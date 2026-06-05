Ya es oficial: así es el primer monitor QD-OLED con triple resolución del mundo de MSI. Y no ha llegado solo

La Computex 2026 está siendo el escenario para que muchas marcas presenten una batería de productos. Una de ellas es MSI, que ha puesto sobre el escenario una selección bastante grande de monitores donde destaca especialmente el primer monitor QD-OLED con triple resolución del mundo, aunque hay mucho más. Os vamos a hablar un poco de todos ellos en este artículo.
MSI MPG OLED 322URDX36
Como ya hemos adelantado un poco más arriba, el MSI MPG OLED 322URDX36 es el primer monitor QD-OLED con triple resolución del mundo: 4K/360 Hz, 2K/520 Hz y FHD/680 Hz. Esto es muy útil porque permite que el usuario elija si prefiere mayor resolución y nitidez, o por el contrario, prefiere priorizar la tasa de refresco para juegos que requieran movimientos rápidos (esto es algo muy común en los juegos competitivos).
Además de esto, utiliza tecnología Penta Tandem, por lo que su panel tiene una estructura de varias capas. Esto, en la práctica, se traduce en más brillo, mejor color y mayor durabilidad frente a quemados. Además, tiene un brillo máximo HDR de 1.500 nits, puertos HDMI 2.1a y un puerto USB-C que entrega 98 W, ideal para cargar un portátil, por ejemplo.
MSI MEG X
El MEG X también es el primero en lo suyo: es el primer monitor QD-OLED gaming con IA Agentic. Esta inteligencia artificial interna analizará lo que hay en pantalla para mejorar la imagen de forma automática. Esto es interesante porque no depende de la consola o el PC que estemos usando, sino que es algo que realiza de forma interna el propio monitor. También aprende de los hábitos de usuario.
Además de esto, también utiliza panel QD-OLED, tiene 34 pulgadas y resolución UWQHD (3.440 x 1440 píxeles). También viene con la tecnología Penta Tandem que trae el monitor de más arriba y cuenta con una tasa de refresco de 360 Hz. Llegará a las tiendas el próximo 5 de agosto.
MSI MPG 271KRAW18
El MiniLED también está teniendo mucha presencia en los monitores y este MPG 271KRAW18 es un muy buen ejemplo de ello. De hecho, es el primer monitor gaming de este tipo con resolución 5K, ofreciendo además 180 Hz. Además, tiene Dual Mode, por lo que podemos cambiar cuando queramos a 2K/330 Hz. De momento, no tiene fecha de lanzamiento.
MSI MAG 271KPD7
Vamos ahora con una opción más económica y muy versátil. El MSI MAG 271KPD7 es un monitor con panel IPS que cuenta con doble resolución, aunque con otro enfoque. Con resolución 5K ofrece 75 Hz, algo que nos puede venir genial para trabajar con texto de forma muy nítida (también para jugar, claro). Pero, además, da la opción de cambiar a 2K y 300 Hz, ofreciendo así una fluidez muy alta. Llegará a las tiendas este mismo mes de junio.
MSI MAG OLED 321UPX18
Otro de los monitores presentados, el MAG OLED 321UPX18, busca ser una opción más asequible para aquellos usuarios que quieren meterse de lleno en el mundo de los monitores OLED. Tiene resolución 4K y una tasa de refresco de 180 Hz, pero en este caso no cuenta con la posibilidad de cambiar de resolución como las opciones de más arriba. Pero, pese a ello, también utiliza la misma tecnología Penta Tandem.
Algo a tener en cuenta del mismo es que tiene una diagonal de 31,5 pulgadas, por lo que no es una opción compacta. Este, de momento, no tiene fecha de lanzamiento.
MSI MAG OLED 271QPX32
Seguimos con los monitores OLED con este MSI MAG OLED 271QPX32, que es de 27 pulgadas. También utiliza tecnología Penta Tandem, aunque en este caso apuesta por una resolución WQHD. Ofrece una tasa de refresco de 320 Hz. Este monitor llegará el próximo mes de septiembre y lo hará por debajo de los 600 euros, lo que es una prueba más de que cada vez tenemos opciones más accesibles de este tipo de monitores.
MSI PRO MAX 341QPXW14G
Para terminar, vamos con un monitor más orientado al mundo profesional como es el MSI PRO MAX 341QPXQ14G. Este fabricante también lleva la tecnología Penta Tadem a este tipo de monitores con una pantalla de 34 pulgadas con resolución UWQHD y una tasa de refresco de 144 Hz. Cabe destacar que cuenta con doble puerto USB-C como 98 W y 15 W, respectivamente.
MSI tiene ahora un 10% de descuento en toda su tienda
Todos estos monitores llegarán próximamente, pero no están disponibles. Pese a ello, merece la pena echar un vistazo ahora mismo a la tienda de MSI puesto que ahora mismo hay un 10 % de descuento en cualquier dispositivo de esta marca. Ya que nos hemos centrado en sus nuevos monitores en este artículo, vamos a ver un par de los que sí que podemos comprar ya (y más baratos).
- MSI MPG 264URDFW E16M: Se trata de un monitor de 27 pulgadas que utiliza tecnología MiniLED. Cuenta con resolución 4K y una tasa de refresco de 320 Hz, por lo que es perfecto si sueles jugar títulos competitivos. Su PVP es 549 euros, aunque ahora lo tenemos disponible por 449,10 euros con el cupón del 10 %.
MSI MPG 274URDFW E16M
- MSI MAG 321UP: Una opción a tener en cuenta si prefieres la tecnología QD-OLED. En este caso, estamos ante una pantalla de 31,5 pulgadas que también cuenta con resolución 4K. Tiene una tasa de refresco de 165 Hz y un tiempo de respuesta de solo 0,03 ms. Cuesta 799 euros, aunque ahora se queda en 626,10 euros con el cupón del 10 %.
MSI MAG 321UP
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Imágenes | MSI
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