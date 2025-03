Las Vegas cambió el entretenimiento con The Sphere: ahora sus creadores quieren llevar el innovador concepto mucho más lejos

Cuando alguien pisa Las Vegas por primera vez, lo envuelve un espectáculo deslumbrante: fuentes que bailan al ritmo de la música, estructuras imponentes y un frenesí que parece nunca apagarse. Pero más allá de los casinos y las apuestas, hay rincones que ofrecen una experiencia difrente: miradores que desafían el vértigo, museos que desentrañan su historia y espectáculos que llevan el entretenimiento a otro nivel.

Una pantalla gigante en medio del desierto. The Sphere no es solo un auditorio, sino una estructura monumental diseñada para ofrecer espectáculos de una manera completamente nueva. Su característica más llamativa es su doble sistema de pantallas LED, que cubre tanto el interior como el exterior del edificio.

En el interior, el recinto está equipado con una pantalla LED de 15.000 metros cuadrados, una superficie envolvente que permite transformar el espacio en cualquier escenario imaginable, desde un cielo estrellado hasta una ciudad futurista. En el exterior, la exosfera del edificio cuenta con una pantalla LED aún más grande, de 54.000 metros cuadrados. Ambas fueron diseñadas por SACO Technologies, una empresa canadiense especializada en pantallas de video LED e iluminación.

U2 en la inauguración de The Sphere

Desde su inauguración en septiembre de 2023 con un concierto de U2, The Sphere ha llamado la atención tanto por su tamaño como por su despliegue tecnológico. Durante el día, la estructura muestra imágenes visibles a gran distancia, y por la noche, su interior alberga espectáculos diseñados para aprovechar su pantalla envolvente. Con capacidad para 20.000 personas, su formato es poco común en la industria del entretenimiento.

El problema de los costos. Desarrollar un proyecto así no fue barato. El presupuesto inicial de The Sphere era de 1.200 millones de dólares, pero terminó costando 2.300 millones, casi el doble de lo planeado. A eso hay que sumarle otro problema: no cualquier artista puede tocar allí. A diferencia de un estadio o un teatro convencional, un espectáculo en The Sphere requiere contenido audiovisual diseñado específicamente para sus enromes pantallas. Esto implica una inversión adicional en producción, lo que limita la cantidad de eventos.

The Sphere de Las Vegas en plena construcción

Con estos costos en mente, replicar el modelo en otras ciudades parece complicado. Pocas empresas o gobiernos estarían dispuestos a asumir una inversión tan alta sin garantías de recuperar el dinero. Sin embargo, Sphere Entertainment cree haber encontrado una solución.

La apuesta por versiones más pequeñas. Para hacer el modelo más viable, la compañía ha anunciado el desarrollo de versiones más pequeñas de The Sphere. Según AV Magazine, Sphere Entertainment reveló en una llamada con inversores que trabaja en ‘mini-Spheres’ con capacidad para 5.000 personas. Estas versiones reducirán tanto los costos de construcción como los de producción de espectáculos, manteniendo la experiencia inmersiva del recinto original.

Todavía no se ha confirmado en qué ciudades se construirán estos nuevos recintos, pero la posibilidad de que alguno se ubique fuera de Estados Unidos es real. Abu Dhabi, de hecho, será la primera en contar con una versión de gran escala, aunque aún queda por ver cuándo se materializará el proyecto. En cualquier caso, The Sphere deja en claro que el entretenimiento inmersivo tiene potencial, pero su expansión dependerá de si la compañía logra hacer sostenible su modelo sin que los costos lo hagan inviable.

