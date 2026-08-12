El Honor Robot Phone no es un móvil para masas: es una declaración de intenciones

Ha llovido mucho desde 2019, año en el que Asus aún lanzaba móviles que intentaban cosas distintas y cuando vimos el Zenfone 6. Ese teléfono tenía una cámara trasera que podía convertirse en la frontal. Más allá de ser la solución al problema del notch en las pantallas para conseguir un frontal despejado, lo de Asus era una declaración de intenciones: tenemos músculo tecnológico para innovar también en smartphones.

Han pasado siete años y acabamos de conocer el Honor Robot Phone. No nos pilla de nuevas porque lo tuvimos delante hace meses y ya te contamos su principal argumento de venta, pero, aunque las ambiciones técnicas son muy diferentes a las de aquel Zenfone 6 que desplegó todo su plumaje con la cámara frontal, dejando otros elementos algo cojos, el Robot Phone llega con una idea muy diferente.

Demostrar que Honor no sigue siendo esa hermana de Huawei que recoge las sobras del gigante chino.

No sé si será un móvil superventas, pero es Honor marcando músculo

El Zenfone 6 | Foto: Xataka

Se dice pronto, pero ha pasado más de un lustro desde que Donald Trump, en su primer mandato al frente de Estados Unidos, condenara a Huawei al ostracismo. En ese primer golpe, escenificado por el veto de Google y por la prohibición de que las compañías estadounidenses trabajaran con la tecnológica china (algo que hasta el Pentágono se ha saltado a la torera), parecía que Huawei iba a quedar tocada de muerte.

Resulta que no sólo no ocurrió así, sino que desde la cúpula del gigante chino se agradece a Estados Unidos esa acción porque es lo que tanto Huawei como la propia China necesitaba para experimentar su renacimiento tecnológico. Es en ese escenario en el que nos encontramos, pero al margen de esto, una pregunta que había en el aire era qué pasaba con Honor.

Porque resulta que, como han hecho otras marcas chinas a lo largo de los años, Honor nació gracias a Huawei. Aunque Honor era un nombre que Huawei usaba en algunos móviles, como el Huawei U8860 Honor, fue en 2013 cuando Huawei decidió crear una marca principalmente enfocada a un público más joven, con dispositivos en el segmento de la gama media y de entrada.

Durante años, Honor aprovechó el conocimiento técnico, componentes, diseños y hasta los canales de fabricación de Huawei para complementar las gamas P y Mate de la matriz.

El orificio del Honor VIew20 | Foto: Xataka

Era también el campo de pruebas de una Huawei que podía usar la marca 'pequeña' para arriesgarse e introducir conceptos como el orificio en pantalla con el Honor View20 o jugar en ese jugoso segmento del 'flagship killer'. En 2020, sin embarco, todo cambió.

En medio de su restructuración global debido al veto, Huawei vendió todos los activos de Honor a Shenshen Zhixin New Information Tecnology, dejó de tener acciones y de participar tanto en la gestión como en la toma de decisiones. Honro pasó de estar a la sombra y bajo el paraguas de Huawei a enfrentarse en solitario al mercado.

No lo hacía por las bravas, ya que tenía una herencia tecnológica claramente vinculada a Huawei hasta el punto de que HonorOS y Harmony se siguen pareciendo bastante, y sobre todo aquellos primeros dispositivos de la nueva Honor recordaban mucho a Huawei. De hecho, cuando tocaba analizar uno estaba eso de "es un Huawei, pero con Google".

Pero claro, la herencia tecnológica no es infinita ni dura para siempre y, realmente, llevamos unos cuantos años viendo cómo Honor y Huawei han distanciado cada vez más sus caminos en los móviles de formato convencional. Las dos han apostado por las últimas tecnologías, pero dentro de lo que se parecen todas las compañías entre sí, y al margen del sistema operativo, ambas son diferentes.

Con los plegables pasa algo curioso, ya que se parecen más de lo que seguramente les gustaría reconocer, aunque Honor está dando pasos muy interesantes llevando todo un poquito al siguiente nivel.

El Magic V5 es extremadamente delgado | Foto: Xataka

Tomando el Honor Magic V5 como ejemplo, tenemos un móvil plegable que, cerrado, cuenta con un grosor de 8,8 mm. Abulta prácticamente lo mismo que un móvil convencional, pero además integra una batería de 5.820 mAh con tecnología de silicio-carbono y el módulo de cámaras, que este sí sobresale bastante, es comparable al de otros móviles Ultra.

El procesado es tema aparte y quizá más influenciado por los gustos del publico chino, pero es solvente, potente y con un telefoto espectacular. Son tres apartados en los que Honor está empujando la barra del segmento plegable y algo que demuestra esa ambición técnica de la compañía que ahora lanza algo más arriesgado.

Porque el Honor Robot Phone parte de la friolera de 9.999 yuanes (al cambio son unos 1.280 euros y las conversiones no son justas, ya que siempre terminan siendo más caros en occidente), una declaración de intenciones en precio porque es un 'Ultra' en todos los apartados y, además, cuenta con una cámara principal motorizada que no sólo se convierte en la frontal (como ocurría en el Asus Zenfone 6), sino que es un gimbal.

Sirve para hacer paneos mucho más suaves a la hora de grabar, tiene una serie de algoritmos que permiten que siga objetos de forma automática y Honor ha desarrollado un asistente de IA cuyos ojos y cabeza es esa cámara. Nos sigue, entiende lo que ve y reacciona con gestos.

Es un móvil que me interesaría mucho probar como apasionado de la tecnología, pero que tengo claro que no me compraría tanto por el precio como por no saber bien cómo sacar partido a eso que propone. A nivel de creación de contenido es ciertamente interesante, pero no tengo intención de usar esa IA que han desarrollado usando el modelo Qwen de Alibaba.

Pero lo que tengo claro es que, vendan más o menos, hay veces que las compañías lanzan dispositivos al mercado no tanto con una intención comercial, sino como muestra de lo que son capaces de sacar adelante.

Y este Robot Phone entra en esa categoría, la de Honor demostrando que los móviles no tienen por qué ser aburridos por sistema y plantándose con un "podemos hacer esto".

En Xataka | "Los móviles cambiarán, pero no serán reemplazados": Laurance Li, CEO de Honor España