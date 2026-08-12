¿Son mejor compra los nuevos Pixel 11 o los Pixel 10 con descuento? Los comparamos frente a frente

Ahora que Google ha presentado su nueva generación de móviles, viene bien parar un momento y pensar si realmente merece la pena dar el salto a los nuevos móviles o, en cambio, quedarse en la anterior generación. Por ese motivo, en este artículo vamos a comparar las diferencias más importantes de cada una de las gamas.

Las diferencias entre gamas

Google Pixel 10 vs Google Pixel 11

La gama más básica de la nueva generación de Google varía muy poquito. Una de las cosas más destacable es que, por fin, la marca ha decidido adaptarse al mercado lanzando una configuración básica de almacenamiento de 256 GB, una diferencia notable teniendo en cuenta que la configuración mínima del Google Pixel 10 es de 128 GB.

Como cabía esperar, tenemos una nueva generación de procesadores con el Google Tensor G6 que monta tanto el Google Pixel 11 como el resto de sus hermanos mayores. Habrá que ver qué tal se comporta; no tanto en la potencia como sí en la batería.

Y decimos esto porque la batería no ha variado prácticamente nada. El Google Pixel 11 tiene tan solo 15 mAh más que la anterior generación. La carga por cable se mantiene en 30W y la carga inalámbrica crece 10W (hasta los 25W). Lo más preocupante es la carga rápida, ya que móviles mucho más económicos ofrecen mejores cifras.

Para finalizar, una de las grandes diferencias entre estos dos móviles (y el resto de gamas) la tenemos en las cámaras. El Google Pixel 11 viene con un súper zoom 30x (30 aumentos a través de IA) y con el sensor LDAF que únicamente veíamos en los modelos Pro y Pro XL de la generación anterior.

Google Pixel 10 Pro vs Google Pixel 11 Pro

La gama más alta presenta más diferencias que la básica, pero ya os adelantamos que no son demasiadas. La pantalla del modelo Pro no varía salvo por un pequeño aumento en el brillo pico: el Google Pixel 11 Pro ofrece 300 nits más; teniendo en cuenta que nuestra percepción visual no es lineal, el hecho de que suba de brillo un 10% no es algo que vayamos a notar en la práctica. Además, se trata del brillo pico que solo se consigue en momentos muy puntuales.

También tenemos el nuevo procesador Google Tensor G6 y varias configuraciones de RAM: mientras que el Google Pixel 10 Pro venía con 16 GB en todas sus configuraciones, la nueva generación se puede comprar con 12 o 16 GB dependiendo de la versión de almacenamiento que elijamos. Esto es un paso atrás, y el motivo claramente es por la crisis de la RAM.

La configuración mínima de almacenamiento también crece de los 128 GB a los 256 GB y la batería, como en el anterior caso, varía muy poquito: la capacidad disminuye 20 mAh en la nueva generación, pero crece la carga inalámbrica de 15W a 25W. La carga por cable se mantiene en 30W.

No obstante, cabe mencionar que el Google Pixel 11 Pro no tiene por qué tener una autonomía inferior. Tendremos que ver cuánto consume el nuevo procesador de Google.

Por otro lado, además del sensor LDAF, que ya veíamos en la generación anterior, el Google Pixel 11 Pro cuenta con un súper zoom 120x.

Google Pixel 10 Pro XL vs Google Pixel 11 Pro XL

La generación más top tampoco ha sufrido demasiados cambios. El Google Pixel 11 Pro XL también llega con un pequeño aumento de 300 nits en el brillo pico que no se notará en la práctica. También incorpora el nuevo procesador Google Tensor G6.

También tenemos dos configuraciones de RAM (12 y 16 GB) que dependerá de la versión de almacenamiento que elijamos. Las configuraciones de almacenamiento no varían, ya que, a diferencia del resto de móviles, el Google Pixel 10 Pro XL partía de los 256 GB.

En lo que respecta a la batería, nos encontramos con la misma carga rápida por cable (45W) y con la misma carga inalámbrica (25W). Sin embargo, la capacidad de la batería disminuye 85 mAh en la nueva generación. Como comentamos en el anterior caso, esto no quiere decir que la autonomía sea inferior.

En este caso ocurre lo mismo que en la gama intermedia, y es que el Google Pixel 11 Pro XL también cuenta con el súper zoom 120x.

¿Qué Google Pixel elegir?

