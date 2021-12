Kindle Paperwhite Signature Edition (2021), análisis: el mayor rendimiento que hemos visto jamás en un eReader está aquí

Después de que Amazon lo presentara oficialmente a finales de septiembre, los nuevos Kindle Paperwhite ya están disponibles. Ahora la gama la corona el Kindle Paperwhite Signature Edition, que ya hemos podido probar durante unos días. Estamos ante lector de libros refinado para los que busquen calidad y comodidad, alejándonos de gamas básicas.

Kindle Paperwhite Signature Edition (2021), especificaciones técnicas



amazon kindle paperwhite signature edition (2021) dimensiones 174 x 125 x 8,1 milímetros peso 207 gramos pantalla Tinta electrónica de 6'8 pulgadas (300 ppp) almacenamiento 32 GB resistencia al agua Sí (especificación IPX8) batería "10 semanas con una sola carga" conectividad Wi-Fi 2,4 GHz y 5,0 GHz conexiones USB tipo-C y carga inalámbrica precio 189,99 euros (32 GB)

Viendo las especificaciones podemos apreciar que este nuevo Paperwhite Signature Edition ha ganado algo de peso respecto a su predecesor, aunque no es un aumento excesivo. Su tamaño sigue siendo el adecuado para un lector de libros que quiere ser cómodo en bolsillos y mochilas. Quizás los que estén acostumbrados a pantallas mayores como la del Kindle Oasis echen en falta algo más de espacio, pero el Paperwhite cuenta con un tamaño equilibrado y muy cómodo a la mano.

Esta edición especial del Paperwhite también cuenta con algo digno de mención: 32 GB de almacenamiento. Teniendo en cuenta que se trata de un lector de libros electrónicos, en esos 32 GB debería haber suficiente espacio como para guardar todos los libros que se quieran.

Diseño: los Kindle ganan simplicidad y sobriedad

El aspecto del Paperwhite Signature Edition es muy tradicional, con unos bordes más delgados en laterales y parte superior y una "barbilla" más ancha en la parte inferior. Su acabado es en un plástico suave en el frontal que cambia para tener un buen agarre en la parte trasera. Ahora los bordes y la pantalla no se diferencian, aportando simplicidad y robustez.

Se nota la experiencia de Amazon diseñando lectores de libros electrónicos en la sobriedad de este Paperwhite Signature Edition. Como he dicho tiene un diseño simple, pero con unos acabados muy cuidados y un aspecto de ser muy durable. Los detalles de generaciones anteriores (como el logotipo de la parte trasera) han pasado a ser mucho más discretos.

Este lector de Amazon recoge toda la experiencia de lo aprendido en generaciones anteriores, y se nota en diseño y simplicidad

Sólo podemos hablar de la existencia de un botón como tal: el de encendido y apagado, además de otro pequeñísimo para restablecer el dispositivo. La pantalla táctil se encarga de aportar los controles para navegar por nuestra biblioteca y pasar las páginas de los libros.

Y ahora sí, por fin, podemos hablar de una conexión USB-C en un lector Kindle. Podemos utilizarlo con los cables USB-C cada vez más comunes en nuestro día a día para cargarlo, pudiendo desechar por fin los Micro-USB de los modelos anteriores que ya se estaban quedando demasiado atrás.

El agua no es problema para este Kindle Paperwhite, pero la pantalla deja de funcionar bajo ella. Da para cubrir accidentes, pero no para bucear con él.

Coronan sus funciones la resistencia al agua con certificación IPX8, que implica poder aguantar sumergido a un metro de profundidad. ¿Significa esto que podemos utilizar el Paperwhite Signature Edition bajo el agua? No. Esta protección está pensada para caídas accidentales, por lo tanto lo mejor es que no seamos valientes con ellos en la playa o la piscina.

Mis pruebas al respecto han confirmado este hecho: la pantalla táctil deja de funcionar cuando hundo el Paperwhite Signature Edition, pero sigue mostrando el texto. Hasta que no lo sacas del agua y lo secas, la respuesta táctil no reaparece.

Autonomía: ahora cargar un Kindle es mucho más cómodo

¡Por fin, un Amazon Kindle con conexión USB-C!

Como suele ocurrir con la gran mayoría de lectores de libros electrónicos, la pantalla de tinta electrónica hace que la autonomía no sea un problema para el Paperwhite Signature Edition. Amazon promete 10 semanas, y esa misma duración no me ha permitido poder agotar la batería del Kindle durante mis pruebas.

Mi conclusión no cambia: puedes olvidarte del cargador de este Kindle incluso cuando te vayas una o dos semanas de vacaciones (y más si pones el dispositivo en modo avión y así ahorras aún más energía mientras lees los libros). El cable USB-C, además, garantiza que seguramente tengas un modo de carga a tu alcance estés donde estés. La carga completa se hace en unas dos horas y media según Amazon, un tiempo muy correcto que nos permitirá reflotar nuestro Kindle mientras vemos una película.

