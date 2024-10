Las entrevistas de trabajo siempre han sido un juego de astucia: la IA solo está llevando las cosas a otro nivel

Las entrevistas de trabajo son un elemento clave para que tanto empleador como empleado pongan las cartas sobre la mesa. Sin embargo, tal y como recomendaba Andrew McCaskill, experto en carreras de LinkedIn: “debes aprenderte buen tu papel y salir a escena con tus frases preparadas”. Con la llegada de la IA a los procesos de reclutamiento, la obra de teatro no ha hecho más que comenzar.

El primer filtro para tu currículum ya es la IA. Los procesos de selección se han automatizado en los últimos años, incorporando algoritmos de seguimiento de candidatos (ATS, por las siglas en inglés de Applicant Tracking Systems) en los primeros cribados de candidatos. Esto ha permitido a los reclutadores ahorrar tiempo y dinero eliminando a los candidatos que "supuestamente" no cumplían con los requisitos demandados.

La respuesta esperable por parte de los candidatos no se ha hecho esperar: optimizar los currículums con técnicas específicas orientadas a burlar a estos algoritmos y saltarse ese primer filtro. Ravin Jesuthasan, coautor de 'The Skills-Powered Organization', lo define así: "Ambas partes están utilizando IA en el proceso de contratación. Parece una carrera que no hará más que acelerarse".

Un entrenador para las entrevistas. Los candidatos también están utilizando a ChatGPT como un entrenador para simular entrevistas de trabajo con el que perder el rubor a hablar con otras personas de los méritos propios.

El uso de la IA para este cometido permite preparar respuestas a preguntas que, tal vez, nunca se te habrían ocurrido, dando una imagen de mayor seguridad al entrevistador.

Entrevistas asistidas por IA. La proliferación de las entrevistas de trabajo en remoto y el avance de las interfaces de voz para agentes de IA está incrementando su uso entre los candidatos. Algo que, como recoge Business Insider, no está muy bien visto entre los reclutadores.

Según el portal de noticias norteamericano, cada vez es más frecuente que los entrevistados utilicen las funciones de voz de ChatGPT para responder en directo a las preguntas de los entrevistados con un modelo entrenado para ello, apoyando el proceso con la IA de NVIDIA que permite simular que estás mirando a cámara de forma "natural" para ocultar que se está leyendo la respuesta del móvil.

El proceso de selección está roto. Sin embargo, los propios reclutadores reconocen que el proceso de selección de candidatos está roto. Lindsey Zuloaga, científica jefe de datos de la plataforma de reclutamiento HireVue, reconoce en una entrevista para el podcast Tuesdays with Trailblazers que "muchos de los esfuerzos [de los candidatos] por hacer trampa provienen del hecho de que la contratación está muy rota. Así que dices: 'Oh, Dios mío, ¿Cómo lo supero? ¿Cómo me perciben? ¿Seré evaluado de manera justa?". Superar eternos procesos de selección es insostenible para los candidatos.

Desde Adecco aseguran que reclutadores se cuestionan si ese uso de la IA supone una falta de ética (sobre todo cuando se trata de superar pruebas técnicas o de programación) o, por el contrario, el uso legítimo de una herramienta a su disposición como puede ser una ropa adecuada para causar buena impresión o escribir un correo de agradecimiento tras la entrevista. "Los clientes tienen diferentes puntos de vista sobre si usar ChatGPT es incluso hacer trampa o no. Ahora la IA también forma parte de la caja de herramientas de un desarrollador", resaltó Zuloaga.

La solución: no demonizar a la IA. Una de las soluciones que propone Lindsey Zuloaga es afrontar el dilema desde la transparencia, planteando la candidato un escenario claro en el que se especifique que solo quieres conocer a la persona, no someterle aun examen con trampa. "Queremos escucharte a ti mismo. Aunque herramientas como ChatGPT pueden ser útiles para preparar una entrevista, es importante que hables desde tu propia experiencia”, comenta la experta a Business Insider.

La experta confirma que no es complicado engañar a un reclutador durante una videollamada, pero asegura que cada vez prestan más atención a la fluidez de la conversación durante sus respuestas. "¿Están hablando fluidamente sobre las cosas que hicieron? Cuando las respuestas son auténticas, los candidatos tienden a contar su con más naturalidad sus experiencias anteriores y cómo resolvieron el problema", aseguraba Zuloaga

En Xataka | Disimular los huecos en el currículum de una carrera laboral intermitente: el arte de no engañar sin decir toda la verdad

Imagen | Unsplash (Nathan Dumlao, Emiliano Vittoriosi)