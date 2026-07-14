Xiaomi anuncia su primer NAS con tres configuraciones diferentes: estos son sus precios

Xiaomi sigue sumando dispositivos y accesorios a su ya enorme catálogo con un nuevo integrante: su primer NAS. De momento se ha anunciado en China y no hay confirmación oficial de que llegue al mercado global, pero no sería de extrañar teniendo en cuenta que se trata de un dispositivo muy atractivo, tanto por lo que ofrece como por el precio al que se lanzará, al menos en China.

Como alternativa, si estás buscando ahora mismo un NAS y no quieres esperar a que Xiaomi decida lanzarlo al mercado global, el Ugreen NASync DXP2800 está disponible en Amazon por 379,95 euros. Incluye dos bahías y ofrece una capacidad de almacenamiento máxima de 80 TB (no incluye discos duros ni unidades SSD).

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El primer NAS de Xiaomi aterrizará en China

De momento aterrizará en China, por lo que toca esperar para ver si llega al mercado global.

El NAS (Network Attached Storage), denominado en este caso como Xiaomi Smart Storage, es en esencia un dispositivo que permite crear una nube en casa, ya que se le puede conectar un disco duro o unidad SSD para que podamos acceder a todos los archivos, vídeos y fotografías desde cualquier parte, siempre y cuando tengamos conexión a Internet en el móvil (u otro dispositivo) y tengamos el NAS conectado al router.

Lo útil, aunque tendremos que esperar para ver cómo funciona, es que el NAS será compatible con el ecosistema de Xiaomi, permitiendo de esta forma gestionar las copias de seguridad a través del móvil, organizar las fotografías y los vídeos y mucho más. Por supuesto, esto permite que podamos tener un almacenamiento disponible en la nube, sin tener que pagar suscripciones de ningún tipo.

Como decíamos en el primer párrafo, el NAS aterrizará en el mercado chino y de momento no se sabe si más tarde llegará en su versión global. No obstante, sí que sabemos las distintas configuraciones que comercializará la marca, así como sus precios:

Xiaomi Smart Storage de 4 TB (dos discos de 2 TB) : 3.499 yuanes (aproximadamente 453 euros).

: 3.499 yuanes (aproximadamente 453 euros). Xiaomi Smart Storage de 8 TB (dos discos de 4 TB) : 4.499 yuanes (aproximadamente 583 euros).

: 4.499 yuanes (aproximadamente 583 euros). Xiaomi Smart Storage de 16 TB (dos discos de 8 TB): 6.999 yuanes (aproximadamente 906 euros).

Además, cabe añadir que ya se puede reservar a través de plataformas como Youpin (se lanzará mediante campaña crowdfunding) y las tres configuraciones serán compatibles tanto con discos duros mecánicos (HDD) de 3,5 y 2,5 pulgadas como con unidades de estado sólido (SSD) en formato de 2,5 pulgadas a través de SATA.

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