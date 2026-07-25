Las mejores ofertas de El Corte Inglés y MediaMarkt en tecnología y entretenimiento, hoy sábado 25 de julio

MediaMarkt y El Corte Inglés están finalizando la semana con ofertas muy atractivas tanto en la categoría de entretenimiento como en la de tecnología e incluso deporte. Es por ello por lo que en este artículo vamos a repasar lo mejor de lo mejor, aquellas ofertas que siguen estando disponibles y que merecen la pena tener en cuenta antes de que finalicen.

Kindle Colorsoft por 199 euros al iniciar sesión en la tienda, un eReader con pantalla a color.

por 199 euros al iniciar sesión en la tienda, un eReader con pantalla a color. LG OLED G5 por 854,10 euros, un televisor con panel OLED y diagonal de 48 pulgadas.

por 854,10 euros, un televisor con panel OLED y diagonal de 48 pulgadas. Nintendo Switch 2 por 479 euros, la consola de Nintendo junto con un videojuego.

por 479 euros, la consola de Nintendo junto con un videojuego. Echo Pop por 33,90 euros, un pack que incluye el altavoz de Amazon junto con una bombilla inteligente y una cámara de vigilancia.

por 33,90 euros, un pack que incluye el altavoz de Amazon junto con una bombilla inteligente y una cámara de vigilancia. Bodytone AR100-Y por 199,99 euros, una cinta de correr muy delgada.

Nintendo Switch 2 + Animal Crossing: New Horizons (Switch 2 Edition) PVP en MediaMarkt — 479,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Kindle Colorsoft

Si te registras e inicias sesión en MediaMarkt, algo que es gratuito, puedes acceder a una oferta exclusiva en el Kindle Colorsoft, un eReader o lector de libros electrónicos que destaca principalmente porque incorpora una pantalla a color de siete pulgadas. Además, se encuentra de oferta en sus dos versiones:

Kindle Colorsoft por 199 euros.

Kindle Colorsoft Signature Edition por 229 euros.

La diferencia radica, sobre todo, en que el modelo Signature Edition tiene el doble de almacenamiento interno, carga inalámbrica y ajuste automático de la luz frontal.

LG OLED G5

Si estás pensando en comprar un televisor y tienes un salón pequeño o mediano, mucho ojo con la oferta de El Corte Inglés en la LG OLED G5, una smart TV de, en este caso, 48 pulgadas que ha bajado hasta los 854,10 euros. Se trata de una tele OLED con tasa de refresco de hasta 144 Hz a través de VRR, es compatible con Dolby Vision y Dolby Atmos y tiene tecnologías gaming.

Nintendo Switch 2

MediaMarkt ha vuelto a lanzar un nuevo pack en la Nintendo Switch 2, aunque esta vez viene con un videojuego diferente. La consola cuesta 469 euros, pero si pagamos 10 euros más (479 euros en total) nos llevamos el 'Animal Crossing: New Horizons' en su versión Switch 2 Edition. Para comprar el pack hay que pinchar en el botón de "Comprar pack" que aparece en MediaMarkt, de lo contrario únicamente se añadirá la consola al carrito.

Nintendo Switch 2 + Animal Crossing: New Horizons (Switch 2 Edition) PVP en MediaMarkt — 479,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Echo Pop

También en MediaMarkt podemos encontrar el Echo Pop de Amazon junto con una bombilla inteligente Philips Smart LED. Ambos dispositivos por 32,90 euros. No obstante, por un euro más (33,90 euros en total) podemos llevarnos también una cámara de vigilancia Blink Mini. Nuevamente, para comprar los tres dispositivos hay que pulsar en el botón "Comprar pack" que aparece en MediaMarkt.

Echo Pop + Philips Smart LED + Blink Mini PVP en MediaMarkt — 33,90 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Bodytone AR100-Y

Por último, El Corte Inglés tiene de oferta la Bodytone AR100-Y, una cinta de correr que destaca principalmente por su formato, ya que es delgada y compacta. Soporta un peso máximo de 110 kg, alcanza una velocidad máxima de 12 km/h e incluye un soporte en el que se puede colocar el mando, así como el móvil o una tablet. Su precio es de 199,99 euros.

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | MediaMarkt, El Corte Inglés y Compradicción (cabecera), Amazon, LG, Nintendo, Bodytone

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