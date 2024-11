Amazon Kindle Colorsoft, análisis: el color es bienvenido, pero lo que importa es todo lo demás

Por primera vez en su historia un Kindle ofrece pantalla de tinta electrónica a color. El nuevo Kindle Colorsoft Signature Edition presume precisamente de un panel en el que será posible disfrutar de esa opción tanto en libros convencionales —portada, resalte de párrafos— como en la lectura de cómics.

La propuesta del color es desde luego llamativa. La pregunta es si esa característica por sí sola compensa o si un lector de libros electrónicos con pantalla monocroma es suficiente. Es precisamente lo que hemos tratado de averiguar en este análisis.

Ficha técnica del Amazon Kindle Colorsoft (2024)



Amazon Kindle Colorsoft (2024) Dimensiones y peso 127,6 x 176,7 x 7,8 mm 219 g Pantalla 7" color, sin reflejos 300 ppp (blanco y negro) 150 ppp (color) 94 nits de brillo máximo Almacenamiento 32 GB Batería 1.700 mAh Hasta ocho semanas entre cargas Carga completa en 2,5 horas Carga inalámbrica Conectividad y puertos WiFi de 2,4 GHz y 5,0 GHz Conexión USB-C Resistencia al agua IPX8 Formatos compatibles Formato 8 Kindle (AZW3) y Kindle (AZW) TXT, PDF, MOBI sin protección, EPUB, PRC de forma nativa HTML, DOC, DOCX JPEG, GIF, PNG y PMP por conversión Otros Luz frontal autorregulable Precio 299,99 euros

Un diseño compacto que además adelgaza

Los nuevos Kindle Colorsoft destacan en primer lugar por una diagonal ligeramente mayor que la que tenían los anteriores Kindle Paperwhite Signature Edition (2021) .

Pasamos de las 6,8 a las 7 pulgadas, algo que hace que el dispositivo también sea ligeramente más pesado y voluminoso que ese inmediato predecesor. Eso hará probablemente imposible meterlo en el bolsillo de la camisa o el pantalón, pero tiene aun así tiene un tamaño muy manejable y ese pequeño aumento de diagonal se agradece en las sesiones de lectura.

Las diferencias en tamaño y peso son difícilmente apreciables, aunque es cierto que este nuevo modelo adelgaza ligeramente (de los 8,1 mm de grosor pasamos a 7,8 mm). La construcción está absolutamente protagonizada por plástico de color negro mate, aunque resulta curioso que la pantalla sí presuma de color pero el diseño no lo haga: curiosamente son los nuevos Kindle y Kindle Paperwhite los que se ofrecen con carcasas en otros colores distintos al negro.

También sorprende otra decisión de este diseño: el botón de encendido y apagado del dispositivo está en la parte inferior, junto al conector USB-C. Es además ligeramente prominente, lo que en mis pruebas provocó que al apoyarlo o cogerlo ocurrieran pulsaciones involuntarias.

Parecería más adecuada su colocación en un lateral o en la parte superior, y dado que no hay giro automático de pantalla —sí lo hay en mi Kobo Libra H2O— y además los marcos inferior y superior no son simétricos, eso puede representar una molestia para los usuarios.

Desde luego en mi caso, acostumbrado a un lector con un botón de encendido camuflado en la parte trasera y con giro automático de pantalla he notado la diferencia… y era una en la que el Kindle salía perdiendo. Por otro lado, es de agradecer la calificación IPX8 que aporta tranquilidad: podremos llevarlo a la playa y a la piscina sin miedo.

El Kindle ya era bueno. Ahora es mejor

Este nuevo Kindle ofrece una densidad de píxeles de 300 ppp (puntos por pulgada) en textos e imágenes en blanco y negro, pero esa densidad baja a 150 ppp cuando mostramos contenidos en color. Aun con esa clara reducción de densidad de píxeles la calidad del texto y las imágenes, al menos en cuanto a definición, es notable.

Es una pantalla, con tecnología Kaleido 3, también con un brillo y un contraste máximos destacables, superiores por ejemplo a los que disfruto en el lector de Kobo. Eso puede resultar útil en algunos escenarios, aunque diría que esa iluminación máxima es incluso excesiva cuando por ejemplo la usas al leer en la habitación antes de dormir. Incluso aplicando los tonos cálidos resulta muy elevada.

En este modelo contamos con una opción interesante: la del brillo automático que según las condiciones de luz que detecta el dispositivo permite ajustar el brillo de pantalla automáticamente. La característica es cómoda y muy bienvenida, y en mis pruebas he comprobado que funciona realmente bien.

El ecosistema de Amazon Kindle funciona aquí de manera excepcional, y poner en marcha el lector sincronizándolo con la app Kindle de mi móvil Android fue cuestión de pocos minutos. Amazon sigue siendo la referencia absoluta a la hora de comprar libros en formato electrónico, y poder ver las portadas en color en la tienda desde luego marca la diferencia.

Aquí el enfoque es más cerrado de lo que nos gustaría. Yo uso los servicios de bibliotecas virtuales como eBiblio, y los libros que cojo prestados allí no se pueden leer en este Kindle porque hacen uso del DRM de Adobe, no compatible con los lectores de Amazon.

Una vez nos ponemos a leer, el hardware del Kindle Colorsoft demuestra ser un capaz aliado. El paso de página es veloz —pero no instantáneo—, aunque es cierto que se resiente ligeramente al leer cómics, donde ese paso de página presenta un pequeño retraso adicional.

