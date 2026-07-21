Ya hay compañías aéreas planificando vuelos para ver el eclipse solar desde el aire: ¿merece la pena?

En Bélgica no se va a ver el eclipse solar de este 12 de agosto de 2026 en plena totalidad, pero van a exprimir la parcialidad de una forma muy curiosa: planificando un vuelo para verlo desde el aire. Lo llevará a cabo la compañía Brussels Airlines, en colaboración con el Observatorio Público de Urania, la Universidad de Amberes y la Vrije Universiteit Brussel (VUB). En España, de momento, hay compañías usando el eclipse solar solo como reclamo. Es el caso de Lufthansa, que está mandando correos a sus clientes animándoles a volar con ellos en pleno eclipse. Sin embargo, por ahora no han planificado ningún vuelo concreto, como sí ha hecho la compañía belga.

Mejor sin nubes. La ventaja de ver un eclipse solar desde el aire es que los vuelos comerciales suelen desplazarse por encima de las nubes, normalmente a alturas de entre 9.000 y 13.000 metros. Esto permite ver el eclipse solar sin el entorpecimiento de las nubes, pero tampoco de otras distorsiones atmosféricas.

En el caso del eclipse que se verá en España este 12 de agosto de 2026, la totalidad tendrá lugar en torno al atardecer. Con el Sol tan bajo en el horizonte, será muy importante que los cielos estén suficientemente despejados y limpios para disfrutarlo en todo su esplendor. En Bélgica la Luna tapará, en el mejor de los casos, un 91% del Sol. También ocurrirá en torno al atardecer, por lo que, para Brussels Airlines, su propuesta puede ser una buena forma de verlo en esta situación tan particular.

Los detalles. El vuelo saldrá de Bruselas hacia Francia a las 19:20 y llegará de nuevo a territorio belga a las 21:20. El máximo ocultamiento del Sol tendrá lugar a las 20:21, en pleno viaje. Las 100 personas que hayan comprado los vuelos tendrán mucho espacio para observar el eclipse solar, ya que no se venderán los asientos de los pasillos, con el fin de que haya una mayor visibilidad.

La experiencia irá acompañada en todo momento de los comentarios de un experto del observatorio de Urania y, por supuesto, con protección, ya que la compañía repartirá gafas homologadas a todos los pasajeros. Todo por el ¿módico? precio de 299 euros.

Ya hay testimonios. En realidad, este no será un viaje pionero. Durante el eclipse solar de 2024, por ejemplo, muchas compañías aéreas estadounidenses planificaron vuelos específicamente para su observación. Además, hay cazadores de eclipses que, tras ver muchos de estos fenómenos desde tierra, han querido probar la experiencia en avionetas. Es, por ejemplo, el caso de Glenn Schneider, quien en 2017 contó en declaraciones a Space que la imagen es muy distinta a lo que se ve desde tierra. Con el aire más limpio y el eclipse debajo, en vez de encima, es más fácil ver la corona solar y detalles específicos como las perlas de Baily.

¿En España qué? España ya ha organizado multitud de fiestas y actividades en torno al eclipse solar del 12 de agosto. De momento, no parece que haya organizado ningún vuelo, como el que sí se organizará en Bélgica. En este país se han querido dar prisa, asegurando que hasta septiembre de 2090 no habrá otra oportunidad similar. En España, por suerte, habrá otro eclipse solar dentro de un solo año. Quizás ese sea el momento de las compañías para subirse al carro de los viajes organizados.

Imagen | Magnific/Wikimedia Commons

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