LG xboom Rock, análisis: pequeño, matón y sorprendentemente resistente a las inclemencias del verano

En casa, ya he comentado en alguna ocasión que tengo bastantes altavoces inteligentes distribuidos por distintas habitaciones. Por eso, cuando me preguntaron si quería probar un altavoz Bluetooth clásico, no lo dudé. Al fin y al cabo, utilizo mis altavoces principalmente para escuchar música, y este modelo se centra precisamente en eso.

En este caso, se trata de un altavoz de LG, concretamente del xboom Rock. Es un modelo pequeño y compacto, preparado para llevarlo a cualquier parte durante las vacaciones, ya que está diseñado para resistir golpes y salpicones. Yo no he llegado a someterlo a pruebas militares, pero sí lo he utilizado de forma intensiva durante estos días para contarte qué me ha parecido.

✅ Cómpralo si...

Quieres un altavoz económico que pueda acompañarte a la piscina o a la playa (pero sin molestar a los vecinos de toalla, ¿eh?).

Buscas un altavoz capaz de soportar golpes y salpicaduras, y que además puedas colgar de la mochila o acoplar a la bicicleta.

Utilizas Apple Music, la han integrado muy bien.

❌ No lo compres si...

Buscas un altavoz Bluetooth ligero, porque este pesa más de lo habitual.

Quieres un altavoz con mucha potencia de sonido.

Lo esencial en 30 segundos

Te voy a contar en unos pocos párrafos qué me ha parecido este altavoz y aclarar las principales dudas. De entrada, llama la atención su aspecto robusto y resistente. Hasta el cordón deja claro que está pensado para soportar un uso intenso.

La calidad de sonido es bastante alta si tenemos en cuenta su precio y su tamaño, aunque tampoco se le puede exigir mucho más. Si tienes una cuenta de Apple Music, este modelo puede resultarte especialmente interesante, ya que incluye un botón inteligente configurable que permite acceder con un solo toque a Apple Music o a una alternativa propia como LG Radio+.

Si no quieres complicarte, puedes conectarlo simplemente por Bluetooth, como cualquier otro dispositivo, y enviar la música sin más. Sin embargo, para sacarle todo el partido y aprovechar las funciones del ecualizador o las opciones de inteligencia artificial destinadas a ajustar el sonido, tendrás que descargar la aplicación correspondiente.

Nuestra experiencia con el Xboom Rock

LG xboom Rock | Imagen: Xataka

Un altavoz que llama la atención. Cuando lo sacas de la caja, lo primero que te atrae es su aspecto juvenil. Con los bordes de goma y un cordón (que LG denomina Magic Strap), no tendrás miedo de que pase por las manos de todos los amigos en las reuniones de verano.

A prueba de accidentes. Cumple con la norma MIL-STD-810H y ofrece resistencia frente a golpes y salpicaduras, así que no hay temor a posibles impactos ni al agua. En mis pruebas, ha soportado sin problemas el uso en la piscina, la ducha y alguna caída, aunque esa robustez hace que sea más pesado que otros altavoces de tamaño similar.

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Lo interesante comienza al encenderlo. Cuando lo enciendes, el simple sonido de encendido ya denota cierta potencia, teniendo en cuenta el tamaño. Y no es complicado usarlo: lo puedes hacer simplemente conectándolo por Bluetooth y, si quieres sacarle más partido, usando la app LG ThinQ. Desde ella podremos controlar los efectos sonoros y acceder a más ajustes. Entre ellos, hay tres que destacan:

La función Party Link, que permite conectar varios altavoces que, eso sí, deben ser LG y compatibles con Auracast.

La función My, pensada para reproducir música rápidamente con solo pulsar el botón Smart del altavoz.

El modo FYI.AI, que permite usar comandos de voz desde la app manteniendo pulsado el botón Smart del altavoz.

Un sonido pintón. La primera vez que lo encendí, tengo que reconocer que el sonido me llamó mucho la atención: buenos graves y un sonido nítido. Eso sí, no estés dispuesto a ponerlo al máximo porque comienza a sonar algo enlatado. Para exteriores, el sonido es relativamente potente, pero si hay demasiado ruido ambiente tendrás que subirle el volumen, y ahí perderás calidad. En este sentido, poder conectar dos altavoces sin cables es de gran ayuda.

Para un día entero en la playa. El fabricante afirma que tiene diez horas de autonomía y a mí me ha durado casi nueve: más que de sobra para un buen día de música, sin preocuparte por tener que cargarlo. Y si te quedas sin batería, cargarlo no será un problema porque es compatible con USB-C. LG anuncia un tiempo de carga de tres horas, pero yo he usado un cargador de 100W y ha tardado bastante menos. Dependerá del cargador que uses.

Ficha técnica del LG xboom Rock



Lg xboom rock potencia 6W resistencia Cuenta con certificación IP67, lo que lo hace resistente al polvo y a inmersiones breves en agua Posee durabilidad de grado militar (MIL-STD-810H) otras funciones AI Sound Clear Voice EQ por App Bass Boost Conectividad Bluetooth 5.4 USB C medidas 94 x 98 x 46 mm Tiempo de Carga de la Batería 3 horas autonomía Hasta 10 horas de reproducción continua Precio 58,99 euros

LG xboom Rock, la opinión de Xataka

Después de unos días de prueba, tengo que reconocer que este pequeño altavoz me ha convencido. Teniendo en cuenta las limitaciones propias de su tamaño y su precio, ofrece unos graves bastante buenos y destaca también por la claridad del sonido pero siempre que no abuses de la potencia: a partir de un volumen alto suena enlatado y es cuando sus hermanos mayores (y más caros) cobran más sentido.

Y todo ello sin olvidar uno de sus puntos fuertes: la resistencia. Puedes utilizarlo perfectamente en exteriores, donde estará más expuesto a posibles salpicaduras y golpes, e incluso en el cuarto de baño, cerca de la ducha, sin que eso suponga un problema.

¿Te lo recomiendo?

Si este verano piensas hacer alguna excursión o simplemente ir a la piscina o a la playa y quieres llevar la música contigo, este altavoz puede ser una buena opción. No es demasiado caro (cuesta unos 59 euros) y no tendrás que preocuparte demasiado por posibles golpes o salpicaduras de agua.

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Este dispositivo ha sido cedido para prueba por parte de LG. Puedes consultar cómo hacemos las reviews en Xataka y nuestra política de relaciones con empresas.