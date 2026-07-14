Los amantes del true crime lo esperábamos como agua de mayo: Carles Porta estrena hoy en Movistar Plus una nueva temporada de 'Crímenes'

El true crime tiene mucha presencia en casi todas las plataformas de streaming. Lógico: cada vez tiene más adeptos. Si hablamos de producción nacional, una de las figuras que más destaca entre este género es Carles Porta, que no está descansando ni en vacaciones. Hoy mismo, 14 de julio, se estrena nueva temporada de 'Crímenes' en Movistar Plus: puedes verla al completo por solo 4,99 euros al mes.

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Más true crime de calidad llega a Movistar Plus

Es una razón más para darle una oportunidad a esta plataforma de streaming. Esta producción llega al Plan Libre de Movistar Plus con cine y series, que tiene un precio muy económico. Como ocurre con el otro plan que incluye deportes (que cuesta 9,99 euros al mes), no tiene ningún tipo de permanencia. Además, podemos compartir la cuenta con un amigo o familiar sin ningún tipo de problema.

De entre todo el true crime que tiene Movistar Plus, es Carles Porta de lo más destacado que hay dentro de su catálogo. Ya hay mucho de sus producciones en esta plataforma, como 'Mátalo ya', 'Tor' o 'Peregrina'. Hoy se estrena esta nueva temporada de 'Crímenes' con un caso llamado 'El asesino de la pandemia' que promete mantener el mismo nivel de calidad true crime de Porta.

Este estreno se une a una lista muy potente de pelis que llegarán en los próximos días a la plataforma, como 'La bola negra', 'Anaconda' o 'Vida Privada' entre otras. Te recordamos que puedes descargar lo que quieras de Movistar Plus y verlo sin conexión, lo que te puede ir genial de cara a estas vacaciones para hacer más ameno esos ratos muertos entre vuelos o viajes en tren .

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Imágenes | Movistar Plus

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