que se ha anunciado. El Plan Auto+ debería echar a andar en los próximos días o, a más tardar, unas pocas semanas. Eso es lo que se ha anunciado en la rueda de prensa del Consejo de Ministros donde se han dado los primeros detalles de cómo se deberían desatascar las ayudas a la compra de nuevos vehículos completamente eléctricos.

En la declaración ante los medios, eso sí, no se han aclarado más detalles de los que se ofrecieron en febrero de 2026 cuando el proyecto ya iba tarde respecto a las promesas. Es decir: las ayudas tendrán en cuenta el coste del vehículo, su lugar de fabricación y el origen de sus baterías.

¿Qué sabíamos? El pasado mes de febrero, el Gobierno confirmó que las ayudas para la compra de coches eléctricos se entregarán de la siguiente manera:

Categoría Cuantía máxima de la ayuda Tipo de vehículo Porcentaje recibido en función del precio Fabricación Turismo (M1)

4.500 euros Eléctrico: 50% de la ayuda (2.250 euros)

Híbrido enchufable y eléctrico de autonomía extendida: 25% de la ayuda (1.125 euros) Máximo de 45.000 euros antes de impuestos: Hasta 35.000 euros: 25% del importe máximo de la ayuda (1.125 euros)

Entre 35.001 y 45.000 euros: 15% del importe máximo de la ayuda (675 euros) Vehículos cuyo montaje y terminación final previa a la comercialización se haya realizado en una instalación industrial de la UE se les asignará: 15% del importe máximo de la ayuda (675 euros)

Adicionalmente, si una parte del proceso de fabricación de la batería (al menos tiene que incluir el ensamblaje de las battery packs): 10% adicional del importe máximo de la ayuda (450 euros euros) Vehículo (N1)

5.000 euros Eléctrico: 50% de la ayuda (2.500 euros)

Híbrido enchufable y eléctrico de autonomía extendida: 25% de la ayuda (1.250 euros) Sin límite máximo: Todos los vehículos reciben el 25% del importe máximo de la ayuda (1.250 euros) Vehículos cuyo montaje y terminación final previa a la comercialización se haya realizado en una instalación industrial de la UE se les asignará: 15% del importe máximo de la ayuda (750 euros)

Adicionalmente, si una parte del proceso de fabricación de la batería (al menos tiene que incluir el ensamblaje de las battery packs): 10% adicional del importe máximo de la ayuda (500 euros) Ciclomotor (L3e, L4e y L5e)

1.100 euros Eléctrico: 50% de la ayuda (550 euros)

Híbrido enchufable y eléctrico de autonomía extendida: 25% de la ayuda (275 euros) Máximo de 10.000 euros antes de impuestos: Todos los vehículos reciben el 25% del importe máximo de la ayuda (275 euros) Vehículos cuyo montaje y terminación final previa a la comercialización se haya realizado en una instalación industrial de la UE se les asignará: 15% del importe máximo de la ayuda (165 euros)

Adicionalmente, si una parte del proceso de fabricación de la batería (al menos tiene que incluir el ensamblaje de las battery packs): 10% adicional del importe máximo de la ayuda (110 euros) Cuadriciclo (L6e y L7e ) 1.500 euros Eléctrico: 50% de la ayuda (750 euros)

Híbrido enchufable y eléctrico de autonomía extendida: 25% de la ayuda (375 euros) Sin límite máximo: Todos los vehículos reciben el 25% del importe máximo de la ayuda (375 euros) Vehículos cuyo montaje y terminación final previa a la comercialización se haya realizado en una instalación industrial de la UE se les asignará: 15% del importe máximo de la ayuda (225 euros)

Adicionalmente, si una parte del proceso de fabricación de la batería (al menos tiene que incluir el ensamblaje de las battery packs): 10% adicional del importe máximo de la ayuda (150 euros)

En 2025 ya se prometió que estas ayudas serían directas en el momento de la compra. Es decir, el cliente saldría del concesionario sin la obligación de adelantar la ayuda y en espera de recibir en su cuenta bancaria el dinero. La reclamación es recurrente desde 2019 cuando se aprobó el primer Plan MOVES pero esa promesa se esfumó con la prórroga del Plan MOVES III y se dijo que estaría activa con la aplicación del Plan Auto +.

A ese Plan Auto+ se le puso como fecha límite para entrar en vigor el 1 de enero de 2026. Sin embargo, semanas antes de que empezara a funcionar, los concesionarios ya deslizaron que no estaban dispuestos a adelantar las ayudas. No, al menos, si no tenían garantías de recibir el dinero en un plazo de tiempo razonable.

Entonces, ¿quién va a dar las ayudas? Es algo que está por confirmarse y que no sabremos a ciencia cierta hasta que las bases de las ayudas se publiquen de manera oficial, lo que debería suceder en los próximos días.

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En Xataka nos hemos puesto en contacto con Ganvam (Asociación Nacional de vendedores de Vehículos, Reparación y Recambios) quienes aseguran no tener confirmación de cómo se van a entregar estas ayudas. Desde Faconauto (Federación de Asociaciones de Concesionarios de la Automoción) sí nos han asegurado que las ayudas se podrán obtener en el momento de la compra pero que los detalles más específicos llegarán cuando se presenten las bases.

Un préstamo que era una cuestión de fe. La intención, por tanto, es que por fin el cliente pueda salir del concesionario teniendo muy claro cuál es el precio del coche. Desde la patronal de los concesionarios nos aseguran que no hay un compromiso firmado del tiempo que tendrá el Estado para entregar dicha ayuda y que eso es algo que sólo sabremos en el momento que se publiquen las bases de la ayuda.

Hasta ahora, los fabricantes han estado adelantando la ayuda con un préstamo sin intereses a 12 o 18 meses (dependiendo de la marca) con la esperanza de que el cliente recibiera el dinero antes de que le llegara al banco el cobro de esa cuota que puede alcanzar hasta 4.500 euros. Es decir, se podía dar el caso de que el cliente agotara el plazo para devolver la ayuda sin haber recibido el dinero del Estado. O cometer una equivocación en uno de los procesos burocráticos, quedarse sin la subvención y ver incrementado el precio final del vehículo en miles de euros.

Sí se ha asegurado que el dinero a entregar al cliente será retroactivo y, por tanto, se podrá recibir siempre y cuando la compra se haya realizado a partir del 1 de enero de 2026. Queda por saber cuánto tiempo tardará en recibir la ayuda. Una problemática que no es la primera vez que sucede.

400 millones que no son 400 millones. Con ese compromiso de entregar el dinero a todas las operaciones retroactivas se abre otro problema. Para el proyecto del Plan Auto+ se han reservado 400 millones de euros. Sin embargo, no está claro cuánto dinero queda en el baúl una vez se gestionen dichas ayudas. Según La Tribuna de Automoción, se calcula que ya se habrían consumido 231,29 millones de euros.

De los 400 millones de euros previstos, 350 millones son para particulares y 50 millones de euros son para empresas. Se calcula que entre los particulares ya se han consumido 214,19 millones de euros y en el caso de las empresas 17,1 millones. Esto quiere decir que, de activarse ahora y seguir el ritmo actual de ventas, el Plan Auto+ podría estar activo apenas unos pocos meses antes de agotar los fondos.

Foto | Omoda y Jaecoo

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