El gran ganador de la "guerra" de los supermercados españoles no es Mercadona: es algo que está en todas partes

La guerra de los 'súper' se recrudece en España. Aunque Mercadona sigue dominando con claridad, acaparando casi un tercio de todo el negocio a nivel nacional, los últimos datos de Wordpanel by Numerator muestran que al menos durante los primeros meses de 2026 su 'huella' se ha estabilizado mientras competidores como Lidl, DIA o Aldi la aventajaban en crecimiento.

El informe confirma además otra tendencia que lleva tiempo tomando forma en el retail patrio: la 'marca blanca' gana peso entre las principales cadenas.

¿Qué ha pasado? Que ya tenemos la foto de cómo han arrancado el año las grandes cadenas de supermercados del país. Food Retail ha adelantado el informe del primer cuatrimestre de 2026 elaborado por Worldpanel, lo que básicamente nos permite saber qué peso tiene cada empresa en el mercado, si ha ganado o perdido terreno y cuánto depende de la marca blanca.

El estudio debe tomarse como lo que es (un simple estudio, con datos que no siempre coinciden con los de otras consultoras), pero aún así deja botando algunas ideas interesantes.

¿Qué ideas? La primera es que Mercadona sigue siendo la reina y señora del sector. Al menos si hablamos de valor de cuota de mercado. Entre enero y abril la firma valenciana acaparó el 27,2% del negocio nacional, lo que la mantiene lejos de sus competidores directos: en segundo lugar se sitúa Carrefour, con un 9%, seguido de Lidl (7,3%), Eroski (4,2%), DIA (4%) y Consum (3,8%). El ‘'TOP 10' lo cierran Alcampo (2,8%), Aldi (2,1%), AhorraMas (1,9%) y Bonpreu (1,6%).

No es nada nuevo. Mercadona lleva tiempo dominando el sector gracias en gran medida a su apuesta por el surtido en corto, la marca blanca (con enseñas de la propia cadena), la venta de alimentos cocinados y listos para consumir, la comida envasada y un nuevo enfoque de establecimientos que ha bautizado como 'T9'.

El año pasado Worldpanel ya le atribuía una cuota de mercado del 27% y hay otras consultoras que elevan su huella en el sector al 37%, muy por encima también de la que estiman para rivales directos como Carrefour (1,9%), Lidl (8,2%) o Grupo Consum (4,8%).

¿Solo destaca Mercadona? No. Si nos centramos en la cuota de mercado, el peso de la cadena de Juan Roig es aplastante, pero la cosa cambia al hablar de crecimiento. En ese caso el último informe de Worldpanel muestra una 'foto' distinta: Mercadona mantiene su cuota estable en torno al 27%, mientras otros competidores han pisado el acelerador para ensanchar el hueco que ocupan en el sector.

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Este último es el caso de Lidl, que ha pasado del 6,8% de cuota que manejaba durante el primer cuatrimestre de 2025 al 7,3% del período equivalente de 2026, o Total Dia, que ha ampliado su peso también del 3,7% al 4%. Crecen igualmente Consum (del 3,5 al 3,8%) y Aldi (del 1,9 al 2,1%) mientras Eroski, Alcampo y Brompreu se estancan. El peor balance se lo llevan Carrefour y AhorraMas, con ligeros retrocesos.

Cadena Cuota 1º cuaTrimestre de 2025 Cuota 1º cuaTrimestre de 2026 Mercadona 27,2% 27,2% Carrefour 9,2% 9,0% Lidl 6,8% 7,3% Grupo Eroski 4,2% 4,2% Total DiA 3,7% 4,0% Consum 3,5% 3,8% Alcampo 2,8% 2,8% Aldi 1,9% 2,1% Ahorramas 2,0% 1,9% Bonpreu Esclat 1,6% 1,6%

¿Dice algo más el informe? Sí. Confirma otra tendencia que lleva tiempo tomando forma en el negocio de la distribución alimentaria: el peso creciente de la marca blanca en el sector, sobre todo entre ciertas cadenas que apuestan por el surtido en corto. Según los datos avanzados por Food Retail, la marca de distribuir ha reforzado su ya de por sí amplia huella en Mercadona.

Del 77,6% de cuota de valor de 2025 ha pasado al 78,6%. Un punto porcentual más que confirma que enseñas como Hacendado o Bosque Verde juegan un papel fundamental en la facturación de la empresa valenciana.

¿Y en otras cadenas? La marca blanca ha ganado peso también en Carrefour (33,3%), Lidl (82,6%), Eroski (32,2%), Dia (66,7%), Consum (37,3%), Alcampo (25,7%), Aldi (77,5%) y AhorraMas (30,7). De hecho, entre las compañías analizadas por Worldpanel solo ha perdido algo de terreno en Bonpreu Esclat, donde ha retrocedido casi dos puntos porcentuales hasta situarse en el 28,2%.

Que la marca blanca haya pegado un acelerón no es nada sorprendente en un escenario marcado por el encarecimiento de la cesta de la compra (en los últimos años los precios han subido mucho más que los salarios) y en el que las enseñas se han convertido en un factor diferencial entre competidores. De hecho la marca de distribuidor ha crecido tanto que ya es un pilar de la dieta española.

¿Puede ampliarse el foco? Sí. Worldpanel no ha sido el único en ponerle el ‘termómetro’ al sector. En los últimos meses lo ha hecho también Algori, que constata que Lidl y Aldi han conseguido crecer a mayor velocidad que Mercadona, o la propia patronal del retail, que insiste en que la red de establecimientos ha crecido de forma clara en los últimos meses.

Asedas calcula que 2025 se cerró con 26.068 autoservicios, supermercados e hipermercados, lo que se traduce en un "crecimiento neto" de 600 tiendas, muy por encima de las 250 registradas durante el ejercicio 2024.

Imágenes | CCOO Servicios (Flickr) y Grupo Eroski S.Coop (Flickr)

Vía | Food Retail

En Xataka | La nueva cruzada de "Salvemos a la Hostelería" es el Mercadona: sus comida preparada les está ganando terreno