Fitbit Air, análisis: prometía desconexión total de las pantallas y ha terminado atándome más al móvil

Si con los móviles vimos una evolución hacia pantallas cada vez más grandes, parece que en los wearables caminamos en sentido contrario. Whoop ha sabido dar con la tecla en un segmento tremendamente competido: su pulsera sin pantalla es el germen de la Fitbit Air que he llevado las últimas dos semanas. Eso me ha permitido saber algo muy concreto: tener que mirarlo todo en el móvil no es mi uso ideal.

✅ Cómpralo si...

Te interesa seguir la actividad, no registrar ejercicio.

Necesitas desconectar de las pantallas.

Buscas un dispositivo cómodo para seguir tu salud.

❌ No lo compres si...

Eres un deportista que necesita tener un registro de sus entrenamientos.

Te gusta dejar el móvil en casa cuando haces deporte.

Quieres evadirte de las suscripciones.

Lo esencial en 30 segundos

La Fitbit Air es una pulsera de actividad a la vieja usanza, sin pantalla. Es como la Mi Band original: toda la información debe consultarse en la app. Esto elimina de un plumazo parte del atractivo para cualquier deportista amateur: la pulsera no tiene GPS, no puede registrar entrenamientos al aire libre, no permite seguir al entrenador desde la pantalla y, en definitiva, no libera del smartphone. Sí de las notificaciones.

La Fitbit Air registra de forma adecuada los pasos, mide el ritmo cardíaco con precisión mientras no se eleven las pulsaciones, ofrece un uso sencillo sin suscripción (como una pulsera básica de actividad) e incluye herramientas como entrenador personal, entrenamientos, información extendida y demás bajo Fitbit Premium Google Health Premium. Google se ha fijado en su competencia, Whoop, para su modelo de suscripción.

El accesorio tiene un público muy concreto, entre el que yo no me encuentro: quien solo necesita la pulsera para motivar la actividad. Google apunta a un perfil sosegado, lejos del deportista que usaría un Garmin. Incluso alejado del que elegiría un smartwatch como prolongación del móvil: la Fitbit Air busca cortar con las notificaciones para centrarse en lo imprescindible: el movimiento. Su enfoque hacia la medición de salud también es importante.

Si buscas motivación para levantarte del sofá, y no quieres un accesorio incómodo en la muñeca, la Fitbit Air puede ser para ti.

Google Fitbit Air - Pulsera de Actividad con monitorización de la Actividad física, la frecuencia Cardiaca y el sueño - Asesoramiento Personalizado basado en IA - hasta 7 días de batería - Frambuesa Hoy en Amazon — 99,99 € Google — 99,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Nuestra experiencia con la Fitbit Air

La comodidad ante todo. Lo que más me gusta de la pulsera es que parece que no lleves nada. Es ligera, compacta, se adapta bien a la muñeca y la correa de nylon es muy agradable (soy fan de estas correas). Lo que no me gusta es carecer de pantalla: más de una vez me descubrí girando la muñeca para ver la hora. Entiendo a quienes buscan una Fitbit Air como complemento del reloj, yo prefiero no llevar dos dispositivos.

¿Cómo estoy, Fitbit Air? Google se ha fijado en Whoop para enfocar la Fitbit Air al bienestar y la salud, no tanto al ejercicio. Mide el ritmo cardíaco, el SpO2, la temperatura, el estrés, la respiración o el sueño. Más o menos lo habitual en una pulsera de actividad. Los datos son buenos sin llegar a la fiabilidad máxima: la variedad del ritmo cardíaco es alta y en el recuento de pasos he apreciado cierto margen de error. Por no hablar de la estimación de distancia: como no tiene GPS, el margen de error es enorme.

El coach es lo mejor del conjunto. Gemini se disfraza de un entrenador bajo nuestras órdenes. Tal que así, es lo mejor del software: se le pueden pedir entrenamientos, que explique el estado de salud, estiramientos o, como se me ocurrió a mí, un plan de pilates. Como Google sabe mucho de mí, supo adaptarme un plan con precisión. Es una IA adaptada 100 % a la Fitbit Air y a sus datos.

El coach es lo mejor del conjunto. Google ofrece el entrenador, y algunas funciones añadidas, bajo la suscripción Premium. Con la compra de la Air entran tres meses de plan. Y hay algo mejor: si tienes Google One Pro o superior ya cuentas con Google Health Premium. Es un complemento que merece mucho la pena, ya que no solo te cuenta cómo estás de salud, también crea planes de entrenamiento, sesiones y cualquier otro planteamiento relacionado con la salud y deporte.

