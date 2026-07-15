Una nube europea donde solo tú tienes acceso a tus datos: Internxt vuelve a activar su promo estrella con un 90 % de descuento

Cuando se trata de buscar un almacenamiento en la nube, hay ciertas cosas que conviene mirar antes de elegir. La cantidad de GB, el precio o las herramientas que incluye importan, pero también la seguridad de nuestros datos. En ese sentido, lo ideal es que ofrezca lo que se conoce como cifrado de conocimiento zero (o 'Zero-Nowledge'). Y ahí entra Internxt, que además está de promo: con el código 'XATAKA' sus planes para toda la vida parten desde los 190 euros.

Un almacenamiento en la nube que solo pagarás una vez

Vayamos por partes: ¿qué significa ese cifrado de conocimiento cero? En muchos servicios en la nube, los archivos que nosotros subimos se encriptan una vez llegan al servidor. Esto puede provocar que sean interceptados antes de llegar, además de existir la posibilidad de que la propia empresa acceda a ellos. Con el conocimiento cero, esos riesgos desaparecen.

La razón es bien sencilla: los archivos que subes a la nube se encriptarán antes de subirse y no después. De esta forma, seremos nosotros únicamente los que podremos acceder a estos datos. Es más, ni la propia Internxt podrá acceder a ellos, por lo que tendremos un grado muy alto de privacidad. Además, Internxt es de código abierto, por lo que cualquier persona puede auditarla.

Más cosas a tener en cuenta. Internxt es una empresa europea, por lo que se aplicará el Reglamento general de protección de datos (RGPD), que cuenta con una serie de normas mucho más estrictas sobre la privacidad y otorga más derechos a los usuarios.

🚨 SORTEO ACTIVO EN XATAKA XTRA Gana este Huawei Watch Fit 5 Suscríbete por solo 2€/mes y entra en el sorteo

Ahora sí, hablemos de la promo. El plan más básico de Internxt (llamado Esencial) tiene un precio habitual de 1.900 euros si elegimos el plan para toda la vida, que solo pagaremos una vez y ya. Sin embargo, con el código 'XATAKA', su precio se queda en solo 190 euros y, a cambio, tendremos 1 TB de almacenamiento en la nube más una VPN y antivirus. A continuación os dejamos, a modo de resumen, qué incluyen y qué precio tienen sus otros dos planes:

Plan Premium : 3 TB de almacenamiento, VPN, antivirus y cleaner por 290 euros (en lugar de 2.900 euros).

: 3 TB de almacenamiento, VPN, antivirus y cleaner por 290 euros (en lugar de 2.900 euros). Plan Ultimate: 5 TB de almacenamiento, VPN, antivirus, cleaner y meet por 390 euros (en lugar de 3.900 euros).

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | Internxt

En Xataka | Alternativas Google Drive: los mejores servicios de almacenamiento en la nube para tus archivos

En Xataka | Cambiar Drive, iCloud o Dropbox por una alternativa europea: paso a seguir y qué debes tener en cuenta