Apple tiene una opción clarísima para no quedarse atrás en IA: comprar Anthropic

La reciente asociación entre Apple y Anthropic para desarrollar una plataforma de "vibe-coding", según ha dicho Bloomberg, podría ser mucho más que una simple colaboración tecnológica. Es el primer acto de lo que debería convertirse en una unión mucho más profunda: una adquisición completa.

Apple se encuentra en una encrucijada histórica en la carrera de la IA. Su asociación con Anthropic para integrar Claude Sonnet en Xcode es una admisión implícita de que su desarrollo interno de IA no avanza con la velocidad necesaria.

Swift Assist, anunciado pero nunca lanzado, quedó como un símbolo de las dificultades de Apple para competir en este terreno por sí sola. Mientras OpenAI, Google y Anthropic avanzan a pasos agigantados, Apple corre el riesgo de quedar relegada en la mayor revolución tecnológica desde el smartphone. Y ese riesgo es cada vez mayor.

La adquisición de Anthropic sería un movimiento tectónico para ambas empresas.

Para Apple, significaría asegurar uno de los modelos de lenguaje más sofisticados del mercado, particularmente destacado en tareas de programación. Para Anthropic, representaría el respaldo de uno de los gigantes tecnológicos con mayor capacidad financiera y de distribución global.

La combinación de la excelencia en hardware e integración de Apple con la vanguardia en IA de Anthropic (cuya calidad de producto está muy por delante de su capacidad de distribución) crearía una sinergia difícil de igualar.

Históricamente, Apple ha prosperado cuando ha adquirido tecnologías clave en momentos clave, integrándolas profundamente en su ecosistema.

La compra de P.A. Semi en 2008 sentó las bases para los chips Apple Silicon.

La adquisición de Beats no solo fue por los auriculares, sino por la tecnología de streaming que se convertiría en Apple Music.

Ahora, la IA representa otro punto de inflexión, donde quedarse a medio camino entre desarrollos propios y alianzas externas desembocaría en una posición de desventaja permanente.

El precio de adquirir Anthropic sería grande, probablemente en el rango de decenas de miles de millones, una magnitud en la que Apple nunca se ha movido, acostumbrada a compras muchísimo más pequeñas. Pero que no lo haya hecho antes no significa que no pueda hacerlo: tiene más de 150.000 millones en efectivo y sería una inversión estratégica clave.

No es solo cuestión de adquirir tecnología, sino de asegurar el futuro de toda su plataforma. Mientras Tim Cook habla de un enfoque híbrido con "ciertos modelos propios", lo cierto es que la potencia real estará en quien posea los mejores modelos fundamentales.

Para Apple, Anthropic no debería ser solo un socio temporal, sino una pieza permanente de su visión para el futuro de la informática.

En Xataka | Hay algo que Apple sabe hacer muy bien: vender iPhone. También hay algo que no sabe hacer: el iPhone intermedio

Imagen destacada | Xataka