Una cosa es cierta: la sensibilidad de la pantalla es fantástica —quizás excesiva, a veces pasaba de página sin querer al tocar la pantalla ligera e involuntariamente—, y la detección de nuestros toques y gestos es sobresaliente. Sería fantástico poder personalizar acciones asociadas a toques en cierta zona.

La experiencia con el navegador web es especialmente sorprendente. En primer lugar, por lo bueno: con la información estática, leer contenidos es una experiencia estupenda.

Pero en segundo, por lo malo: el soporte de color y el lento refresco de pantalla hacen que ese tipo de función sea sobre todo anecdótica. Es bueno poder contar con dicha opción, pero su usabilidad es muy limitada aunque ese soporte del color añada espectacularidad al resultado.

La experiencia de usuario sigue manteniendo todas las virtudes de la veteranía de los Kindle. La página de inicio muestra tanto selecciones de nuestra biblioteca como recomendaciones de Amazon.

También tendremos acceso a una barra de búsqueda, y si queremos podremos acceder a todos los libros que tenemos en nuestra biblioteca y luego filtrarla si lo necesitamos. Los ajustes y menús de configuración son accesibles con gestos táctiles muy naturales y fáciles de aprender, y las opciones son claras y sencillas. Aquí se trata sobre todo de disfrutar de la lectura, y se agradece que el foco precisamente sea ese.

La posibilidad de subrayar fragmentos de texto cobra aquí una nueva dimensión gracias a la posibilidad de hacerlo en cuatro colores distintos: amarillo, rosa, azul o naranja. El aspecto de ese subrayado es algo “grisáceo” si no aplicamos algo de brillo en pantalla, pero desde luego aporta una opción interesante para diferenciar resaltados gracias a esos colores.

En nuestras pruebas ni siquiera logramos agotar la autonomía de la batería (1.700 mAh), que según Amazon puede llegar a extenderse unas ocho semanas. Tras aproximadamente una semana utilizándolo una hora al día de media con el brillo desactivado la mayor parte del tiempo, la batería bajó al 86%: es razonable pensar que en efecto podremos aguantar sin cargarlo durante muchas semanas.

La posibilidad de cargarlo inalámbricamente es otra buena noticia, aunque parece algo casi accesorio teniendo en cuenta la excepcional autonomía de batería que presenta este dispositivo.

La gran pregunta: ¿qué tal leer cómics?

El soporte del color hacía inevitable probar el Kindle Colorsoft con novelas gráficas o cómics (con manga, en el que el uso del color es menos frecuente, no importa tanto). La tecnología de tinta electrónica siempre ha planteado una prometedora alternativa a la hora de disfrutar de este tipo de contenidos, aunque en este caso una buena tableta siempre ofrecía una experiencia mucho más llamativa. ¿Puede el Kindle Coloroft cambiar las cosas?

Lo cierto es que en este producto nos encontramos con prácticamente las mismas limitaciones que otros competidores. En primer lugar, el tamaño de pantalla. Las siete pulgadas no ayudan si estamos ante cómics en los que el tamaño de página no sea reducido. Tengo presbicia y aunque de momento no es acusada va en aumento, así que para leer contenidos con comodidad en el Kindle Colorsoft agradecí especialmente las gafas 1x.

Para el cómic con el que hice las pruebas, un ejemplar de ‘Spider-man y Venom’, ni siquiera esas gafas eran suficiente, y necesité hacer el gesto de pinza con los dedos continuamente para poder leer los textos. En una tableta convencional ese gesto es instantáneo, pero en los lectores de tinta electrónica el retardo condena la experiencia y la hace muy poco agradable.

Así, leer el cómic se convierte en una pequeña tortura, y aunque es factible hacerlo, la experiencia no es buena. Al menos no si no tienes una vista privilegiada. Si es el caso, hay que reconocer que la definición de las imágenes es más que decente, pero aquí aparece la segunda limitación: lo que sale perjudicado es el color, que como en otras pantallas de tinta electrónica es apagado. Da igual que actives el modo “Vívido” del lector de Amazon: las tonalidades siguen teniendo un acabado pastel que le resta espectacularidad a unos contenidos que precisamente suelen destacar por esa característica.

Si lo que queremos cargar son PDFs a color, la cosa puede mejorar gracias al control del contraste al que podemos acceder en los ajustes (en la selección de fuente). Bajar el contraste hace que los colores sean más claros y brillantes, y desde luego mejora la experiencia y vivacidad de esos colores. Es una lástima que dicha opción y ese control del contraste no esté disponible de forma global en todo tipo de contenidos.

Amazon Kindle Colorsoft, la opinión de Xataka

El Kindle Colorsoft es un producto realmente atractivo: el soporte de color le da una nueva dimensión a estos legendarios lectores de e-books, y seguramente habrá quien aprecie esa opción. En mi caso, no obstante, dicho soporte no resulta suficientemente diferencial: la diagonal de pantalla y esos colores apagados siguen sin convencerme si quiero leer cómics.

Eso hace que para mí la versión en blanco y negro que plantea el Paperwhite Signature Edition me resulte más atractiva. La diferencia en precio (199,99 del Paperwhite frente a 299,99 euros del Colorsoft en versión de 32 GB) es demasiado importante para pensárselo dos veces.

Y aun así, que el Kindle Colorsoft forme parte de la familia es una gran noticia. Para quienes busquen un lector de libros electrónicos con pantalla a color, es sin duda una alternativa interesante.

