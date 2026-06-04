Cómo usar la IA para encontrar trabajo: las mejores herramientas de búsqueda de empleo

Buscar trabajo requiere tanto esfuerzo y dedicación que ya supone un trabajo a tiempo completo en sí mismo. La búsqueda de empleo ha cambiado mucho y ya no consiste en enviar tu currículum de forma masiva a todas las empresas de tu sector o que puedan estar interesadas. Ahora los procesos de selección están afinados con herramientas basadas en IA, así que la mejor forma de avanzar en los procesos de selección es…usar más IA.

Tareas como reescribir el currículum adaptándolo a los requisitos de cada oferta, rellenar formularios de inscripción una y otra vez, preparar las respuestas para la entrevista con el reclutador, etc. La IA no va a hacer el trabajo por ti, pero sí puede quitarte del medio buena parte de esa carga "burocrática". Estas son las herramientas de IA que más ayudan en cada fase del proceso.

Herramientas para crear tu currículum

Tu currículum es el primer contacto contigo que tiene un reclutador. El gran problema es que, en muchos casos, el currículum ni siquiera llega al verlo un humano porque no supera los filtros previos de los sistemas automáticos (ATS).

Aquí es donde entran en juego las herramientas de IA para optimizar currículums, que no solo te ayudan a redactarlo, sino también a asegurarte de que el documento cumpla con los requisitos para superar ese primer cribado de IA.

Kickresume

Kickresume parte de una idea muy práctica: no todo el mundo sabe qué debe poner en su currículum. Su IA genera puntos de experiencia a partir de los requisitos del puesto y el sector que le indiques. Si escribes "Product Manager en empresa tecnológica mediana", te devuelve una batería de logros y responsabilidades orientados a resultados que puedes adaptar a tu currículum personal. La calidad del texto es bastante buena, y muchas de estas sugerencias solo necesitan ajustes menores.

Tiene más de 40 plantillas (incluyendo modelos de gente que ha entrado en Google, Apple o McKinsey), carta de presentación con IA incluida y una versión gratuita funcional. El plan de pago, con todas las funciones de IA activas, cuesta unos 24 euros al mes, pero se puede reducir con los planes trimestrales o anuales. Si quieres una plantilla con un buen diseño visual, también lo tiene, aunque conviene elegir las marcadas como compatibles con ATS para evitar problemas de lectura automática.

Enlace: https://www.kickresume.com

Enhancv

Enhancv apuesta por un enfoque ligeramente diferente: que el currículum cuente algo más que una lista de cargos y conocimientos. Permite añadir secciones como logros, filosofía de trabajo o intereses sin que quede extraño, y sus plantillas tienen un diseño más cuidado que la media. Mediante una breve encuesta con IA, el sistema te ayuda a reformular descripciones de experiencia para que suenen a resultados concretos en vez de a funciones genéricas.

Es especialmente útil en sectores creativos, marketing o comunicación, donde el diseño del documento puede marcar la diferencia. Tiene un plan gratuito, mientras que el Pro que permite ampliar el acceso a plantillas más elaboradas y a comprobación de ATS cuesta 27,21 euros al mes.

Enlace: https://enhancv.com

Rezi

Rezi está pensado para quien quiere optimizar al máximo su paso por los filtros ATS. Analiza el currículum sección a sección, mide la densidad de palabras clave, detecta si el formato puede dar problemas en plataformas como Taleo o Greenhouse y sugiere correcciones concretas. Es el más técnico de los tres y su principal objetivo es hacer que el currículum cumpla con todas las exigencias para superar los cribados previos y hacer que llegue a manos de un reclutador.

La interfaz de la herramienta no es la más bonita y el texto que genera la IA a veces suena algo rígido, pero si tu objetivo es pasar el primer corte en empresas grandes que reciben cientos o miles de candidaturas, Rezi tiene uno de los análisis ATS más detallados del mercado. Además de su plan gratuito, el plan Pro de pago se sitúa en torno a los 29 dólares al mes.

Enlace: https://www.rezi.ai

Herramientas para hacer una selección según tu perfil

Uno de los "trabajos" más tediosos de buscar empleo es revisar todas las ofertas de empleo que se publican y comprobar si encajas en el perfil o no. El problema es que ver cien ofertas al día y no saber cuáles encajan contigo es casi peor que no ver ninguna porque el cansancio hace que ninguna parezca adecuada…o peor, que no lo es.

Estas herramientas utilizan IA para cruzar tu perfil con las ofertas disponibles, y seleccionan únicamente aquellas que "hacen match" con lo que estás buscando, o con lo que las empresas están buscando.

