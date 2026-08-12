El Honor Robot Phone es oficial y tiene una de las cámaras más locas que hemos visto en la historia de los móviles

Honor acaba de celebrar una presentación por todo lo alto en Shenzhen para presentar algo que realmente ya vimos hace bastante tiempo y conocíamos desde hacía aún más: el 'Robophone'. Oficialmente bautizado como Honor Robot Phone, estamos ante una propuesta de lo más curiosa que mezcla en un sólo dispositivo una cámara de acción con gimbal y un móvil con prestaciones de gama Ultra.

A continuación, vamos con todas las características de este peculiar nuevo móvil de Honor que no sabemos cuánto venderá, pero sí que tiene un hueco entre un nicho jugoso de usuarios: creadores de contenido.

Ficha técnica del Honor Robot Phone



Honor Robot Phone PANTALLA Panel OLED de 6,31 pulgadas Resolución de 2.640 x 1.216 píxeles Refresco LTPO de 1 a 120 Hz Brillo pico de 6.800 nits PWM de 4.320 Hz Capa antirreflejos DIMENSIONES Y PESO 151,4 x 72,8 x 9,5 con gimbal replegado PROCESADOR Snapdragon 8 Elite Gen 5 Honor H1 RAM 12 o 16 GB ALMACENAMIENTO 512 GB 1 TB CÁMARA FRONTAL 50 mpx f/2.0 CÁMARAs TRASERAs Cámara 'robot' de 200 Mpx f/1,6, OIS Telefoto de 200 Mpx, 2,7x, f/2,6, OIS Gran angular de 50 Mpx f/2,0 BATERÍA 7.060 mAh Carga de 120 W Carga inalámbrica de 50 W SISTEMA OPERATIVO MagicOS 10 Android 16 CONECTIVIDAD Bluetooth Wi-Fi NFC PRECIO -

Diseño convencional (hasta que le das la vuelta)

Echando una vista al frontal, tenemos un móvil convencional. Biseles bien aprovechados y cámara frontal en su orificio correspondiente. Es en el resto del diseño donde tenemos lo interesante, empezando por un cuerpo unibody de aluminio cuyos laterales tienen una textura para hacer que sea más cómodo de sujetar.

La trasera está claramente inspirada por el diseño de los iPhone 17 Pro, con ese cambio de material y textura y un módulo de cámaras que ocupa todo el tercio superior. Pero ahí, precisamente, es donde tenemos lo más especial del Robot Phone.

En ese módulo de cámaras tenemos dos lentes fijas para el gran angular y el telefoto, pero también una que se despliega y que resulta ser la principal. Es como los móviles de hace unos años, que inventaban soluciones para no tener notch, pero a lo bestia porque Honor ha montado, directamente, un gimbal.

Es como si mezclas una cámara tipo Osmo Pocket con un móvil, y el resultado es un brazo de titanio con estabilización de tres ejes que permite llevar una cámara que se mueva 360º y esté estabilizada en tres ejes.

Para hacer selfies con esa cámara, o para las opciones más avanzadas de grabación, es imprescindible desplegarla, pero podemos hacer fotos con ella replegada, como si fuera un móvil normal.

En la cámara está la salsa

Saltándonos un poco el orden de nuestras fichas, sigamos hablando de la cámara. Las características básicas son las siguientes:

Cámara gimbal - sensor de 200 Mpx con un tamaño de 1/1,28", apertura f/166 y estabilización OIS cuando está replegada. Desplegada cuenta con estabilización mecánica de tres ejes.

- sensor de 200 Mpx con un tamaño de 1/1,28", apertura f/166 y estabilización OIS cuando está replegada. Desplegada cuenta con estabilización mecánica de tres ejes. Cámara telefoto - sensor de 200 Mpx con un tamaño de 1/1,4", apertura f/2,6 y focal de 2,7 aumentos ópticos y hasta 200x digitales con ayuda de la IA. Tiene estabilización OIS.

- sensor de 200 Mpx con un tamaño de 1/1,4", apertura f/2,6 y focal de 2,7 aumentos ópticos y hasta 200x digitales con ayuda de la IA. Tiene estabilización OIS. Cámara gran angular - sensor de 50 Mpx f/2.0 con autofocus y función de macro.

- sensor de 50 Mpx f/2.0 con autofocus y función de macro. Cámara frontal - sensor de 50 Mpx con apertura f/2.0

Honor ha puesto énfasis en la inteligencia artificial en todos los aspectos del teléfono, siendo esos 200x digitales para el zoom máximo del telefoto un ejemplo de hasta qué punto estarán trabajando los algoritmos, pero donde más presentes estarán es en la cámara 'robótica'.

