Tres meses a mitad de precio: vuelve la promo estrella de Movistar Plus para ver el inicio de LaLiga, de la Champions y más

Cuando una plataforma de streaming lanza nueva promo, siempre merece la pena echarle un vistazo. Movistar Plus ha arrancado desde hace unos minutos una que, si bien es cierto que no es nueva, sí que es su promo estrella: son tres meses a mitad de precio sin permanencia alguna, por lo que es el mejor momento para probar lo que ofrece. Durante estos tres meses, su precio es de 4,99 euros al mes.

Suscripción mensual a Movistar Plus (durante tres meses) PVP en Movistar Plus — 4,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Tres meses con muchísimos eventos deportivos

Esta promo baja el precio del Plan Libre de Movistar Plus con cine, series, documentales y deportes de 9,99 euros a 4,99 euros al mes durante tres meses. Lo mejor de todo es que, como no tiene permanencia, podemos probar durante este tiempo la plataforma y, si no nos convence, darnos de baja. Es importante señalar que la oferta está disponible tanto para nuevos suscriptores como para antiguos suscriptores sin una suscripción activa. Además, se puede compartir con un amigo o familiar.

Si nos damos de alta hoy, estaremos suscritos hasta el 21 de octubre, pagando en total solo 14,97 euros. A cambio, podremos ver cómo arranca LaLiga EA Sports con partidazos como el Atlético de Madrid-Málaga, Elche-Barcelona o Real Madrid-Málaga. También varios partidos de la Champions League y la LaLiga Hypermotion al completo.

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Evidentemente, no solo de fútbol vive la plataforma. Sin salir del deporte, también podremos ver los Máster 1.000 de Canadá y Cincinnati, así como el US Open. Además, también el arranque de la Liga Endesa de Baloncesto o de la Euroleague. A todo esto le podemos sumar una enorme cantidad de pelis, series y documentales donde, por ejemplo, hay varios true crime muy interesantes para ver.

⚡ EN RESUMEN: oferta de Movistar Plus ✅ LO MEJOR Tres meses por menos de 15 euros: Es un gran precio si tenemos en cuenta que, además, podremos ver el inicio de LaLiga y de otras competiciones.

Es un gran precio si tenemos en cuenta que, además, podremos ver el inicio de LaLiga y de otras competiciones. Sin permanencia: Al no tener permanecia, podemos aprovechar la promo y darnos de baja antes de que termine. ❌ LO PEOR Solo para clientes nuevos o antiguos sin suscripción activa: Si ya tienes una suscripción activa de Movistar Plus, no podrás beneficiarte de la promo. 💡 SUSCRÍBETE SI... Quieres probar lo que ofrece Movistar Plus o ver un montón de eventos deportivos aprovechando que ahora en agosto empiezan varias competiciones. ⛔ NO TE SUSCRIBAS SI... Ya tienes muchas plataformas de streaming o no te interesa nada el fútbol.

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Imágenes | Movistar Plus

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