La novedad interesante aquí es la carga inalámbrica: puedo colocar el Kindle en una base Qi y éste indica con su pantalla que pasa a cargarse, y lo hace a buen ritmo. No es algo que vea absolutamente necesario (incluso es algo cómico colocar un dispositivo tan grande encima de una base de carga normalmente pensada para móviles o accesorios), pero hay que decir que añade cierta comodidad en algunas situaciones. Será una de esas cosas que no hacen falta pero a la que será fácil acostumbrarse por pura comodidad.

Pantalla: "no news is good news"

Ninguna queja con la pantalla del Paperwhite Signature Edition. Su resolución es excelente, y la temperatura de color adaptada a nuestro ambiente ayuda a una lectura más cómoda.

La pantalla es quizás la parte que presenta menos novedades, contando que ahora sus bordes quedan bajo la misma capa de plástico que el propio panel. Seguimos con los 300ppp en su pantalla de tinta electrónica, lo que aporta una resolución excelente para leer texto aportando esa sensación de leer papel de calidad impreso.

Este Paperwhite Signature Edition cuenta con temperatura de color variable, de modo que podemos variar el tono de la interfaz para que sea más anaranjado y así (según estudios) evitar que forcemos demasiado la vista en determinados ambientes. También podemos dejar que el dispositivo lo haga automáticamente, pudiendo despreocuparnos. El brillo es más que suficiente, y podemos leer bajo la luz directa del sol sin problemas.

Software: el mayor rendimiento de un lector, apoyado por un gran catálogo

Ahora puedes configurar un Kindle directamente desde la app móvil del servicio, ahorrando tiempo.

La interfaz del sistema que utiliza el Paperwhite Signature Edition es la misma que en el resto de modelos de la gama Kindle, aunque hay algunos puntos que vale la pena comentar. En primer lugar creo que el rendimiento de esta tableta es el mayor que he visto nunca, con la interfaz reaccionando muy rápidamente a mis toques del dedo. Sigue sin ser lo que nos dan las pantallas LCD/LED de las tabletas a color, pero se nota una mejora muy buena si nos restringimos a lo que nos puede dar la tinta electrónica.

Configurar un Kindle con nuestro móvil es algo mucho más cómodo y sencillo gracias a la conectividad Bluetooth del dispositivo.

Algo que también he agradecido es que el asistente de bienvenida del Kindle me ha permitido utilizar mi móvil para poder configurarlo, evitando así tener que escribir manualmente datos como la contraseña de mi Wi-Fi o mis credenciales de Amazon. Todo ha sido más cómodo y rápido. Un detalle que no es imprescindible, pero que se agradece mucho.

No hay que omitir que este Paperwhite Signature Edition (y el resto de la gama Kindle) vienen apoyados por todo el catálogo de libros de Amazon. Y eso no sólo significa una tienda con aproximadamente nueve millones de libros (Amazon dejó de dar esta cifra en 2018), si no también acceso al servicio de suscripción Kindle Unlimited que aporta parte de esa librería de forma ilimitada por 9,99 euros mensuales. Es simplemente el mejor catálogo para los lectores ávidos.

Kindle Paperwhite Signature Edition (2021), la opinión de Xataka

Una de las fundas oficiales del Paperwhite Signature edition está acabada en corcho, un material inusual pero que da resultado.

Los Kindle son dispositivos que suelen durar a menos que sufran golpes o caídas, no necesitan ser reemplazados cada uno o dos años. Por eso, la aparición de este Signature Edition no implica ningún motivo de cambio forzado cuando tienes generaciones anteriores de un Kindle. Quizás la adopción de USB-C, por aquello de deshacerte definitivamente de los cables mini-USB, pero no mucho más.

Sin embargo, si necesitas un Kindle o quieres probar a comprar tu primer eReader, el Paperwhite Signature Edition es un modelo muy adecuado y con carga adaptada a lo que se usa hoy en día: USB-C e inducción. El único obstáculo para estos casos es el precio: casi el doble de lo que te puede costar un Kindle estándar (del que ya dije que tampoco está nada mal como lector todoterreno).

Pero si tu presupuesto lo permite y prefieres un tamaño de pantalla más comedido que el de un Kindle Oasis, este nuevo Kindle Paperwhite Signature Edition es una compra muy recomendada y a la que le puedes dar uso durante años. Portable, con sistemas de carga al día y un rendimiento de lo mejor que he visto para una pantalla de tinta electrónica.

El dispositivo ha sido cedido para la prueba por parte de Amazon. Puedes consultar nuestra política de relaciones con empresas.