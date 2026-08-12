Sabíamos que la Vía Láctea estaba doblada como un vinilo al calor: 30.000 nubes han mostrado que además está arrugada

Cuando pensamos en la Vía Láctea, casi siempre pensamos en una imagen vista desde la Tierra: una franja blanquecina suspendida en el cielo, una nube de luz que cruza la noche y que nos recuerda que el Sistema Solar no flota en mitad de la nada, sino dentro de una estructura inmensa. Esa imagen es cierta para nuestros ojos, pero incompleta para la astronomía. La Vía Láctea es una galaxia espiral barrada, con un disco de estrellas, gas y polvo que no podemos observar desde fuera porque vivimos dentro de él. Y ahí empieza lo interesante: cuanto mejor hemos aprendido a medirla, menos se parece a la postal lisa y ordenada que solemos imaginar.

Hasta ahora, una de las mejores formas de explicar esa complejidad era pensar en un vinilo deformado: no una superficie lisa, sino una estructura curvada en sus bordes. Ese era el alabeo conocido de la galaxia, una característica estudiada desde hace décadas. Lo que aporta ahora un equipo chino es una segunda lectura del mismo escenario. Los investigadores sostienen que, por encima de esa gran curvatura, aparecen pliegues medibles, como si el material frío de la galaxia también hubiera quedado arrugado.

La vía láctea no solo está doblada

El trabajo acaba de publicarse en Nature Astronomy con un título bastante directo: "Corrugaciones extendidas superpuestas al alabeo galáctico en el disco exterior de CO". Sus autores pertenecen al Observatorio de la Montaña Púrpura, de la Academia China de Ciencias, y han utilizado datos del sondeo Milky Way Imaging Scroll Painting, conocido en chino como "银河画卷". La base del análisis es amplia: más de 30.000 nubes moleculares identificadas en el disco exterior de monóxido de carbono. No estamos, por tanto, ante una imagen sugerente aislada, sino ante un intento de reconstruir con datos la estructura vertical del gas frío en una región difícil de cartografiar.

La Vía Láctea no aparece como un disco plano, sino como una estructura deformada

La clave está en qué estaban mirando. El monóxido de carbono no es el protagonista por sí mismo, sino una señal útil para seguir el gas molecular frío, una parte del medio interestelar difícil de cartografiar directamente y vinculada a las regiones donde pueden formarse estrellas. Los autores construyeron primero un modelo del gran alabeo del disco exterior, esa curvatura conocida que domina la forma global. Después lo restaron de los datos. Lo que quedó no fue ruido disperso, sino un patrón de desplazamientos verticales coherentes, con zonas del gas situadas por encima y por debajo de la referencia esperada.

Los datos del estudio muestran ondulaciones verticales en el disco exterior

El estudio estima que las corrugaciones tienen amplitudes verticales de unos 100 a 200 pársecs, es decir, desplazamientos enormes para nuestra escala, pero sutiles dentro de una galaxia de unos 100.000 años luz de diámetro. También calcula longitudes de onda radiales de entre 3,9 y 7,9 kilopársecs. En una región situada a unos 12,7 kilopársecs del centro galáctico, los autores identifican además una estructura azimutal coherente que se extiende aproximadamente 40 kilopársecs.

La importancia del hallazgo está en que no añade solo un detalle pintoresco al mapa, sino una pista sobre su historia dinámica. Las corrugaciones verticales pueden funcionar como huellas de procesos pasados: perturbaciones gravitatorias externas, ondas de flexión u otros procesos dinámicos que dejaron memoria en el gas frío. El propio estudio las presenta como posibles rastros de eventos dinámicos anteriores, no como una causa ya cerrada.

Vista panorámica de la Vía Láctea

Hay, además, una lectura de fondo interesante. Este trabajo llega en un momento en el que China gana peso en la ciencia global, no solo como potencia tecnológica o industrial, sino también como productor de investigación científica publicada en revistas internacionales. Los indicadores de la National Science Board sitúan al país como primer productor mundial de artículos científicos y de ingeniería, mientras Nature Index refleja su avance en una selección de revistas científicas de alta calidad. Esto ayuda a entender por qué cada vez tiene más sentido mirar también a equipos de investigación chinos para seguir descubrimientos de primera línea.

La próxima vez que miremos esa franja blanquecina desde un cielo oscuro, la imagen será un poco menos simple. No estaremos viendo solo una banda de luz, ni siquiera el borde de un disco suavemente curvado, sino la proyección de una estructura con capas, deformaciones y memoria dinámica. El estudio no nos saca de la Vía Láctea para verla desde fuera, pero sí afina el mapa de la casa que habitamos. Así que cuanto más medimos nuestra galaxia, menos plana resulta.

Imágenes | Academia China de Ciencias | ESO/S. Brunier | KOBU Agency

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