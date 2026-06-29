Creíamos que habíamos pasado lo peor de la crisis de las memorias. Estábamos totalmente equivocados

Un nuevo informe de la consultora Jefferies Equity Research pinta un panorama aún más terrible de lo que esperábamos para el futuro inmediato de la crisis de las memorias. Estos componentes ya han subido de precio de forma extraordinaria en los últimos nueve meses, pero esperad: la cosa no ha acabado ahí ni mucho menos.

Lo que queda de 2026 será horrible. Según sus analistas, los precios de las memorias experimentarán una subida de entre el 40 y el 50% en el tercer trimestre de 2026 frente al trimestre actual. Pero es que ahí no se detendrán las subidas, porque en el cuarto trimestre se espera entre un 30 y un 40% de subida de precios respecto al tercer trimestre.

Hagamos cuentas. Según esa predicción, los precios de los módulos de memoria para nuestros PCs serán absolutamente desorbitados:

Módulo 16 GB DDR4: el precio actual ronda los 139 euros. Aplicando esas subidas, en el tercer trimestre ese producto costará hasta 209 euros en el tercer trimestre, y hasta 292 euros en el cuarto.

en el cuarto. Módulo 16 GB DDR5: el precio actual ronda los 240 euros. Aplicando los mismos porcentajes, en el tercer trimestre pagaríamos hasta 360 euros por él, y en el cuarto trimestre hasta 504 euros.

Malo para (casi) todos. Esas subidas harán por tanto que los precios sean mucho peores de lo que son ahora, y aunque hemos puesto el ejemplo de los módulos de memoria para el PC, este problema se extiende a todo tipo de productos electrónicos que cuentan con este componente. Móviles, tabletas, tarjetas gráficas, Smart TVs, routers, consolas (hola, Steam Machine) o coches también se verán afectados, y esto podría por tanto impactar de forma notable en los futuros precios de estos productos. Que se lo digan a Apple: podríamos ver cómo de nuevo esta y otras empresas se ven obligadas a subir precios.

2027 será malo también. Este informe revela también que la crisis persistirá en 2027, aunque la curva de crecimiento se reducirá ligeramente: se esperan subidas de entre el 40 y el 45% de año en año. Es un dato muy malo, pero no tanto como los que se esperan para este segundo semestre de 2026.

Por qué se alarga tanto la crisis. La IA es la culpable de esta crisis de las memorias, y lo que está ocurriendo es que los fabricantes no solo no dan abasto: la "poca memoria" que están fabricando se está reservando para contratos a largo plazo. Micron, por ejemplo, ya ha firmado 16 contratos estratégicos con grandes firmas e hiperescaladores, y en el mercado global el 50% de lo que se fabrica ya está reservado para esos grandes clientes. Ese porcentaje podría subir al 70%, afirman en Jefferies, lo que hará aún más complicado (o más bien, más caro) acceder a módulos de memoria para PCs, portátiles, consolas o móviles.

¿El fin de la crisis, en 2028? En dicho análisis se indica además que 2028 podría por fin ver cómo los precios comienzan a bajar ligeramente. La razón: una desaceleración de la demanda y un ligero aumento de la oferta de entre el 15 y el 20%.

Los fabricantes de China no nos salvarán. El fabricante chino CXMT parecía la gran esperanza para los consumidores, pero como se vio en Computex, sus precios son similares a los de Micron, Samsung o SK Hynix. Apple está intentando trabajar con esa firma china y presiona para que EEUU la saque de su "Entity List", pero está por ver lo que ocurrirá. La única ventaja de este y otros fabricantes chinos como YMTC es que sí tienen módulos en su inventario, pero la mayoría están destinados a consumo doméstico por parte de firmas chinas.

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