Google Pixel 10 o Google Pixel 11

¿El Google Pixel 11 llegará con cambios o mejoras? Sí, pero actualmente el precio de la anterior generación ha bajado tanto que resulta mucho más atractiva. El Pixel 11 llegará por un precio de 999 euros en su configuración de 256 GB, mientras que el Google Pixel 10 ahora mismo se encuentra por 549 euros (128 GB) y por 649 euros (256 GB).

Si buscas el mejor precio, sin duda alguna la mejor opción es el Google Pixel 10 en cualquiera de sus dos configuraciones de almacenamiento. Si lo que buscas es una buena cámara, ambas opciones son buenas, aunque el Google Pixel 11 cuenta con súper zoom 30x.

Además, cabe mencionar que Google ofrece soporte de software durante siete años, por lo que el Google Pixel 10, y el resto de modelos de su generación, estarán actualizados durante seis años más, evitando así que se queden obsoletos en poco tiempo.

Google Pixel 10 Pro o Google Pixel 11 Pro

Ocurre algo similar en esta gama, y es que el Google Pixel 11 Pro presenta cambios, pero no demasiados. Su precio partirá desde los 1.199 euros (256 GB), mientras que la generación anterior se encuentra por 749 euros (128 GB) y por 849 euros (256 GB). La diferencia es notable.

Por este motivo, si quieres un buen móvil y buscas el mejor precio, la mejor opción de compra es el Google Pixel 10 Pro en cualquiera de sus dos configuraciones. En cambio, si buscas la mejor cámara, el Google Pixel 11 Pro cuenta con súper zoom de 120 aumentos a través de inteligencia artificial.

Google Pixel 10 Pro XL o Google Pixel 11 Pro XL

Con la gama más alta de Google vemos algo un poco diferente. Sí, el Google Pixel 11 Pro XL es más caro porque se lanzará desde 1.399 euros (256 GB), pero es que la anterior generación ahora mismo no tiene muy buenas ofertas. El Google Pixel 10 Pro XL ahora mismo cuesta 1.269 euros (256 GB), por lo que la diferencia es de 130 euros, salvo que se compre reacondicionado porque su precio es mucho más bajo.

No obstante, cabe mencionar algo, y es que la versión de 256 GB no es igual en ambos móviles, ya que el Google Pixel 10 Pro XL cuenta con 16 GB en esta configuración y el Google Pixel 11 Pro XL trae 12 GB. En cualquier caso, el Google Pixel 10 Pro XL tiene mejor precio, pero el Google Pixel 11 Pro XL trae mejores cámaras con el súper zoom 120x.

