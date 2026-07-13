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Tras subir de precio, ahora vuelve a bajar: así es la nueva oferta del MacBook Neo

El ordenador económico de Apple vuelve a estar disponible de oferta

Macbook Neo
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Alberto García

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Más de 20 dispositivos de Apple subieron de precio hace muy poco tiempo, entre ellos el MacBook Neo. El considerado como el ordenador portátil económico de Apple no goza de la misma relación calidad-precio, pero por fin hemos comenzado a ver sus primeras ofertas tras la subida de precio. MediaMarkt, por ejemplo, ahora mismo lo tiene por 799 euros (antes 899 euros) en su configuración de 512 GB, que es la más alta.

MacBook Neo (512 GB)

MacBook Neo (512 GB)

PVP en MediaMarkt — 799,00 PcComponentes — 849,00 El Corte Inglés — 899,00 Fnac — 899,00
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Vuelve de oferta tras subir de precio

Macbook Neo Mediamarkt

Pese a que no nos encontramos ante el mejor precio que hemos visto hasta el momento en el MacBook Neo, la oferta sí que es lo suficientemente atractiva como para plantearse comprarlo en el caso de que sus especificaciones nos encajen, sobre todo de cara a la vuelta al cole en septiembre.

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Es un ordenador orientado al estudio y algo de trabajo, ya que está pensado para utilizarse en tareas de ofimática, de navegación por Internet y algo de edición de imágenes. Es, además, un portátil compacto con pantalla de 13 pulgadas y pesa 1,23 kg, por lo que es bastante cómodo de llevar en la mochila.

A nivel interno incorpora el chip A18 Pro, un procesador de iPhone que, pese a no ser tan potente como los de la gama "M", ofrece un buen rendimiento. Además, su batería ofrece una autonomía teórica de hasta 11 horas de navegación web, una cifra bastante interesante para no depender tanto del cargador.

⚡ EN RESUMEN: oferta del macbook neo hoy

 LO MEJOR

  • Su rendimiento es notable gracias al procesador A18 Pro.
  • Su formato: es pequeño y muy ligero.
  • Su batería: ofrece una buena autonomía.

❌ LO PEOR

  • No viene con teclado retroiluminado.
  • Sus puertos USB-C: si cargas el ordenador, únicamente podrás utilizar uno de sus puertos USB-C. 

💡 CÓMPRALO SI... Quieres un ordenador económico que rinda muy bien en tareas de ofimática y navegación web. Sobre todo si, además, quieres un modelo que sea ligero y compacto.

⛔ NO LO COMPRES SI... Necesitas un ordenador que sea muy potente para realizar tareas exigentes. Dentro del catálogo de Apple, los MacBook Air o MacBook Pro son buenas opciones de compra, aunque también son ordenadores mucho más caros.

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