Las 500 personas más ricas del mundo han perdido 500.000 millones de dólares en tres días. Warren Buffett ha ganado dinero

Los mercados financieros están viviendo un momento de máxima turbulencia haciendo que el valor de las acciones en todos los mercados del mundo se desplome desde su apertura.

De acuerdo con Bloomberg, desde el jueves, las 500 mayores fortunas del mundo ya han perdido más de 536.000 millones de dólares, mientras que sus empresas registran caídas valoradas en más de 5,4 billones de dólares, según apuntaba Reuters. Sin embargo, entre tanto caos y justificando el apodo de "Oráculo de Omaha", Warren Buffett parece haber anticipado el desplome tomando las medidas adecuadas para minimizar las pérdidas. Buffett es el único cuya fortuna no está escrita en números rojos.

Sabe más el diablo por viejo…

Cuando Warren Buffett comenzó a deshacerse de sus posiciones en algunas de las principales tecnológicas que estaban disparadas en bolsa, muchos pensaron que el veterano inversor había perdido la cabeza. Continuaron sin entender nada cuando del veterano inversor acumuló los más de 325.000 millones de dólares que obtuvo de sus ventas, y prefirió pagar impuestos por ellos que volver a invertirlos. Hoy, aquellos que se reían, ya no se ríen tanto.

A medida que los índices bursátiles como el S&P 500 caen en picada—con un desplome del 17% desde su pico de febrero, y el Nasdaq cayendo más de un 20%—la decisión de Buffett de apostar por liquidez y activos de bajo riesgo demuestra su capacidad para leer el mercado con una precisión envidiable.

Su movimiento no solo le ha permitido proteger el capital de Berkshire Hathaway, sino también incrementar su propia fortuna en un contexto donde la gran mayoría de milmillonarios está registrando pérdidas en la valoración de sus patrimonios.

Como buen veterano en esto de las inversiones, la receta de Buffett para estos momentos de incertidumbre no es muy diferente a la que aplicó en crisis bursátiles anteriores: "Simplemente no hay forma de saber cuánto pueden caer las acciones en un período corto. Sin embargo, cuando ocurren caídas importantes, ofrecen oportunidades extraordinarias para aquellos que no están limitados por las deudas".

En un artículo de opinión para The New York Times en 2008, el millonario daba otra pista sobre cómo anticiparse y actuar ante momentos como el que estamos viviendo: "Una regla simple dicta mi forma de comprar: tener miedo cuando otros son codiciosos y ser codicioso cuando otros tienen miedo".

Tras capitalizar buena parte de sus acciones, Warren Buffett ahora tiene la cartera a rebosar de efectivo y lista para aprovechar las caídas generalizadas para comprar las mejores gangas. Por eso, ahora todos los ojos están puestos en los próximos movimientos de Buffett.

Las grandes fortunas pierden, pero Buffett resiste

Las principales fortunas registran pérdidas en lo que va de año excepto Warren Buffett. Fuente: Bloomberg

El impacto que el anuncio de la guerra comercial que ha iniciado EEUU ha golpeado especialmente a los magnates tecnológicos, como Elon Musk y Jeff Bezos, cuyas fortunas se han reducido en 130.000 millones y 45.200 millones de dólares, respectivamente, en lo que llevamos de 2025. Larry Ellison, por su parte, se ha dejado 42.100 millones de dólares tras las últimas caídas y Mark Zuckerberg ha perdido 28.800 millones en lo que va de 2025.

Frente a este escenario, la fortuna de Warren Buffett se ha mantenido al margen de las pérdidas generalizadas. Las acciones clase B de Berkshire Hathaway incluso han subido un 7,7% este año, a pesar de sufrir una leve corrección en la última semana fruto de la caída generalizada de las bolsas internacionales. Pero mantiene su contador en verde en lo que va de año.

Mientras otros sufren el impacto de la exposición internacional de sus carteras y la caída de las tecnológicas, Buffett hizo los deberes en 2024, diversificado sus inversiones para enfocándose en sectores menos expuestos a las importaciones y con una fuerte presencia en Estados Unidos, como seguros, energía y transporte.

Buffett no solo retiró del mercado buena parte del dinero de los inversores de Berkshire Hathaway, sino que optó por invertir esa liquidez en bonos del Tesoro a corto plazo, cuya rentabilidad ha aumentado recientemente, sorteando de ese modo el descalabro de los mercados.

En su carta anual a los accionistas de febrero, Buffett explicó que estos bonos ofrecen una "ganancia predecible" y una protección efectiva contra la volatilidad del mercado. Este enfoque le permitió evitar las pérdidas generalizadas que han afectado a inversores expuestos a sectores como la tecnología, donde Apple—una de las antiguas joyas de su cartera—ha caído un 28% desde su pico, debido a su alta dependencia de China.

"Los accionistas de Berkshire pueden estar seguros de que siempre desplegaremos una parte sustancial de su dinero en acciones", señalaba en su carta, aunque añade que, como siempre, su objetivo son empresas con buenos fundamentos.

