"China ha alcanzado a EEUU en IA de frontera": Kimi K3 dispara la alarma en Silicon Valley

Kimi K3 acaba de desmontar una idea que llevaba muchos meses instalada entre los analistas: los laboratorios chinos de inteligencia artificial (IA) iban, como mínimo, entre seis y ocho meses por detrás de sus rivales estadounidenses.

Este modelo, publicado la semana pasada por la empresa emergente pekinesa Moonshot AI, tiene 2,8 billones de parámetros y ha sido diseñado para tareas de programación, trabajo de conocimiento y razonamiento complejo, además de incorporar capacidades nativas de visión. De hecho, es más grande que los últimos modelos insignia lanzados por rivales chinos, como Zhipu AI o DeepSeek.

Su rendimiento, y esto es lo realmente sorprendente, ha superado al de los principales modelos cerrados de EEUU, como Claude Opus 4.8 de Anthropic o GPT-5.5 de OpenAI, quedando solo por detrás de los más recientes Claude Fable 5 y GPT-5.6 Sol, según los datos de Artificial Analysis.

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China va solo unas pocas semanas por detrás

La conclusión más impactante la ha recogido Ryan Fedasiuk, investigador del Instituto Americano de la Empresa, en un informe publicado este sábado bajo el título "China ha alcanzado a EEUU en IA de frontera". Fedasiuk sostiene que la brecha entre ambos países, que hasta ahora se medía en meses, se ha reducido a algo cercano a unas pocas semanas.

Los grandes laboratorios estadounidenses siguen liderando la frontera absoluta con Claude Fable 5 y GPT-5.6 Sol

Y es que Kimi K3 no solo compite en rendimiento. En pruebas como la clasificación de Arena AI para el desarrollo front-end, este modelo chino ha superado tanto a GPT-5.6 Sol como a Claude Fable 5 pese a resultar notablemente más barato que ambas alternativas estadounidenses. Eso sí, su precio es algo superior al de otros modelos chinos, como DeepSeek o los de Zhipu AI.

Esta combinación (un modelo más grande, más capaz y más barato que buena parte de la competencia estadounidense) es la que ha disparado la inquietud en Silicon Valley, una localización acostumbrada hasta ahora a dar por hecho un colchón de varios meses de ventaja.

En cualquier caso, los grandes laboratorios estadounidenses siguen liderando la frontera absoluta con Claude Fable 5 y GPT-5.6 Sol. Lo que ha cambiado, según el informe de Fedasiuk, es la velocidad a la que esa distancia se acorta. Silicon Valley ya no puede seguir descontando esa ventaja por meses. Ahora se mide en semanas.

Imagen | Generada por Xataka con ChatGPT

Más información | SCMP

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