"Podría debilitar la competitividad de EEUU": Kimi K3 obliga a Trump a retomar su plan para frenar la IA china

Al Gobierno de Trump le gusta vetar cosas. Ahora parecen querer hacerlo con los modelos de IA de empresas chinas, que se están volviendo cada vez más competitivos. El lanzamiento de Kimi K3 parece haber sido el detonante de que ese nuevo plan se active, pero hay un problema: vetar esos modelos es una idea terrible.

Esto viene de lejos. El Departamento de Comercio de EEUU ya había estudiado el año pasado incluir a varias startups de IA chinas, entre ellas DeepSeek en su célebre Entity List. Con ello querían limitar el acceso de dichas empresas a hardware y tecnología sensible desarrollada en EEUU.

Empresas en riesgo por usar modelos chinos. Recientemente incluso se ha planteado la redacción de una orden ejecutiva para hacer responsables a las empresas de EEUU de las brechas de seguridad que apareciesen por culpa de usar modelos chinos en sus sistemas. El objetivo era siempre el mismo: desincentivar al máximo el uso de dichos modelos chinos.

Por qué las empresas de EEUU usan modelos chinos. La razón es simple: los modelos chinos de pesos abiertos como DeepSeek V4 o Kimi K3 permiten a las empresas descargarlos y ejecutarlos en sus propios servidores, lo que reduce drásticamente los costes de inferencia y mantiene todos los datos privados. El propio CEO de Coinbase, Brian Armstrong, ha indicado que usan modelos como GLM-5.2 y Kimi K2.7 en producción en local, lo que les ha permitido recortar a la mitad su gasto total en IA pese a que el consumo de tokens se ha disparado.

Duopolios sin competencia. David Sacks, asesor de la Casa Blanca en el ámbito de la IA, publicó un mensaje en X el domingo en el que advertía del riesgo de usar estos modelos: "Estamos en un punto de inflexión crítico en las políticas de IA. Los laboratorios líderes con modelos propietarios, que ya son un duopolio en términos de ingresos por sus modelos de IA, quieren que el gobierno elimine a la competencia Open Source". Un informe de Axios revela que efectivamente tanto OpenAI como Anthropic podrían tener parte de responsabilidad en el impulso de esa prohibición.

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Esto puede ser un tiro en el pie para EEUU. Un análisis publicado en The Washington Post plantea un argumento que merece la pena tener en cuenta. Tratar los modelos abiertos como una amenaza de seguridad es confundir la competencia con un peligro que hay que contener. En dicho texto se recuerda cómo a la cadena Sears no se le permitió prohibir a Walmart, ni a IBM prohibir a Compaq o Dell, ni a las aerolíneas tradicionales vetar las operadoras que derribaron los precios. En cada caso ocurrió lo mismo: una empresa asentada se topó con un rival que bajaba los costes, así que solo tenía dos opciones: competir o perder.

Linux y el Open Source ya mostraron el camino. Como dice el autor del artículo, el código abierto eliminó las barreras del software comercial, que encerraba a los usuarios en una alternativa de la que no tenían salida. Eso no hizo que dichas empresas desaparecieran, sino que impulsó la competencia. Red Hat, MongoDB, Android o Kubernetes mostraron que "regalar" el producto no era incompatible con construir negocios rentables alrededor de ese producto.

Peligro, duopolio. Ese análisis demuestra que casi todas las empresas prefieren un escenario en el que los modelos abiertos sigan estando disponibles. Los únicos que tienen interés directo en mantener los modelos cerrados son precisamente Anthropic y OpenAI, porque sus negocios dependen precisamente de que no haya alternativas gratuitas (o muy baratas) competitivas.

Si son tan buenos, ¿por qué tienen miedo? Precisamente lo que resulta irónico es que si Anthropic y OpenAI realmente presumen de estar tan por delante de las empresas chinas de IA, no deberían preocuparse de la competencia. Tampoco tendrían que pedir ayuda al gobierno para que frenara a su competencia. Las propias leyes antimonopolio de EEUU existen precisamente para evitar que un mercado caiga en manos de una o dos empresas. Ese veto precisamente permitiría que ellos mismos estuvieran creando ese monopolio (o duopolio) para encerrar a usuarios y empresas en él.

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