Precio DAZN: todos los planes, contenido, precio mensual y anual

Te traemos una pequeña guía en la que puedes ver cuáles son los precios de la suscripción de DAZN en este 2026. Así, en el caso de que quieras contratar este servicio de streaming deportivo, podrás saber cuánto te va a costar dependiendo de lo que quieras.

En este artículo vamos a hablarte de los distintos packs que tienes disponibles, detallando lo que ofrece cada uno de ellos. También te diremos cuánto cuestan, algo que va a depender de la modalidad de pago que elijas.

Qué incluye DAZN

DAZN tiene cinco suscripciones diferentes, cada una de ellas dirigida a un tipo de público diferente. Por lo tanto, qué incluye DAZN depende de la suscripción que elijas, porque cada una de ellas puede incluir paquetes de deportes diferentes.

🚨 SORTEO ACTIVO EN XATAKA XTRA Gana este Huawei Watch Fit 5 Suscríbete por solo 2€/mes y entra en el sorteo

También debes saber que el precio de cada pack es diferente. No es lo mismo querer ver todo el fútbol que todo el baloncesto, y concentrarte en los deportes estadounidenses es la opción más barata.

Cuánto cuesta DAZN: planes, contenidos y precios

Ahora vamos a dejarte una tabla en la que puedes ver los contenidos y los precios de cada uno de los planes disponibles en DAZN. Recuerda que los precios pueden cambiar, puesto que de vez en cuando hay algunas promociones puntuales.

suscripción contenido precio gratis Un partido por jornada de LALIGA EA SPORTS

Un partido a la semana de NFL

Un partido a la semana de NHL premium LALIGA EA SPORTS (5 partidos LALIGA: 5 partidos en 35 de las 38 jornadas y el partido en abierto de todas las jornadas​

TODA LALIGA HYPERMOTION, Premier League, Bundesliga, Serie A y Liga F​

TODA la Formula 1®, MotoGP™, NASCAR y WSBK​

NBA: 180 partidos de la liga regular + All-Star Weekend + Playoffs + Finales de Conferencia (una en directo y otra a la carta) + Final NBA a la carta​

Todas las competiciones acb: Liga Endesa, Copa del Rey y Supercopa Endesa​

NFL: 5 partidos semanales, los playoffs, la Super Bowl y Game Time. Todo en español. También RedZone en inglés Anual pago único: 351,99 euros (ahora promocionado a 219,99 euros)

Anual con pago a plazos: 31,99 euros al mes durante 12 meses (ahora promocionado a 19,99 euros al mes)

Pago mensual: 44,99 euros al mes motor Todo el Mundial de Formula 1® ​

Todo el Mundial de MotoGP™​

NASCAR, WSBK y DTM ​

Contenido especial: previas, entrevistas y documentales​

Todas las competiciones de los canales de Red Bull TV y Eurosport: Australian Open, Roland Garros, combates seleccionados de UFC, todo el ciclismo…​

Todo el contenido del plan Premium sin coste extra, fuera de la temporada de motor​ Anual pago único 219,99 euros

Anual con pago a plazos: 19,99 euros al mes durante 12 meses

Pago mensual: 29,99 euros fútbol LALIGA: 5 partidos en 35 de las 38 jornadas y el partido en abierto de todas las jornadas​

TODA LALIGA HYPERMOTION, Premier League, Bundesliga, Serie A y Liga F​

NFL: 5 partidos semanales, los playoffs, la Super Bowls y Game Time. Todo en español. También RedZone en inglés​

Todas las competiciones de los canales de Red Bull TV y Eurosport: Australian Open, Roland Garros, combates seleccionados de UFC, todo el ciclismo…​

Todo el contenido del plan Premium sin coste extra, fuera de la temporada de fútbol​ Anual pago único: 219 euros( ahora promocionado a 109 euros)

Anual con pago a plazos: 19,99 euros al mes durante 12 meses (ahora promocionado a 9,99 euros al mes)

Pago mensual 29,99 euros Baloncesto Todas las competiciones acb: Liga Endesa, Copa del Rey y Supercopa Endesa​

NBA: 180 partidos de la liga regular + All-Star Weekend + Playoffs + Finales de Conferencia (una en directo y otra a la carta) + Final NBA a la carta​

Contenido especial: previas, entrevistas y documentales​

Todas las competiciones de los canales de Red Bull TV y Eurosport: Australian Open, Roland Garros, combates seleccionados de UFC, todo el ciclismo…​

Todo el contenido del plan Premium sin coste extra, fuera de la temporada de baloncesto​ Anual pago único: 109 euros

Anual con pago a plazos: 9,99 euros al mes durante 12 meses

Pago mensual: 14,99 euros Made in usa NBA: 180 partidos de la liga regular + All-Star Weekend + Playoffs + Finales de Conferencia (una en directo y otra a la carta) + Final NBA a la carta​

NFL: 5 partidos semanales, los playoffs, la Super Bowls y Game Time. Todo en español. También RedZone en inglés​

Todas las carreras de la NASCAR ​

Todas las competiciones de los canales de Red Bull TV y Eurosport: Australian Open, Roland Garros, combates seleccionados de UFC, todo el ciclismo…​ Anual pago único: 54,99 euros

Anual con pago a plazos: 4,99 euros al mes durante 12 meses

Pago mensual: 7,99 euros

Además de los contenidos que aparecen en la tabla, la app de DAZN te ofrece información con todos los resultados y estadísticas de los partidos, estadísticas y fanzone. También tienes opción de multipantalla, con la que vas a poder varios eventos al mismo tiempo en un único televisor.

En cuántos dispositivos se puede usar

Puedes ver el contenido de DAZN en dos dispositivos a la vez. Eso sí, hay una restricción importante, y es que ambos deben estar conectados al mismo punto de acceso de red.

Vamos, que los dos dispositivos deben usar la misma WiFi. Esta es una medida para evitar que los usuarios puedan compartir sus cuentas y suscripciones con terceros.

En Xataka Basics | Programación en DAZN: cómo ver los próximos eventos y activar recordatorios que avisen de cuándo van a empezar