Teal

Teal funciona como un gestor integral de búsqueda de empleo. Creas tu perfil una vez y el sistema compara tu currículum con cada oferta que surja para decirte hasta qué nivel encajas en ella y qué palabras clave te faltan para encajar. Tiene un rastreador de candidaturas muy bien hecho para no perder el hilo de dónde te has postulado (algo habitual cuando envías muchas candidaturas al día) y en qué estado se encuentra cada proceso. Además, tiene una extensión para Chrome que guarda ofertas directamente desde LinkedIn, Indeed o Glassdoor.

El plan gratuito para siempre que incluye currículum, rastreador y guardado de ofertas sin límite, pero aplica ciertas limitaciones a las funciones de IA más avanzadas como el número ilimitado de palabras clave, plantillas de diseño más elaboradas, etc. El plan Teal+ que brinda un acceso completo a las funciones de IA cuesta unos 13 dólares por semana. Si buscas trabajo de forma intensiva durante varias semanas, puede merecer la pena.

Enlace: https://www.tealhq.com

Jobscan

Jobscan se centra en un problema concreto: que tu currículum no pase el filtro ATS de una oferta específica. Pegas la descripción del puesto y te da una puntuación de coincidencia, te señala las palabras clave que faltan y te sugiere cómo mejorar el texto para cumplir mejor con los requisitos de ese puesto en concreto. También tiene una función que analiza tu perfil de LinkedIn con el mismo criterio para que encajes mejor en un determinado perfil de ofertas.

No genera el currículum desde cero ni tiene el diseño más trabajado, pero para revisar cada candidatura antes de enviarla es de los más rápidos y precisos. La versión gratuita permite un número limitado de análisis al mes. Para desbloquear todas esas opciones es necesario pagar 49,95 dólares al mes u optar por el pago trimestral que reduce la factura mensual a 29,98 dólares.

Enlace: https://www.jobscan.co

Sonara

Sonara va un paso más allá en la selección de ofertas según el perfil ya que no solo te sugiere ofertas, sino que aplica a ellas en tu nombre. La herramienta escanea las bolsas de trabajo de forma continua, cruza los resultados con tu perfil y envía candidaturas automáticamente con tu currículum y una carta de presentación adaptados a cada puesto. Para quien busca trabajo con volumen, puede multiplicar por diez el número de candidaturas enviadas en el mismo tiempo gracias a la automatización que propone este agente de IA.

No obstante, es necesario hacer una puntualización importante en este modus operandi: el enfoque de búsqueda de empleo por volumen de aplicaciones no siempre da mejor resultado que el que prioriza ajustar la candidatura a cada oferta. Postularse a cien puestos con un perfil genérico puede terminar generando menos entrevistas que presentarse a quince con la candidatura bien trabajada. Pero eso depende mucho del perfil de cada candidato.

No obstante, no hay porqué elegir. Una apuesta útil puede ser utilizar Sonara corriendo en paralelo mientras tú te centras en aquellas ofertas que más te interesan. El agente de IA no ofrece ninguna opción 100% gratuita, aunque sí tiene un periodo de prueba de 14 días por 2,95 dólares. Cuando termina, el precio se actualiza a 23,95 dólares al mes.

Enlace: https://sonara.ai

Herramientas para aplicar a ofertas de empleo específicas

Rellenar el formulario para postularse a una oferta de empleo no debería de suponerte demasiado tiempo. El problema es cuando debes rellenar varias docenas de ellos al día y no todas ellas son ofertas reales. Estas herramientas utilizan IA para que tú no tengas que hacerlo una a una.

Simplify (extensión)

Simplify es una extensión de navegador que funciona como el autocompletado de Google, pero pensada para solicitudes de empleo. Creas tu perfil una vez con todos tus datos, y cuando entras en cualquier formulario de candidatura (en plataformas como Workday, Greenhouse, Lever o directamente en webs de empresas), la extensión detecta los campos automáticamente y los rellena con tus datos.

Lo que lo diferencia de un autocompletado genérico es que también analiza la oferta y te dice qué palabras clave de tu currículum coinciden con la descripción del puesto. Tiene rastreador de candidaturas integrado y la versión base es gratuita para siempre, sin límite de aplicaciones. El plan premium añade más funciones de IA para personalizar materiales.

Enlace: https://simplify.jobs

LazyApply

Un poco en la línea de Sonara, pero más especializado en el envío de candidaturas, LazyApply está pensado para quien quiere aplicar a muchas ofertas en poco tiempo. La extensión aplica de forma automática en LinkedIn, Indeed, Glassdoor y otras plataformas a partir de los filtros que tú definas (sector, ubicación, salario, modalidad). Puedes configurar cuántas candidaturas enviar al día y revisar el registro de todo lo que ha mandado.

