España ha ganado el Mundial. Buena suerte buscando el vídeo exacto de ese momentazo que quieres volver a ver

España vuelve a ser campeona del mundo. Y una de las cuestiones que me ha asaltado esta mañana ha sido lo complicado que resulta, paradójicamente, encontrar momentos concretos de este Mundial 2026 en contraposición a lo fácil que resulta localizar los del Mundial 2010.

Es una cuestión que no tiene que ver con el marcador sino con cómo ha evolucionado Internet. Dentro de 16 años... ¿será tan fácil encontrar los momentos de 2026 como es ahora encontrar los de 2010?

La panorámica. En 2010, YouTube era el lugar del vídeo online. Cualquier grabación de la final de Sudáfrica, hecha con cámaras de TV o móviles, acababa subida ahí, indexada en una plataforma pensada para localizar vídeos concretos, con título y fecha.

En 2026 ese ejercicio es más difícil, y esa dificultad va a ir a más. El vídeo ya no vive en un sitio, ahora también vive en TikTok, en Instagram, en cuentas privadas, en historias que desaparecen tras 24 horas, en grupos de WhatsApp que nunca llegan al buscador.

Por qué es importante. Damos por hecho que grabamos y compartimos más que nunca, así que asumimos que todo queda archivado en algún sitio. No es así. Un aficionado graba el gol desde la grada con el móvil, lo sube a TikTok, se hace viral, una tele lo recorta para su informativo citando la fuente... y ahí se acaba el rastro.

Puede que ese vídeo nunca llegue a YouTube.

Puede que la cuenta que lo subió sea privada.

Puede que no sea fácil de localizar a posteriori mediante el buscador de TikTok.

Y puede que nunca llegue a quedar constancia de esa toma en otro lugar.

Entre líneas. Todas las plataformas se han convertido en plataformas de vídeo, pero cada una tiene un propósito y una línea editorial distintas, y eso hace que encontrar algo concreto sea una tarea más compleja. O imposible.

Es un fenómeno similar al que ha pasado con la búsqueda en texto, aunque por motivos distintos: contenido y comunidades se han repartido en fragmentos que no se comunican entre sí. El auge de las newsletters, comunidades encerradas en Discord o Telegram, etc.

Un buscador centralizado indexa texto pensado para poder ser encontrado.

Una app de vídeo efímero indexa atención inmediata, pero no memoria a largo plazo.

Son objetivos de diseño opuestos.

Sí, pero. Para el usuario ocasional es mucho más complicado localizar momentos en esta atomización. Para el usuario enganchado a plataformas concretas no lo es tanto porque sabe navegarlas y sabe dónde buscar dentro de cada una.

Eso significa que el problema no es solo tecnológico, sino de habilidad y de tiempo invertido en aprender la lógica de cada aplicación.

Y ahora qué. Dentro de 16 años, alguien querrá ver momentos de este Mundial, como el himno tocado por tubas, o el gol de Ferran grabado desde un asiento muy concreto. Si ese vídeo nunca llega a una plataforma con vocación de archivo, esa persona encontrará un hueco vacío. La memoria colectiva de ese Mundial dependerá en buena medida de decisiones editoriales que ninguna de las plataformas implicadas tomó pensando en el archivo, sino en el minuto en el que ese vídeo retenía atención.

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