Este añadido se despliega automáticamente cuando queremos enfocarnos y vernos en pantalla, pero también para grabar vídeos como si se tratara de un gimbal convencional. Aparte de la propia estabilización que ofrece el mecanismo, Honor lo ha inflado de IA para que siga sujetos y no los pierda, por ejemplo.

Además de en el hardware que vemos, Honor ha desarrollado un chip propio bautizado como H1. Se trata de un chip diseñado para aguantar el flujo de datos de los dos sensores de 200 megapíxeles y se encargará de algo que ya vimos en el pasado con el MariSilicon X de Oppo: limpiar la imagen en condiciones complicadas tanto a la hora de hacer vídeo como al hacer fotografías en situaciones complejas.

Ponen de ejemplo retratos en interior donde la luz es más difusa y la separación más complicada, pero también una mejora en nitidez en vídeo, asistencia en vídeos tomados con baja luz o luces de fondo y reducción de ruido para poder grabar en logarítmico de forma más sencilla.

Para este logarítmico, Honor se apoya en el LogC3, ya que ha creado el sistema de imagen junto a ARRI. Se trata de una firma alemana especializada en cámaras y perfiles de imagen que enfocada al mundo más profesional, y también supone la unión de una de las pocas marcas de móviles que quedaban sin "acompañante fotográfico" a este segmento.

Pantalla e interior digno de un Ultra

Lejos de quedarse en un móvil simplemente con ambiciones de imagen para creadores de contenido, el resto de apartados acompaña a una experiencia tope de gama. La pantalla tiene 6,31 pulgadas, siendo más contenida de lo que solemos ver, pero no le falta detalle.

Resolución de 2.640 x 1.216 píxeles en su panel OLED que cuenta con un brillo pico de 6.800 nits que habrá que comprobar en condiciones reales, un refresco LTPO de 1 a 120 Hz y algo casi tan interesante como ese refresco: un PWM de 4.320 Hz.

Honor ha introducido una capa antirreflejos que también será interesante poner a prueba, así como tecnología de color P3 y una profundidad de 10-bit que acompaña a las aspiraciones de grabación de vídeo de la mano de ARRI.

Para procesarlo todo, el Snapdragon 8 Elite Gen 5 acompañado por 12 o 16 GB de RAM y una batería de carbono-silicio 7.060 mAh con carga de 120 W por cable o 50 W inalámbrica. Es, como decimos, un móvil 'Ultra' con todas las letras.

Apuesta por IA local de la mano de Qwen

Al margen de algoritmos, para la imagen y la integración de la IA típica de Android, Honor ha puesto énfasis en este apartado al desarrollar un modelo local llamado YOYO basado en el Qwen de Alibaba. Apuntan que se han esmerado en que las llamadas estén optimizadas para las necesidades de un dispositivo así (mínima latencia y bajo consumo), y la cámara gimbal tiene un papel protagonista.

Gracias a su capacidad de percepción del entorno local y el procesamiento multimodal en la nube (seguimos sin quitarnos este lastre por muy avanzados que sean los procesadores), el Honor Robot Phone tiene un "modo robot" que permite a la cámara rastrear movimientos y comprender lo que está viendo.

Aquí hay dos modos:

Modo YOYO Robot : está enfocado en ser un acompañante y comportarse como una cabeza. Las cámaras te siguen y la pantalla muestra animaciones faciales, pero además la cámara asiente si le dices algo o se mueve al ritmo de la música que haya puesta. ¿Su utilidad? Pues el ejemplo que ponen es que, en entornos grupales "genera momentos divertidos, como señalar a la persona que debe pagar la cuenta en un restaurante".

: está enfocado en ser un acompañante y comportarse como una cabeza. Las cámaras te siguen y la pantalla muestra animaciones faciales, pero además la cámara asiente si le dices algo o se mueve al ritmo de la música que haya puesta. ¿Su utilidad? Pues el ejemplo que ponen es que, en entornos grupales "genera momentos divertidos, como señalar a la persona que debe pagar la cuenta en un restaurante". Modo agéntico: quizá es el más interesante, ya que mediante una orden en lenguaje natural, el agente YOYO interpreta la petición y planifica los siguientes pasos, pudiendo operar tanto en apps y ajustes del sistema como en más de 500 apps de terceros. Habrá que ver si sólo en China, donde es un entorno mucho más controlado, o también con apps que podemos encontrar en la Play Store. Los pasos que no realiza son los denominados de alto riesgo, como los pagos, donde devuelve el control al usuario.

Para un futuro, Honor tiene preparado algo llamado YOYO Pro que podrá completar aún más tareas y, además, comunicarse con dispositivos de terceros.

Lanzamiento y precio del Honor Robot Phone

En estos momentos, Honor no ha confirmado estos datos, pero los añadiremos en cuanto tengamos algo más de información.

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