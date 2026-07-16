El mapa definitivo del eclipse del 12 de agosto: consulta aquí la duración y la previsión en cada municipio de España

Si estás buscando dónde ver el fenómeno astronómico del año, en Xataka tenemos el mapa del eclipse solar definitivo. En él, puedes comprobar el porcentaje de Sol que será ocultado por la Luna en tu ciudad, pero también analizar a fondo la franja de totalidad. ¿Buscas un lugar de montaña con cielos libres de contaminación lumínica? ¿Prefieres un pequeño pueblo con encanto? ¿Quieres saber la hora exacta a la que tendrá lugar el eclipse solar en tu lugar de observación? Tienes todo a un clic de distancia.

¿Cómo funciona el mapa del eclipse solar?

En un primer vistazo, nuestro mapa del eclipse solar es parecido a la mayoría de mapas de este estilo que se han estado publicando últimamente. Se incide en marcar la franja de totalidad, pues en su interior se encuentran todas las ubicaciones en las que se podrá ver el eclipse solar total.

No obstante, en la leyenda podemos marcar detalles concretos que pueden ser de interés a la hora de observar este tipo de fenómenos astronómicos. Por ejemplo, no es lo mismo ver el eclipse en una gran ciudad, que en un pueblo pequeño, de incluso menos de 1.000 habitantes. Hay quien prefiere lo primero y quien opta por lo segundo. Por otro lado, para este tipo de actividades lo ideal es ubicarse en puntos con cielos limpios, lo más libres posibles de contaminación lumínica. Esto se acredita mediante la certificación starlight, ya que solo se otorga a espacios naturales protegidos y comprometidos con la preservación del cielo nocturno y el acceso a la luz de las estrellas. Por eso, en el mapa podemos ver también todos los puntos con dicha certificación.

Por otro lado, cabe destacar que la franja de totalidad está representada con un morado cuya intensidad aumenta de forma directamente proporcional a la duración de dicha totalidad. Este eclipse tendrá su máxima totalidad en Islandia, donde se superarán ligeramente los 2 minutos. En España, en cambio, la totalidad más larga será de 1 minuto y 50 segundos, en una zona muy reducida de Asturias.

Otros datos

En el mapa del eclipse solar también se puede ver la hora a la que empezará y acabará el eclipse en cada zona. Además, se incluye la hora a la que se pondrá el Sol. Es importante, pues en muchos casos lo hará aún eclipsado. Es uno de los datos que hacen este eclipse tan especial. Al ocurrir cerca del atardecer, el Sol estará ya muy bajo y próximo al horizonte. Cuanto más bajo, más limpio de montañas y edificios debe estar el oeste. Por eso, también se incluye la altura a la que estará el Sol en el punto álgido del eclipse. Eso nos permitirá organizar mejor nuestros posibles lugares de observación.

Siempre está bien pensar varias opciones, por si una nube inesperada nos arruina la primera.

De todos modos, este no deja de ser un mapa interactivo, así que lo mejor es que seas tú quien trastee todas sus opciones. Seguro que, si has decidido subirte al carro de este eclipse, te resultará de gran utilidad.

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