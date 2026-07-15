Los mejores chollos en Amazon hoy, 15 de julio: descuentazos de hasta el 70% en tecnología

Estamos a mitad de julio y, mientras unos ya están de vacaciones, otros las esperan con ansia. Si estás pensando en renovar algunos de tus dispositivos electrónicos este verano, hoy (15 de julio) hemos encontrado algunas ofertas en tecnología que pueden interesarte. Estos son algunos de los mejores chollos hoy en Amazon.

Lefant Robot Aspirador y Fregasuelos con dToF Navegación Láser y App M2 PVP en Amazon — 99,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Adaptador inalámbrico Android Auto y CarPlay Ancvet por 29,99 euros: con conectividad WiFi Dual y Bluetooth.

por 29,99 euros: con conectividad WiFi Dual y Bluetooth. Cámara de vigilancia solar Tapo C615G por 89,99 euros: con conectividad 4G LTE y panel solar.

por 89,99 euros: con conectividad 4G LTE y panel solar. Smart TV Hisense 55E7S Pro por 469 euros: QLED de 55 pulgadas y con 144 Hz.

por 469 euros: QLED de 55 pulgadas y con 144 Hz. Robot aspirador Lefant M2 por 99,99 euros: con 6.000 Pa de potencia y autonomía de hasta 160 minutos.

por 99,99 euros: con 6.000 Pa de potencia y autonomía de hasta 160 minutos. Ventilador de techo Mellerware Brizy Bright Rattan Sand por 99,99 euros: con lámpara LED y función de invierno.

Adaptador inalámbrico Android Auto y CarPlay Ancvet

Este adaptador inalámbrico para CarPlay y Android Auto es uno de esos gadgets perfectos para quienes pasarán sus vacaciones viajando en coche. Es el más vendido en Amazon en estos momentos y tiene un descuento del 70%, quedando disponible por 29,99 euros. Es de tipo Plug & Play y cuenta con conectividad WiFi dual y Bluetooth. Es perfecto si eres de los que odian tener que enchufar el móvil por cable cada vez que te subes al coche.

Ancvet Adaptador CarPlay Inalámbrico y Android Auto Hoy en Amazon — 29,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Cámara de vigilancia solar Tapo C615G

Si te vas de vacaciones y quieres tener tu hogar bajo control, esta cámara de vigilancia de la firma Tapo es uno de esos chollos que merecen la pena en Amazon hoy (ahora cuesta 89,99 euros). Cuenta con conectividad 4G LTE y funciona con una tarjeta SIM (por lo que resulta ideal para segundas residencias). Su batería se carga a través del panel solar y ofrece una cobertura de hasta 360º en horizontal y de hasta 134º en vertical. Además, cuenta con certificación IP65, por lo que es resistente al polvo, lluvia y calor.

Tapo C615G Kit - 4G LTE Solar Security Camera with Pan/Tilt 360° Hoy en Amazon — 89,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Smart TV Hisense 55E7S Pro

Para los amantes de los videojuegos que buscan exprimir al máximo su PS5 o Xbox Series X sin gastar una fortuna, esta Hisense 55E7S Pro de 55 pulgadas es una de las compras inteligentes del momento, ya que tiene un descuento de casi 200 euros y puedes llevártela por 469 euros. Se trata de una tele QLED con una tasa de refresco nativa de 144 Hz, puertos HDMI 2.1 y tecnología Dolby Vision IQ para adaptar la imagen a la luz de tu salón en tiempo real.

Robot aspirador Lefant M2

Otro dispositivo que tiene un descuento del 70% en Amazon hoy es este robot aspirador de la firma Lefant, que ahora cuesta 99,99 euros. Se trata de un modelo muy completo para el precio que tiene y que ofrece una potencia de succión de 6.000 Pa y, además de aspirar, barre, friega y pasa la mopa. Lo puedes controlar mediante app y su batería ofrece una autonomía de hasta 160 minutos.

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Ventilador de techo Mellerware Brizy Bright Rattan Sand

No podemos cerrar nuestro recopilatorio con uno de los dispositivos estrella del verano: un ventilador de techo. Este modelo de la firma Mellerware es un chollo ahora en Amazon. Antes costaba 150 euros, pero ahora te lo puedes llevar por 99,99 euros. Se trata de un ventilador de techo silencioso con aspas retráctiles, función de giro inverso y lámpara LED integrada.

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | Mellerware, Lefant, Hisense, Tapo y Ancvet

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