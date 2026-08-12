"Tan fácil que un niño de cinco años pueda usarlas": el CEO de Mercedes reconoce su error con las pantallas

En la última década hemos sido testigos de cómo los coches han reducido la cantidad de botones físicos con tal de introducir una pantalla táctil que haga de todo. Si bien es cierto que nos hemos acostumbrado a trastear con pantallas táctiles en nuestro día a día, dentro de un coche, cuando debemos mirar al frente en todo momento, igual eliminar todo input físico de nuestro alrededor no fue la mejor idea. Y desde luego no es una opinión aislada. De hecho, fabricantes como Mercedes-Benz admiten que la industria “fue demasiado lejos” con las pantallas. Por suerte, ahora se piensa más en ofrecer un equilibrio.

Del todo pantalla al equilibrio. En estos últimos años, la mayoría de fabricantes de automóviles han competido por eliminar los botones físicos y reemplazarlos por menús digitales, siendo precisamente Mercedes una de las que más ha impulsado esta estrategia con su gigantesca MBUX Hyperscreen, una unidad de triple pantalla que se extiende hasta casi metro y medio a lo largo del salpicadero.

No obstante, se han calmado las aguas con el “todo pantalla” (a excepción de algunos fabricantes). En declaraciones a Autocar, el CEO de Mercedes-Benz, Ola Källenius, admitía que “la industria en su conjunto podría haber ido un poco demasiado lejos” hacia los controles digitales. Que lo reconozca el propio Källenius, que lleva años defendiendo las pantallas gigantescas, es un tema.

Pantalla MBUX Hyperscreen de Mercedes. Imagen: Mercedes-Benz

En detalle. Sin embargo, el ejecutivo no culpa al tamaño de las propias pantallas, sino a la decisión de trasladar demasiadas funciones cotidianas a ellas. Källenius explicaba al medio que, a veces, los fabricantes de coches “se adelantan un poco a sí mismos y hacen tecnología por el mero hecho de hacer tecnología, olvidándose quizás un poco del cliente”, y añadió que, “a partir de ahora, veréis cómo reintroducimos los botones más sensatos”, según compartía Autocar.

Al ser preguntado directamente sobre si la industria del automóvil había alcanzado el “pico de pantallas”, respondió que no estaba seguro de ello, pero que es probable que la industria esté en el “mínimo de botones”, lo que probablemente significa que igual ya no se pueden permitir retirar más botones.

Lo que quiere la gente. Mathias Geisen, responsable de Ventas y Marketing de Mercedes, declaraba al medio Motor1 que los compradores que participan en los análisis de producto de Mercedes quieren mantener las pantallas grandes, pero también solicitan mandos físicos para las funciones que usan con más frecuencia. Geisen compartía al medio que Mercedes ya se había percatado de esta tendencia hace aproximadamente dos años, mucho antes de que la empresa lo hiciera público. Aun así, insiste en que las pantallas grandes no van a desaparecer, ya que Mercedes las sigue considerando clave para la personalización y para la imagen prémium y vanguardista de la marca.

Lo que ya está cambiando. Mercedes ha comenzado a sustituir los deslizadores táctiles de sus volantes por ruedas de desplazamiento físicas, y el nuevo CLA ya incluye un mando giratorio para el volumen en lugar de una tira capacitiva, según cuentan desde InsideEVs. Sin embargo, no todo va a volver, pues ese mismo CLA todavía carece de un botón físico en el volante para saltar de canción, según informa el mismo medio.

Más marcas. Mercedes está lejos de ser la única marca en dar un paso atrás en su enfoque centrado exclusivamente en las pantallas. Y es que tanto marcas generalistas como algunas más exclusivas han vuelto a añadir mandos físicos en sus habitáculos tras años de interiores dominados por las pantallas. De hecho, los organismos reguladores de seguridad empujan en la misma dirección, pues Euro NCAP ha anunciado que tendrá en cuenta la presencia de controles físicos para las funciones esenciales en sus futuras evaluaciones de seguridad.

Control por voz. Tampoco entra en los planes de Mercedes abandonar sus ambiciones en materia de control por voz. Y es que el propio Källenius señalaba que se sigue invirtiendo en mejorar los sistemas vocales y declaró a Autocar que el objetivo es lograr una interfaz lo suficientemente sencilla como para que “pueda usarla tanto un niño de cinco años como un miembro del consejo de administración de Mercedes”.

Eso sí, aún nos queda para encontrarnos con interfaces especialmente cómodas de usar con la voz, aunque los fabricantes y las grandes tecnológicas ya se están poniendo las pilas en introducir asistentes de voz impulsados con IA para solucionar este problema. Veremos qué nos depara en la siguiente década.

Imágenes | Mercedes-Benz

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