Ficha técnica de los Google Pixel

Google Pixel 10 Google Pixel 10 Pro Google Pixel 10 Pro Xl Google Pixel 11 Google Pixel 11 Pro Google Pixel 11 Pro XL pantalla OLED de 6,3 pulgadas Resolución de 2.424 x 1.080 píxeles Tasa de refresco de 60-120 Hz Gorilla Glass Victus 2 3.000 nits de pico de brillo OLED de 6,3 pulgadas Resolución de 2.856 x 1.280 píxeles Panel LTPO de 1 a 120 Hz Brillo pico de 3.300 nits OLED de 6,8 pulgadas Resolución de 2.992 x 1.344 px, 486 PPP Panel LTPO de 1 a 120 Hz Brillo pico de 3.300 nits OLED de 6,3 pulgadas Resolución de 2.424 x 1.080 píxeles Tasa de refresco de 60-120 Hz Gorilla Glass Victus 2 Brillo HDR: 2.000 nits Brillo pico: 3.000 nits OLED de 6,3 pulgadas Resolución de 2.856 x 1.280 píxeles Panel LTPO de 1 a 120 Hz Gorilla Glass Victus 2 Brillo HDR: 2.400 nits Brillo pico: 3.600 nits OLED de 6,8 pulgadas Resolución de 2.992 x 1.344 píxeles Panel LTPO de 1 a 120 Hz Gorilla Glass Victus 2 Brillo HDR: 2.400 nits Brillo pico: 3.600 nits dimensiones y peso 152,8 x 72,0 x 8,6 mm 204 gramos 152,8 x 72 x 8,6 mm 207 gramos 162,8 x 76,6 x 8,5 mm 232 gramos 152,4 x 71,2 x 7,6 mm 195,6 gramos 152,4 x 71,2 x 7,6 mm 204,1 gramos 162,5 x 76,2 x 7,6 mm 226,8 gramos procesador Google Tensor G5 Google Tensor G5 Google Tensor G5 Google Tensor G6 Google Tensor G6 Google Tensor G6 ram 12 GB 16 GB 16 GB 12 GB 12 / 16 GB 12 / 16 GB almacenamiento 128 GB / 256 GB 128 GB / 256 GB / 512 GB / 1 TB 256 GB / 512 GB / 1 TB 256 GB / 512 GB 256 GB / 512 GB / 1 TB 256 GB / 512 GB / 1 TB cámara frontal 10,5 MP, f/2.2 42 Mpx f/2.2 42 Mpx f/2.2 10,5 MP, f/2.2, FOV 95º 42 MP, f/2.2, FOV 103º 42 MP, f/2.2, FOV 103º cámara trasera Principal de 48 MP, f/1.7, OIS Gran angular de 13 MP, f/2.2 Telefoto de 10,8 MP, f/3.1, zoom 5x, OIS Principal de 50 Mpx f/1.68 Gran angular de 48 Mpx f/1.7 Telefoto 5x de 48 Mpx f/2.8 Sensor LDAF Principal de 50 Mpx f/1.68 Gran angular de 48 Mpx f/1.7 Telefoto 5x de 48 Mpx f/2.8 Sensor LDAF Principal de 48 MP, OIS+EIS, f/1.7, FOV 85º Gran angular 13 MP, f/2.2, FOV 120º Telefoto 10,8 MP, OIS+EIS, f/3.1, zoom óptico x5 Super Zoom 30x LDAF (enfoque láser) Vídeo 4K@60 FPS Principal de 50 MP, OIS+EIS, f/1.68, FOV 82º Gran angular 48 MP, f/1.7, FOV 123º Telefoto 48 MP, OIS+EIS, f/2.8, zoom óptico x5 Super Zoom 120x LDAF (enfoque láser) Vídeo 8K@30 FPS Principal de 50 MP, OIS+EIS, f/1.68, FOV 82º Gran angular 48 MP, f/1.7, FOV 123º Telefoto 48 MP, OIS+EIS, f/2.8, zoom óptico x5 Super Zoom 120x LDAF (enfoque láser) Vídeo 8K@30 FPS batería 4.970 mAh Carga rápida de 30 W (cargador no incluido) Carga inalámbrica de 15 W 4.870 mAh Carga de 30 W Carga Qi2 de 15 W 5.200 mAh Carga de 45 W Carga Qi2.2 de 25 W 4.985 mAh Carga rápida 30W Carga inalámbrica 25W 4.850 mAh Carga rápida 30W Carga inalámbrica 25W 5.115 mAh Carga rápìda 45W Carga inalámbrica 25W sistema operativo Android 16 Android 16 Android 16 Android 17 Android 17 Android 17 conectividad 5G WiFi 6E Bluetooth 6.0 NFC Wi-Fi 7 5G Bluetooth 6 NFC Ultra-Wideband GPS, GLONASS, Galileo, GNSS Wi-Fi 7 5G Bluetooth 6 NFC Ultra-Wideband GPS, GLONASS, Galileo, GNSS Dual SIM (nanoSIM+eSIM) WiFi 6E Bluetooth 6.0 NFC Google Cast GPS de doble banda USC tipo C 3.2 Dual SIM (nanoSIM+eSIM) WiFi 7 Bluetooth 6.0 NFC Google Cast Chip UWB GPS de doble banda USC tipo C 3.2 Dual SIM (nanoSIM+eSIM) WiFi 7 Bluetooth 6.0 NFC Google Cast Chip UWB GPS de doble banda USC tipo C 3.2 otros Lector de huellas Desbloqueo facial Certificación IP68 Gorilla Glass Victus 2 Chip Titan M2 Pantalla Gorilla Glass Victus 2 Certificación IP68 Chip Titan M2 Pantalla Gorilla Glass Victus 2 Certificación IP68 Altavoces estéreo SOS por satélite Detección de accidentes Lector de huellas en pantalla Gemini Herramientas de edición generativa Altavoces estéreo SOS por satélite Detección de accidentes Lector de huellas en pantalla Gemini Herramientas de edición generativa Altavoces estéreo SOS por satélite Detección de accidentes Lector de huellas en pantalla Gemini Herramientas de edición generativa precio Desde 549 euros Desde 749 euros Desde 1.269 euros Desde 999 euros Desde 1.199 euros Desde 1.399 euros

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | Pepu Ricca, Alejandro Alcolea, Google

En Xataka | Mejores móviles 2026. Cuál comprar en función del uso y seis modelos recomendados

En Xataka | Mejores auriculares verdaderamente inalámbricos (TWS) con cancelación de ruido. Cuál comprar y siete modelos recomendados