El éxito de la Esfera de Las Vegas es la prueba del nuevo paradigma: ya no queremos ver a "artistas" sino espectáculos

Sphere vende cine y conciertos de una forma que ni el streaming ni las salas tradicionales pueden replicar, una experiencia única que corría el riesgo de quedarse en una extravagancia tan de Las Vegas, el lugar donde se aloja el espacio. Sin embargo, los datos de los ingresos del primer trimestre de 2026 no solo hablan de unas cuentas saneadas, sino de la constatación de que el ocio en directo está mutando irreversiblemente.

Las susodichas. Sphere Entertainment cerró el primer trimestre de su año fiscal 2026 con 386,4 millones de dólares en ingresos, un 38% más que lo que ganó en los doce meses anteriores. Por segunda vez, el negocio del también propietario del Madison Square Garden, James Dolan, cierra un trimestre en positivo, con un beneficio operativo de 7,2 millones de dólares frente a los 78,6 millones de pérdidas (de la compañía en su conjunto) de hace un año. El segmento que gestiona directamente Sphere casi duplicó su facturación, hasta los 266 millones de dólares (un 69% más), empujada sobre todo por la polémica proyección de 'El Mago de Oz'.

No todo son noticias redondas (primera y última vez que hacemos el chiste): las acciones han subido un 400% en el último año, pero llegaron a caer más de un 5% el mismo día del anuncio, porque los inversores comparaban el trimestre con un cuarto trimestre de 2025 todavía mejor. Vaivenes propios de la bolsa aparte, lo que refleja ese dato es que el negocio no es estable, sino que depende del calendario de espectáculos. Por eso ya ha anunciado con mucha antelación las residencias de Metallica (24 conciertos desde octubre de 2026) o Backstreet Boys (56 noches este verano).

El bombazo del mago. En 2025, Google y Sphere anunciaron una colaboración para reconstruir con inteligencia artificial 'El Mago de Oz' de 1939, usando modelos Gemini, Veo e Imagen para ampliar el encuadre y generar personajes que quedaban fuera de plano en la película original, pero que sí entraran en la monstruosa pantalla del recinto. El proyecto costó 100 millones de dólares, tanto como una película de presupuesto medio-alto y recortó el metraje a poco más de una hora. Entre eso y el radical cambio visual, que destrozaba la planificación original, arreciaron las críticas.

Sin embargo, el recorte en la duración permitió programar más pases al día. Las entradas costaban como mínimo 104 dólares y superaban fácilmente los 200, según el emplazamiento en las gradas. Resultado: más de dos millones de entradas vendidas y 260 millones de dólares en ingresos desde su estreno hace ahora casi un año, en agosto de 2025. Dolan ha dicho a las claras que los números "demuestran que el modelo de negocio de Sphere funciona". No deja de ser llamativo que lo que arrastra de ese éxito sea una versión de una película clásica que no se parece al hasta ahora intocable original.

El cine, a la baja. Mientras tanto, el negocio tradicional del cine sigue sin levantar cabeza. En España la asistencia cayó un 8% en 2025, hasta los 65 millones de espectadores, el segundo año consecutivo de descenso. En Estados Unidos apenas la mitad de los adultos pisó una sala en todo el año, con 769 millones de entradas vendidas frente al récord de 1.600 millones de 2002. Y sin embargo... los formatos premium están mejor que nunca. IMAX cerró 2025 con ingresos récord de 410 millones de dólares (+16%) y una taquilla global de 1.280 millones de dólares (+40%), con títulos como 'Sinners' o 'F1' aportando más del 20% de su recaudación de estreno en Estados Unidos.

La industria de los conciertos no se queda atrás: por ejemplo, Live Nation cerró 2025 con 25.200 millones de dólares en ingresos (+9%). Y en esa parte de conciertos, Sphere ya figura entre los recintos con más entradas vendidas del planeta, solo por detrás de la surcoreana K-Arena Yokohama y el Movistar Arena de Madrid en el tercer trimestre de 2025. Las conclusiones están claras: el público sale no en busca de ofertas genéricas, sino de experiencias irrepetibles. Clarísimamente, la pelota está en el tejado de las salas de cine.

La guinda: el exterior. Sphere no vive solo de las entradas. Su fachada exterior, la Exosphere, es la pantalla LED más grande del planeta y funciona como soporte publicitario que factura entre 450.000 dólares por un día y 650.000 por una semana de campaña. Evian, por ejemplo, firmó en abril un patrocinio plurianual como proveedor oficial de agua del recinto, y los analistas calculan que la publicidad podría superar el 10% de los ingresos totales de la compañía en los próximos ejercicios.

Mientras tanto, el esférico negocio no para: mientras la ciudad de Las Vegas va cayendo en número de visitas (en 2025 recibió un 7,5% menos de visitantes que el año anterior, la mayor caída anual fuera de la pandemia y desde que existen registros, desde 1970) Sphere Entertainment ya piensa en nuevos recintos. La segunda sede se está negociando en en National Harbor, en el estado de Maryland pero también muy cerca de Washington D. C. Eso sí, habrá que esperar: su apertura no está prevista hasta 2030.

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