Hoy empieza la canícula y los meteorólogos lo tienen claro: "Pintan bastos para las regiones mediterráneas de España"

Entre el 15 de julio y el 15 de agosto se concentra lo peor del verano. Y no es una forma de hablar: el día de junio más caluroso jamás registrado en España, no llega ni al top 20 de los días más calurosos jamás registrados. Esas cuatro semanas son el infierno: las cartas que el clima nos entrega cada año.

Es decir, la canícula.

No hay ninguna novedad aquí si os digo que hará calor. Lo nuevo es que llegamos con dos olas de calor, 1682 muertes atribuibles al calor y meteorólogos como José Miguel VIñas alertando de que "pintan bastos para las comunidades mediterráneas de España". Llegamos, pues, con la lengua fuera.

¿Qué ha pasado con la canícula en los últimos 50 años? Esa es una buena pregunta: si acudimos al estudio Olas de calor en España desde 1975 de AEMET, encontramos cosas muy interesantes. En términos generales, las 75 olas de calor que hemos vivido estos años siguen una distribución muy parecida a la de hace décadas. La ventana no ha ensanchado demasiado: se ha adelantado algo, pero (sobre todo) se ha llenado.

Los días de olas de calor se ha multiplicado por 2,3, pero lo único sustancial que ha cambiado es eso: donde antes había calor, ahora hay mucho más.

La consecuencia menos obvia... es que el calendario de alarma tradicional y el de riesgo real se han desacoplado. Si nos fijamos en el MoMo (las estimaciones sobre mortalidad del Instituto de Salud Carlos III), mayo dejó 123 fallecidos por calor; junio, 1.031; y la primera semana de julio (que coincidió con la segunda ola de calor), 622.

Hemos soportado ya gran parte de la 'factura' de un verano normal y aún no ha empezado la peor parte.

¿Y qué podemos esperar? Ahora mismo la previsión menos arriesgada es sencilla: "una potente dorsal de aire africano, seco, muy cálido y polvoriento" provocará que las temperaturas se disparen los próximos días. La situación es tan extrema que, siempre según los modelos disponibles, hay algunas zonas donde se esperan temperaturas cercanas a los récords absolutos.

Y no hay que olvidar que ya estamos cerca de los 40 en muchas partes del país (las provincias de Lleida y Zaragoza marcaron 39 o más anteayer y Valencia se quedó cerca). Un push de calor sobre esta situación es justo lo que no necesitamos.

¿De verdad vamos a llegar a los 45 grados? Es muy difícil hacer estimaciones de temperatura a tantos días (más aún cuando parece que habrá calima), pero la posibilidad está sobre la mesa. También lo están las noches infernales.

Pase lo que pase en los próximos días, tiene sentido de que empecemos a prepararnos.

Imagen | BenBaso

En Xataka | Las redes se están llenando de mapas que prometen el fin del calor. Una cosa es lo que nos gustaría y otra, muy distinta, es lo que sabemos