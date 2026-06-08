Mapa del eclipse total de sol: cómo usarlo para saber cómo se verá en tu ciudad o Comunidad Autónoma

Vamos a decirte cómo mirar en un mapa cómo se verá el eclipse en tu pueblo o ciudad. De los eclipses solares totales visibles en España en los próximos tres años, el de este verano será uno de los más espectaculares, sobre todo porque el último que vimos así fue en el año 1912.

Vamos a empezar diciéndote en qué comunidades autónomas se puede ver el eclipse total de sol que tendrá lugar el próximo 12 de agosto de 2026. Luego, pasaremos a decirte la manera en la que saber cómo y a qué hora se verá en tu ubicación, y terminaremos con una lista de las mejores ciudades para verlo.

Dónde se verá el eclipse total de sol

Estas son las comunidades autónomas en las que se podrá ver el eclipse solar del 12 de agosto:

Aragón

Asturias

Baleares

Cantabria

Castilla-La Mancha

Castilla y León

Cataluña

Comunidad de Madrid

Comunidad Valenciana

Galicia

La Rioja

Navarra

País Vasco.

Aquí, recuerda que hay otros factores que influirán en la visibilidad de este evento astronómico. Por ejemplo, estará la climatología, ya que si el cielo está nublado el efecto se reducirá. Y luego está el hecho de que si te rodeas por montañas, es posible que en algunos puntos no se vea bien porque alguna de ellas lo tape.

Cómo saber cómo se verá en tu barrio o ciudad

Para poder saber cómo y cuánto se va a ver el eclipse en tu barrio o ciudad, tienes que ir a la web oficial del Instituto Geográfico Nacional creada para este eclipse. Tienes que entrar en visualizadores.ign.es/eclipses/2026, y arriba del todo escribir tu código postal o nombre de localización en el cuadro que te aparece. También podrás buscar el sitio poniendo una chincheta en el mapa.

Cuando lo hagas, irás a una página donde en la izquierda tienes una columna informativa. En ella se te dirán cosas como si va a llegarte el eclipse total o va a ser solo parcial, así como las horas de inicio del eclipse parcial y el total o anular donde hayas elegido.

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En esta web, lo que tienes que hacer es mover la barra temporal que aparece abajo, donde pone Evolución del eclipse. Así, cuando el cielo vaya a estar totalmente tapado el mapa se pondrá en negro, y podrás ver desde el inicio del eclipse total hasta el cuánto va a durar.

Esta herramienta puede ser muy útil, porque va a permitirte organizarte para ver el eclipse correctamente. Si vas a viajar a algún sitio o si va a ser en tu ciudad, podrás saber las horas exactas, así como las diferencias que hay entre donde estás y las zonas cercanas.

En la web de Trío de Eclipses de España, cuya dirección es trioeclipses.es, también vas a poder ver la fecha, las comunidades clave y la trayectoria de este eclipse. Y al pulsar en cada una de las comunidades obtendrás información adicional sobre el evento.

Ciudades donde se va a ver mejor

Según medios como el New York Times, estas son las mejores ciudades para ver el eclipse en todo su esplendor: Vinuesa (Soria), La Pinilla (Segovia) y las ciudades de Zaragoza, León, Palencia, Burgos y Palma de Mallorca.

Y si no te pilla bien o no puedes ir a verlo, recuerda que en 2027 también hay otro eclipse, aunque se verá mejor en las zonas más al sur de España, y que en 2028 también habrá otro gran eclipse solar que podrá verse también desde muchas comunidades autónomas.

En Xataka Basics | Eclipses solares visibles en España: estas son las tres citas astronómicas de 2026, 2027 y 2028