Puedes registrar el deporte con ella. Pero… Se queda lejos de lo que puede hacer un reloj con GPS. Medir distancias de running es inútil, lo mismo con los paseos (en datos de rendimiento sale bien parado). Además, al no tener pantalla no puedes ver cómo va la práctica. La Fitbit Air registra pasos automáticamente, pero para las prácticas deportivas hay que pasar obligatoriamente por el smartphone. Habrá quien prefiera esta forma de entrenar, a mí me gusta olvidarme en lo posible del teléfono. El registro es suficientemente preciso, como decía antes, pero los cálculos tienden a errar en situaciones de alta intensidad.

Menos batería de la esperada. Al no tener pantalla imaginaba que la autonomía sería alta. Error: con todo activo, la batería dura una semana, tal y como Google promete. La carga se realiza mediante una base magnética y tarda hora y media en completarse (con diez minutos se salva el día). De nuevo, toda la información relacionada con el estado de carga debe comprobarse desde el móvil, ya que al darle un doble toque el LED solo nos da dos datos: LED blanco, tiene carga; LED rojo, peligro. Y ya.

Ficha técnica de la Fitbit Air



fitbit air DIMENSIONES Y PESO Largo de 34,9 mm Ancho de 17 mm Altura de 8,3 mm BATERÍA Polímero de litio Hasta 7 días de duración Tiempo de carga (0-100%) de 90 minutos Carga rápida: un día de uso en 5 minutos SENSORES Monitor de frecuencia cardiaca óptico Acelerómetro Sensores rojos e infrarrojos para SpO2 Sensor de temperatura Motor de vibración RESISTENCIA AL AGUA Hasta 50 metros (5 ATM, ISO 22810:2010) MATERIALES Caja de policarbonato reciclado y plástico PBT Correa textil con hebilla de acero inoxidable TALLA DE LA CORREA Textil y poliuretano: talla única (muñeca de 130-210 mm) Silicona pequeña: 130-175 mm Silicona grande: 165-210 mm CONECTIVIDAD Bluetooth 5.0 LE Alcance de sincronización de hasta 9 m COMPATIBILIDAD Cuenta de Google y aplicación Google Health Android 11.0 o posterior Apple iOS 16.4 o posterior COLORES Obsidiana Frambuesa Lavanda Gris niebla PRECIO 99,99 euros

Fitbit Air, la opinión de Xataka

Me ha parecido una vuelta al pasado, a aquella Fitbit que tenía un reloj y poco más. Coincido en que esto evita las distracciones, aunque con un reverso: hay que pasar por el smartphone para todo. Si no acostumbras a mirar pasos, actividad y demás, puedes despreocuparte y dejar que la Fitbit Air lo vaya registrando todo. A nivel informativo ha terminado sorprendiéndome.

Ofrece una gran cantidad de registros de salud, la app lleva el seguimiento de forma exhaustiva y el entrenador es una IA que se muestra útil y dispuesta. Gemini expande las capacidades de salud y deportivas casi hasta el infinito. Bajo la premisa de la suscripción: como pulsera de actividad básica el uso se queda tal que así, básico. Bastante básico.

Es una pulsera de actividad en la definición más canónica del concepto: mide cuánto te mueves, qué tal estás y te anima a hacer más ejercicio. Ni ofrece pagos móviles ni apps ni reloj ni nada que vaya más allá de mediciones de salud (se puede usar como alarma por vibración, algo es algo). Si estás conforme con sus carencias, la Fitbit Air es de lo más cómodo y económico que vas a encontrar.

¿Te la recomiendo?

Si buscas una alternativa más accesible a pulseras como la Whoop, la Fitbit Air da el tipo. También si quieres un accesorio cómodo para que no te moleste ni durante el día ni para dormir: la pulsera es un “win-win” en este punto. En el caso de que necesites un accesorio deportivo, capaz de seguirte el ritmo tanto si sales a correr como en bicicleta, la Fitbit Air se queda demasiado corta. Pensé que lograría acostumbrarme a llevar un dispositivo sin pantalla, pero lo cierto es que no. Sé que no es para mí pese a que me ha gustado mucho cómo hace todo el seguimiento de salud.

Imágenes | Xataka

En Xataka | Mejores pulseras de actividad. Cuál comprar y modelos más recomendados desde 25 euros

Este dispositivo ha sido cedido para prueba por parte de Google. Puedes consultar cómo hacemos las reviews en Xataka y nuestra política de relaciones con empresas.