Es más agresivo en volumen que Simplify, lo que tiene sus ventajas y sus riesgos. Plataformas como LinkedIn pueden marcar como spam perfiles que aplican a muchos puestos en muy poco tiempo, así que conviene no pasarse con el ritmo de envío de candidaturas. Al igual que comentábamos con Sonora, funciona mejor como complemento a una búsqueda más selectiva que como estrategia única.

Su precio también es algo elevado. Su plan básico parte de 99 dólares al año permitiendo hasta 15 solicitudes al día y un solo perfil de currículum. La opción más avanzada permite hasta 150 solicitudes al día y cinco perfiles distintos de currículum para adaptarse mínimamente a las ofertas, por un precio de 149 dólares al año.

Enlace: https://lazyapply.com

JobRight

JobRight analiza tu perfil y busca ofertas que encajan, pero sin llegar a aplicar en tu nombre. En vez de eso, te da información sobre cada puesto: nivel de encaje con tu experiencia, datos de la empresa, tendencias salariales y con qué parte de tu perfil conecta mejor esa oferta. El objetivo es que únicamente dediques tiempo a aquellas ofertas en las que mejor encajas, no por volumen.

Es una buena opción para quienes prefieren controlar cada candidatura y quieren entender bien por qué una oferta es relevante antes de invertir tiempo en ella. Tiene versión gratuita con acceso básico.

Enlace: https://jobright.ai

Herramientas para prepararte para una entrevista

Es un hecho, cada vez es más habitual utilizar a Chatbots de IA como entrenadores conversacionales. Esto es muy útil ya que te permiten no desperdiciar la oportunidad que te brinda una entrevista de trabajo haciendo que la IA adquiera el rol de reclutador.

De hecho, estas herramientas se han especializado y ahora simulan preguntas reales que podrías encontrarte en una entrevista de trabajo real, analizan tus respuestas y te dan feedback concreto sobre la mejor forma de responderlas.

Final Round AI

Final Round AI es uno de los preparadores de entrevistas más completos. Simula entrevistas reales con un entrevistador de IA que hace preguntas de comportamiento, situacionales y técnicas adaptadas al puesto y sector que le indiques. Después de cada respuesta, el sistema analiza la estructura, el tono, el ritmo y los puntos débiles de tus respuestas y te da algunos consejos para mejorarlas.

Lo que lo distingue es que también tiene un modo de asistencia en tiempo real. Es decir, mientras estás en una entrevista real por videollamada, puede transcribir lo que dice el entrevistador y sugerirte puntos clave para responder.

No obstante, esto último está en una zona gris que no agrada a muchas empresas, por lo que habría que aplicarlo con cautela y conviene entenderlo más como una herramienta de práctica que como una trampa en vivo. El plan gratuito solo permite que el modelo use una variedad limitada de preguntas, mientras que el plan de pago ya amplía su número y funciones a partir de 150 dólares al mes con descuentos en los planes anuales.

Enlace: https://www.finalroundai.com

Yoodli

Yoodli se centra en algo que los demás pasan por alto: cómo hablas, no solo qué dices. La herramienta de IA adopta el rol de un reclutador y analiza la cadencia de tu voz, las palabras de relleno que usas ("eh", "o sea", "básicamente"), el ritmo, las pausas y la claridad general del discurso. Te da métricas concretas y hace un seguimiento de tu progreso entre sesiones.

Es especialmente útil si sabes bien lo que quieres decir pero pierdes seguridad al expresarlo o tienes tendencia a irte por las ramas. Se integra con Zoom y Google Meet para practicar en un entorno realista, de forma que la herramienta se convierte en tu entrenador para hablar durante las entrevistas y comunicarte de forma eficiente. Tiene plan gratuito y opciones de pago para acceso completo desde 8 dólares al mes.

Enlace: https://www.yoodli.ai

Huru

Huru es una app de práctica de entrevistas para móvil, pensada para sesiones cortas. Puedes coger el teléfono, responder a cinco preguntas y recibir una puntuación en diez minutos. Evalúa la entrega, el contenido de la respuesta y el estilo de comunicación, y permite practicar sin límite con los planes de pago.

Una función útil es que puedes pegar la descripción de un puesto real y la app genera preguntas específicas para esa oferta. Funciona bien como hábito diario durante la semana antes de una entrevista importante.

Enlace: https://huru.ai

En Xataka | La mega-guía de 71 herramientas de inteligencia artificial: dime para qué la necesitas y te digo qué IAs son las mejores

Imagen | Unsplash (Solen Feyissa, Eric Prouzet)