Un mes grabando con la DJI Osmo Pocket 3: esta cámara tan pequeña como ambiciosa no es perfecta, pero casi

Hay cámaras que llegan con tanto ruido que es imposible ignorarlas. La DJI Osmo Pocket 3 ha sido una de las más comentadas en los últimos meses por su tamaño, su versatilidad y su sorprendente rendimiento para vídeo. Pero… ¿es tan buena como dicen?

En este nuevo episodio de 24/7 publicado en el canal de YouTube se Xataka, nuestro compañero se propone averiguarlo: grabar con ella durante un mes entero como única cámara principal, llegando a grabar recursos para vídeos como el Versus del Samsung Galaxy A56 contra el iPhone 16e. “La he pedido para poder utilizarla únicamente como mi cámara de vídeo principal”, dice al comenzar. Ni pruebas sueltas ni clips de apoyo: un uso real y continuado. ¿Qué sale de ahí?

Lo primero que llama la atención es lo mucho que puede dar de sí un formato tan pequeño. “La primera vez que vi la Osmo Pocket la juzgué bastante mal porque pensé que algo tan pequeño no podía grabar nada bien.” Y sin embargo, la cosa cambia tras varios días grabando planos reales para otros vídeos de Xataka. ¿Cómo lo hace? ¿Qué resultados se obtienen? ¿En qué escenarios brilla más?

Hay puntos fuertes que no tardan en aparecer. La estabilización de tres ejes, el enfoque automático, el modo Face Track. “Funciona bastante bien, es rápido y no tiene muchos fallos.” Y el diseño con pantalla OLED abatible 90 grados hace que grabarse a uno mismo sea más sencillo de lo que parece.

Pero también hay decisiones que sorprenden. Y no para bien. ¿Qué pasa con el zoom digital? ¿Y por qué no puede grabar en vertical sin recortar resolución? La cámara permite grabar en vertical, pero lo hace recortando digitalmente la imagen. Y aunque eso puede bastar para redes sociales, no es lo ideal para sacarle el máximo partido al sensor. ¿Cómo es posible que aún hoy haya que instalar una APK si usas Android?

A lo largo del vídeo, se ponen a prueba funciones avanzadas como la grabación en logarítmico, los ajustes en 10 bits y el rendimiento del micrófono inalámbrico. También se habla de autonomía, de carga rápida y del pack de accesorios. En este punto, conviene concretar: la autonomía es de aproximadamente una hora y 50 minutos grabando en 4K a 60fps, que puede ampliarse hasta unas 3 horas y 20 minutos con el grip de batería. Ahora bien, no todo es tan redondo como parece. Y algunas cosas, directamente, podrían mejorar mucho.

En cuanto al zoom, durante las primeras pruebas ofrecía resultados bastante pobres, pero tras una actualización de firmware, DJI ha conseguido mejorar. No es perfecto, pero al menos ahora es usable en situaciones puntuales. “Es una de las cámaras más útiles y cómodas que he probado nunca para crear contenido”, concluye nuestro compañero.

¿Pero eso significa que merece lo que cuesta? ¿Y que no tiene rival en su formato? Dale al play. Porque esta vez, el 24/7 es para esta interesante cámara. Y si quieres saber más sobre otros dispositivos destacados en el mundo de la fotografía, te invitamos a leer nuestros artículos sobre las Canon EOS R1 y OM System OM-3.

