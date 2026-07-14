España estrena su primera plataforma solar marina precomercial: un catamarán flotante de 1 MW que ya está en Valencia

El Puerto de Valencia acaba de recibir una infraestructura que marca un punto de inflexión en la carrera por las energías renovables offshore en nuestro país. Se trata de 'Paiporta', la primera plataforma solar marina de España, que marca un hito de ingeniería al abrir la puerta a generar energía renovable aprovechando toda la extensión marina.

Ya ha llegado. El proyecto está impulsado por la startup española BlueNewables, con el respaldo de Naturgy. Tras ser construida en los astilleros San Enrique, en Vigo, la estructura ha llegado para fondearse en el exterior del contradique sur del recinto valenciano e iniciar su inminente fase de pruebas que nos dirá si este tipo de instalaciones son verdaderamente eficientes para nuestro sistema eléctrico.

Un gran reto. Llevar la tecnología fotovoltaica a mar abierto no es tarea sencilla, puesto que el oleaje continuado, la salinidad extrema y los vientos oceánicos exigen soluciones muy distintas a las que vemos en las plantas terrestres donde la placa se mantiene estática, al menos.

Para resolver este desafío, la plataforma utiliza un innovador diseño tipo catamarán optimizado para el entorno oceánico. La ventaja que ofrece este sistema es que permite utilizar flotadores más eficientes y situar los paneles a una mayor altura sobre el nivel del mar. Con esto se mejora el rendimiento general del sistema y se facilita el mantenimiento al proteger mejor los equipos de la superficie marina.

Su sistema de generación. Una de las grandes características de este sistema es que los paneles generan energía no solo con la radiación solar directa que reciben desde el sol, sino también capturando la luz reflejada sobre el propio agua del mar, lo que incrementa su eficiencia.

Pero además, 'Paiporta' es solo la primera mitad del proyecto, puesto que esta unidad inicial cuenta con 500 kW de potencia, pero se espera que a finales de verano llegue una segunda unidad para completar la instalación y alcanzar el megavatio de potencia total.

Un pequeño matiz. Aunque nos hablan de que esta es la primera plataforma solar marina de España, la realidad es que es la primera a escala precomercial. Esto quiere decir que en el 2023 ya se testó un primer prototipo en el mismo puerto para poder comenzar a hacer experimentos sobre su viabilidad. Ahora, la llegada de 'Paiporta' supone dar el gran salto desde aquel banco de pruebas básico hacia una infraestructura madura que casi está lista para ser comercializada.

Un laberinto legal. Llegar hasta este punto no ha sido un camino nada fácil para estas empresas, puesto que España ha tenido que crear un marco regulatorio claro para ordenar la energía oceánica. Concretamente, esta normativa llega de un Real Decreto publicado en el año 2024 que regula la producción de energía eléctrica a partir de fuentes renovables en instalaciones ubicadas en el mar.

Esta es la referencia normativa más fuerte hoy en día, ya que dictamina cómo deben tramitarse los proyectos sometidos a concurrencia competitiva frente a los puramente innovadores, fijando las reglas del juego.

Dos años de examen. El proyecto de la plataforma en Valencia cuenta con subvenciones del IDAE, financiado por fondos europeos NextGeneration EU, y se enmarca en el programa Renmarinas Valenciaport. El objetivo de la Autoridad Portuaria es doble, puesto que, por un lado, se quiere avanzar hacia puertos neutros en emisiones y, por otro, también quieren convertir sus aguas en una plataforma de ensayos permanente para tecnologías marinas.

A partir de ahora, Naturgy y BlueNewables tienen por delante un periodo de dos años de monitorización. Durante este tiempo, recopilarán e intercambiarán datos críticos sobre el rendimiento, el funcionamiento, los costes de mantenimiento y las posibles incidencias técnicas. Solo mediante este examen en condiciones reales sabremos si la fotovoltaica flotante oceánica está preparada para acompañar a la eólica marina en la revolución energética del litoral español o si queda en un intento que ha salido mal.

Imágenes | Naturgy

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