Kevin Feige tiene la clave para la continuidad de Marvel y asegura que las secuelas "son un pilar absoluto de la industria"

La Comic-Con de San Diego ha arrancado, y con ello nos esperan una buena cantidad días rebosantes de tráilers, noticias y, por qué no, declaraciones que coger con pinzas por lo que adelantan o por lo que significan. La cosa ha despegado fuerte con nada menos que Kevin Feige, responsable total y director creativo de las películas de Marvel, defendiendo las secuelas y el modelo industrial de su empresa de la forma más entregada.

La última vez que Feige se dejó caer por la Comic-Con fue en 2022. Y aunque aún no se ha producido la esperadísima conferencia de Marvel, donde podemos esperar unos cuantos adelantos de las próximas producciones de la compañía, Feige ya ha concedido unas cuantas entrevistas con motivo de su recién ganada estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, el pasado 25 de julio.

Ha sido en una entrevista con Variety donde Feige ha dejado claro que el sistema de producción de Marvel no es nuevo, y que las secuelas son parte esencial de la industria, una por la que ha sentido pasión desde que era niño: "Siempre me gustó el world building y poder volver a los personajes. Siempre me entusiasmaron las secuelas. Nunca tuve una respuesta cínica a ella, como le pasa a la gente hoy en día por alguna razón, a pesar de que ha habido secuelas desde los años treinta y son un pilar absoluto de la industria. Para mí, siempre fueron lo que más disfruté, la idea de que algo que me gustaba volviera y ampliara lo que me gustaba".

En la misma entrevista, también ha desvelado algunas ideas sobre los orígenes del MCU. Por ejemplo, cuenta que "internamente, en Marvel, durante muchos años, se pensó que 'Los Vengadores' era un concepto demasiado grande para hacerlo en acción real, y que tal vez podríamos hacer una película de animación algún día". Y sobre todo habla de las pequeñas recompensas del trabajo de productor: "El trabajo diario consiste en pequeñas cosas. Me emociono con las victorias más pequeñas, ya sea afrontar un obstáculo creativo sentado en torno a una mesa de conferencias con un equipo creativo o estar en la sala de montaje y participar con ideas que dan lugar a algo que luego proyectas para millones de personas".

