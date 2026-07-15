La AP-7 no tiene peajes desde hace cuatro años. Ahora el Gobierno estudia si recuperarlos o gastar 500 millones en ampliarla

La AP-7 vuelve a estar en el centro del debate sobre la movilidad en Cataluña. Y es que tal y como comparte El Periódico, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible tiene en marcha cuatro proyectos para ensanchar la autopista con nuevos carriles, una inversión conjunta que supera los 500 millones de euros. Las obras afectarán a casi un centenar de kilómetros repartidos entre el Vallès, el Penedès y las Terres de l'Ebre.

Por qué es importante. Desde que se eliminaron los peajes en 2021, la AP-7 ha dejado de ser una autopista pensada sobre todo para trayectos largos y se ha convertido en una vía que soporta también buena parte del tráfico cotidiano del área metropolitana de Barcelona, además de un intenso paso de camiones de todo tipo. Eso ha desembocado en atascos casi a diario en los tramos con más densidad de población y colapsos recurrentes cada verano.

En detalle. Los cuatro proyectos son:

Tercer carril entre L'Hospitalet de l'Infant y Amposta, de algo más de 38 kilómetros. Es el más avanzado, con la redacción del proyecto en marcha desde 2023. Cuarto carril entre la B-23 y Martorell, de unos nueve kilómetros, en uno de los accesos principales a Barcelona, con un coste estimado de 94 millones de euros. Cuarto carril entre Sant Celoni y Montornès del Vallès, de aproximadamente 30 kilómetros. Cuarto carril entre Martorell y Vilafranca Centre, de unos 25 kilómetros.

Estos dos últimos son, según ha podido confirmar la ACN y El Periódico, los que hasta ahora no se conocían públicamente. Cada proyecto se encuentra en una fase distinta de tramitación, desde los estudios previos hasta la redacción definitiva, por lo que ninguno tiene todavía fecha de ejecución cerrada.

Entre líneas. El problema no es solo de coches particulares. De los 41.000 vehículos que cruzan de media cada día la frontera por La Jonquera, 15.000 son camiones, según datos de 2025 recogidos por El Periódico. Ministerio y Generalitat coinciden en que el ferrocarril debería absorber una parte mayor de ese tráfico de mercancías, pero la falta de capacidad de la red ferroviaria y de terminales intermodales, unida a un corredor mediterráneo todavía sin completar, deja a la carretera como prácticamente la única opción competitiva.

Mientras tanto. Ampliar carriles exige años de trámites ambientales y administrativos, así que ambas administraciones han optado por actuar también donde la autopista pierde fluidez sin necesidad de construir nada nuevo. Un convenio de 250 millones de euros anuales entre el Ministerio y la Generalitat permitirá remodelar una quincena de enlaces (entre ellos Girona Nord y Sud, Maçanet de la Selva, La Roca del Vallès, Montmeló-Parets, la conexión con la B-30 o Vilafranca del Penedès) para eliminar los llamados "trenzados", los cruces conflictivos entre vehículos que entran y salen en pocos metros y que generan buena parte de las retenciones.

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Y ahora qué. Sobre la mesa sigue además limitar los adelantamientos de camiones en algunos tramos, una opción que el Servei Català de Trànsit está estudiando para reducir la siniestralidad mientras aún no han comenzado las obras. En paralelo, también ha vuelto a resurgir el debate sobre si conviene introducir algún peaje o una viñeta en las vías de alta capacidad, aunque tanto el Gobierno central como la Generalitat descartan por ahora recuperar cualquier medio de pago.

La consejera de Territorio, Vivienda, Transición Ecológica , Sílvia Paneque, ya reclamaba hace unos días en una entrevista con El Periódico avanzar en estas ampliaciones para evitar que cada verano se repita la misma imagen de colapso en la AP-7.

Imagen de portada | Costa Brava

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